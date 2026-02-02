A poco más de un mes de haber asumido como senador nacional, Jorge Capitanich conformó un despacho con 17 asesores en la Cámara Alta, entre ellos su hija, María Guillermina Capitanich, a quien designó como jefa del equipo. La decisión generó cuestionamientos y volvió a poner en debate el uso de cargos y recursos en el Congreso.
Tras perder el poder en Chaco, Capitanich arma su propia "pyme" en el Senado
Jorge Capitanich no perdió tiempo y sumó 17 asesores a su nómina en el Senado. La lista la lidera su hija, que será jefa de despacho.
Capitanich regresó al Senado tras una extensa carrera en la función pública. Fue jefe de Gabinete durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, gobernador de Chaco en dos períodos, intendente de Resistencia y nuevamente mandatario provincial hasta 2023. Luego de perder el control de la provincia frente al radical Leandro Zdero, logró una banca como senador nacional, con mandato vigente hasta 2031.
Jorge Capitanich aterrizó en el Congreso
Como ocurre habitualmente con los legisladores que asumen una banca, al inicio de su gestión no contaba con asesores formalmente designados. Sin embargo, esa situación cambió rápidamente. Según registros oficiales, entre el 7 de enero y los días posteriores, Capitanich completó una estructura de 17 colaboradores, una cifra que llamó la atención incluso dentro del propio Senado.
El punto que despertó mayor polémica fue la designación de su hija, María Guillermina Capitanich, de 31 años, como jefa del despacho. Licenciada en Comunicación por la Universidad Austral, tuvo experiencia previa como asesora legislativa y se desempeñó en distintos cargos vinculados a la comunicación institucional. También fue directora de Medios Públicos del Chaco durante la última gobernación de su padre.
El cargo que ocupa actualmente en el Senado corresponde a la categoría A1, la más alta dentro de la escala de asesores, con un salario que ronda los $2,1 millones mensuales, monto que puede incrementarse según adicionales previstos por el Poder Legislativo.
Su equipo de Chaco, al Senado nacional
Además de su hija, Capitanich incorporó a ex funcionarios y colaboradores de sus anteriores gestiones provinciales. Entre los nombres figura Osvaldo Pérez Cuevas, quien estuvo al frente del Instituto del Deporte chaqueño durante su gobierno y fue objeto de cuestionamientos por presuntas irregularidades. Su designación también corresponde a una de las categorías más elevadas.
La nómina se completa con asesores de distintas categorías, muchos de ellos con antecedentes laborales vinculados a etapas previas de la carrera política del senador. Desde el entorno de Capitanich aseguran que una parte significativa del equipo ya pertenecía a la planta permanente del Senado y que simplemente fue reasignada a su despacho.
“Diez de los asesores son empleados de planta que ya trabajaban en la Cámara Alta y pasaron a cumplir funciones bajo la órbita del senador”, explicaron fuentes cercanas. Según esa versión, esos trabajadores podrían desempeñarse en cualquier área del Senado y seguirían percibiendo su salario independientemente del despacho al que fueran asignados.
Respecto del resto de los nombramientos, indicaron que se realizaron dentro del esquema de módulos que el reglamento otorga a cada senador para contratar personal. “Cada legislador dispone de una cantidad determinada de módulos que puede distribuir libremente”, argumentaron.
Más allá de las explicaciones oficiales, el armado del despacho reavivó el debate sobre el tamaño de las estructuras políticas en el Congreso, los criterios de designación y la convivencia entre experiencia técnica, confianza política y vínculos familiares en la administración pública.
