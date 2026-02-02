El sistema ferroviario quedará paralizado este jueves por un paro general de 24 horas convocado por el gremio La Fraternidad, que nuclea a los conductores de trenes. La medida afectará tanto a los servicios de pasajeros como al transporte de cargas y se sentirá en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en distintas regiones del país.
EL JUEVES 5
Paro total de trenes: La Fraternidad confirmó una huelga por 24 horas
La Fraternidad anunció un paro total por 24 horas para esta semana. Dicen que no pueden aceptar limosnas como aumento de sueldo.
La decisión fue comunicada este lunes por el sindicato que lidera Omar Maturano, luego de considerar insuficiente la propuesta salarial presentada por las empresas del sector. Desde el gremio sostienen que las negociaciones no permitieron alcanzar un acuerdo que recomponga el poder adquisitivo de los trabajadores.
Paro total el jueves 5 de febrero
En un comunicado difundido al mediodía, La Fraternidad cuestionó con dureza la oferta oficial y afirmó que los ferroviarios “no aceptan limosnas”. En ese marco, anunciaron el inicio de un plan de lucha que tendrá como primer paso la interrupción total de las actividades durante 24 horas.
El paro alcanzará a las formaciones operadas por Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas, las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, y también a los servicios concesionados a Metrovías y Ferrovías.
La medida implicará la suspensión completa de los servicios durante toda la jornada.
Sin trenes por sueldos de miseria
Maturano ya había anticipado la posibilidad de avanzar con una protesta de alto impacto. En declaraciones radiales, el dirigente sindical sostuvo que el conflicto no se limita a la cuestión salarial y denunció problemas estructurales en el sistema ferroviario.
Entre los reclamos, el gremio mencionó fallas de seguridad y falta de inversión. “Hay una desidia por parte del Gobierno hacia la empresa”, señaló el líder sindical, y cuestionó lo que consideró una pérdida de prioridad del sistema ferroviario dentro de la política de transporte.
Desde el sector empresario y el Gobierno, por el momento, no hubo anuncios oficiales sobre eventuales servicios mínimos ni sobre una nueva convocatoria al diálogo antes del jueves. La medida, de concretarse, impactará de lleno en millones de usuarios que utilizan el tren como medio de transporte cotidiano.
El conflicto se suma a un escenario de tensión creciente entre el Ejecutivo y los gremios del transporte, en un contexto de ajuste fiscal y negociaciones paritarias atravesadas por la pérdida de poder adquisitivo. La evolución de las conversaciones en las próximas horas será clave para determinar si el paro se mantiene o si se abre una instancia de negociación que permita evitar la paralización del servicio.
_____________________________
Más noticias en Urgente24:
Febrero caliente en el Congreso: Javier Milei apura reformas y busca votos clave
Renunció Marco Lavagna como director del INdEC