Paro total de trenes: La Fraternidad confirmó una huelga por 24 horas

Sin trenes por sueldos de miseria

Maturano ya había anticipado la posibilidad de avanzar con una protesta de alto impacto. En declaraciones radiales, el dirigente sindical sostuvo que el conflicto no se limita a la cuestión salarial y denunció problemas estructurales en el sistema ferroviario.

Entre los reclamos, el gremio mencionó fallas de seguridad y falta de inversión. “Hay una desidia por parte del Gobierno hacia la empresa”, señaló el líder sindical, y cuestionó lo que consideró una pérdida de prioridad del sistema ferroviario dentro de la política de transporte.

Desde el sector empresario y el Gobierno, por el momento, no hubo anuncios oficiales sobre eventuales servicios mínimos ni sobre una nueva convocatoria al diálogo antes del jueves. La medida, de concretarse, impactará de lleno en millones de usuarios que utilizan el tren como medio de transporte cotidiano.

El conflicto se suma a un escenario de tensión creciente entre el Ejecutivo y los gremios del transporte, en un contexto de ajuste fiscal y negociaciones paritarias atravesadas por la pérdida de poder adquisitivo. La evolución de las conversaciones en las próximas horas será clave para determinar si el paro se mantiene o si se abre una instancia de negociación que permita evitar la paralización del servicio.

