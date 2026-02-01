Paro nacional de ATE en aeropuertos: ¿Qué vuelos se verán afectados este lunes 2 de febrero?

¿Habrá cancelaciones masivas?

Se espera que la actividad en los principales aeropuertos (Ezeiza, Aeroparque y terminales del interior) sufra demoras y cancelaciones totales debido a la falta de personal operativo crítico.

El gremio responsabilizó directamente a la ANAC y a las áreas de Transporte y Empleo Público por la "precarización e inseguridad" que esta situación genera en el ámbito aeronáutico nacional.

Recomendación: Si tenés un vuelo programado para el lunes 2 de febrero, consultá el estado del mismo directamente con tu aerolínea antes de trasladarte al aeropuerto.

