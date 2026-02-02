La China Suárez dejó en shock a Cinthia Fernández durante cruce en vivo

"Qué bueno que lo mencionas. De hecho te pasó con esta relación también, que te dijeron lo mismo porque decían que no daban los números. ¿Cómo te sentiste vos con eso?", preguntó la actriz.

Fernández aclaró que en su caso salió a desmentir la versión inmediatamente. "Sí, y yo salí a aclarar automáticamente, de hecho mostré mensajes".

La China retrucó y aseveró que ella no tenía necesidad de hacer eso.

"Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo, ni mostrar todo lo que debería mostrar. A lo mejor fui muy boluda porque debería haberlo hecho. Ya pasó mucho tiempo", dijo.

"Pero en el caso de Carolina, por ejemplo, hay un tuit muy famoso donde ella aclara que ya estaban separados, donde estaban viviendo en casas separadas", contó.

En eso, la panelista interrumpió: "Pero, más allá de eso, te importa esas relaciones o lo que pasó con esas mujeres". A lo que la actriz, enfatizó: "Dejame terminar".

"Sí, te dejo terminar", le dijo Fernández

"Y fue como eso lo que pasó, y obviamente servía más el cuento de que él todavía estaba intentando algo y todo. En su momento nosotros lo hablamos y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar, y fue lo que pasó", siguió La China.

"Pero yo me manejo de frente siempre y hablo con quien tengo que hablar, y no me puedo hacer cargo de lo que dicen o de lo que, qué sé yo. Estoy muy expuesta, desde que soy muy chica, y estoy muy acostumbrada también", finalizó.

Las últimas confesiones de la China Suárez sobre Mauro Icardi

Durante la charla con la China Suárez en el programa de Moria Casán, la actriz también hizo varias confesiones sobre su relación con Mauro Icardi.

Una de las que dejó a todos boquiabiertos es que mujeres casadas le envían mensajes, fotos y videos al futbolista.

“¿Sabés la cantidad de casadas que le escriben a Mauro?”, dijo la actriz. “Las veo a todas, las conozco a todas y él me lo muestra y yo le muestro”.

Por otro lado, cuando Moria le preguntó si podría perdonar una infidelidad, la actriz admitió que no.

“No, no podría. Eso está clarísimo y yo lo digo de entrada, pero porque yo no volvería a confiar", señaló Suárez.

Y afirmó: "Yo confío en Mauro. Lo escucho. Sé que es un hombre que no miente".

