Tras perder el poder en Chaco, Capitanich arma su propia "pyme" en el Senado

Su equipo de Chaco, al Senado nacional

Además de su hija, Capitanich incorporó a ex funcionarios y colaboradores de sus anteriores gestiones provinciales. Entre los nombres figura Osvaldo Pérez Cuevas, quien estuvo al frente del Instituto del Deporte chaqueño durante su gobierno y fue objeto de cuestionamientos por presuntas irregularidades. Su designación también corresponde a una de las categorías más elevadas.

La nómina se completa con asesores de distintas categorías, muchos de ellos con antecedentes laborales vinculados a etapas previas de la carrera política del senador. Desde el entorno de Capitanich aseguran que una parte significativa del equipo ya pertenecía a la planta permanente del Senado y que simplemente fue reasignada a su despacho.

“Diez de los asesores son empleados de planta que ya trabajaban en la Cámara Alta y pasaron a cumplir funciones bajo la órbita del senador”, explicaron fuentes cercanas. Según esa versión, esos trabajadores podrían desempeñarse en cualquier área del Senado y seguirían percibiendo su salario independientemente del despacho al que fueran asignados.

Respecto del resto de los nombramientos, indicaron que se realizaron dentro del esquema de módulos que el reglamento otorga a cada senador para contratar personal. “Cada legislador dispone de una cantidad determinada de módulos que puede distribuir libremente”, argumentaron.

Más allá de las explicaciones oficiales, el armado del despacho reavivó el debate sobre el tamaño de las estructuras políticas en el Congreso, los criterios de designación y la convivencia entre experiencia técnica, confianza política y vínculos familiares en la administración pública.

