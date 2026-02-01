urgente24
Paro nacional de ATE en aeropuertos: ¿Qué vuelos se verán afectados este lunes 2 de febrero?

ATE anunció un paro nacional de aeropuertos para este lunes 2 de febrero por reclamos salariales. Conocé qué vuelos se cancelan y qué servicios funcionan

01 de febrero de 2026 - 09:03
Incertidumbre en Aeroparque y Ezeiza ante el inicio del paro de ATE desde la medianoche del lunes 2 de febrero.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional en todos los aeropuertos de Argentina para este lunes 2 de febrero. La medida de fuerza surge como respuesta a la marcha atrás del Gobierno en el aumento salarial ya acordado para el personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Se esperan cancelaciones masivas en m&aacute;s de 27 terminales por la medida de fuerza de ATE este lunes 2/2

Paro Nacional

  • Fecha de inicio: Lunes 2 de febrero a las 00:00 hs.
  • Alcance: Más de 27 terminales aéreas en todo el país.
  • Servicios afectados: Control terrestre, bomberos, sanidad aeronáutica e inspectores.
  • Vuelos garantizados: Solo vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y vuelos de Estado.

Aumento salarial y paritarias

El conflicto escaló tras la denuncia de ATE sobre el incumplimiento de las actualizaciones paritarias. Según el sindicato, el Poder Ejecutivo decidió reliquidar haberes y anular incrementos que ya estaban pactados, dejando a los trabajadores en una situación de incertidumbre financiera.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue tajante al respecto: "El Gobierno decidió dar marcha atrás con un incremento ya acordado. La demora y cancelación de vuelos será exclusiva responsabilidad del Ejecutivo".

ATE: ¿Por qué se canceló el aumento?

Desde el gremio argumentan que la impugnación del acuerdo vigente provino de un sindicato ajeno al convenio específico, lo cual fue utilizado por el Gobierno para frenar los pagos.

"No permitiremos que la impericia de otros dirigentes y las presiones políticas dejen a los trabajadores sin salarios", sostuvo Aguiar.

¿Habrá cancelaciones masivas?

Se espera que la actividad en los principales aeropuertos (Ezeiza, Aeroparque y terminales del interior) sufra demoras y cancelaciones totales debido a la falta de personal operativo crítico.

El gremio responsabilizó directamente a la ANAC y a las áreas de Transporte y Empleo Público por la "precarización e inseguridad" que esta situación genera en el ámbito aeronáutico nacional.

Recomendación: Si tenés un vuelo programado para el lunes 2 de febrero, consultá el estado del mismo directamente con tu aerolínea antes de trasladarte al aeropuerto.

