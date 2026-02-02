Bomba impositiva: quieren cambiar las patentes y que dejes de pagar según tu vehículo

Dos autos que circulan por las mismas calles, recorren la misma cantidad de kilómetros y generan un impacto similar sobre la infraestructura pueden pagar cifras completamente distintas solo porque uno vale más que el otro. Esa lógica, según plantea el proyecto, desnaturaliza el concepto de tasa y la convierte en un impuesto encubierto al patrimonio.

El resultado es un sistema percibido como arbitrario, poco transparente y cada vez más recaudatorio.

Cómo sería la reforma de patentes que desligaría el impuesto del valor del vehículo

La propuesta apunta a reemplazar el esquema actual por una tasa de circulación vehicular fija, calculada a partir de parámetros medibles y objetivos. Para los vehículos de menor porte, se establece un monto anual base equivalente a 100 litros de nafta súper, que hoy ronda los $130.000, aunque ese valor se ajustaría automáticamente según el precio del combustible.

A partir de ese piso, se aplicaría una escala proporcional según:

Tipo de vehículo

Peso total autorizado

Cantidad de ejes

Categoría de uso

Impacto real sobre la infraestructura vial

De este modo, quienes generan mayor desgaste sobre calles y rutas pagarían más, independientemente de si el vehículo es nuevo, importado o de alta gama.

Patentes y vehículos pesados: Quiénes pagarían más

Uno de los puntos centrales del proyecto es la proporcionalidad. Camiones, colectivos y vehículos de gran porte, que producen un mayor impacto sobre la red vial, abonarían una tasa más elevada que un auto particular o una moto. La lógica es que, a mayor uso e impacto, mayor contribución.

Este criterio ya se aplica en distintos países y estados, como Florida, en Estados Unidos, donde la tasa anual de circulación ronda los 90 dólares y no depende del valor del vehículo.

Patentes.jpg

El fin de la doble imposición en patentes y vehículos

Otro eje clave de la reforma es la prohibición expresa de la doble imposición. El proyecto establece que la tasa de circulación no puede superponerse con tributos de naturaleza patrimonial ya existentes. Además, fija que solo la jurisdicción donde esté radicado el vehículo podrá cobrarla.

Esto busca evitar situaciones frecuentes en la actualidad, donde algunos distritos intentan aplicar cargos adicionales por la sola circulación, generando conflictos y reclamos cruzados entre provincias y municipios.

Patentes: Qué debería pasar para que la reforma se aplique

El proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al nuevo régimen. En caso de hacerlo, cada jurisdicción tendría un plazo de seis meses para adecuar su normativa local.

Más noticias en Urgente24

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Estupor en River por lo que se confirmó de Franco Armani: "Es delicado"

Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia

Christian Menefee gana elecciones en Texas y estrecha la mayoría republicana en la Cámara

Boca 2-0 Newell's: el Xeneize ganó con varias caras nuevas y Paredes volvió al gol