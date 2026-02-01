'Pequeño J', hijo del mafioso Janhzen, llega por los femicidios en Florencio Varela

pequeño j

La historia

El imputado es de familia mafiosa. Janhzen Valverde Rodríguez bautizó a su hijo Tony, en homenaje a Tony Montana, el narcotraficante de la película 'Caracortada'.

Valverde Rodríguez fue asesinado durante la guerra entre 'Los Injertos de Nuevo Jerusalén' y 'El Gran Marqués' por el control de La Esperanza (Trujillo / Perú).

2 de los tíos tde 'Pequeño J' también aparecen en expedientes.

Los tres hermanos Valverde Rodríguez,

Manuel,

Luis y

Janhzen,

eran residentes de La Esperanza, de donde salió 'Pequeño J'. La personalidad de Tony Valverde Victoriano fue consolidada en ese contexto.

El 13/07/2012, José Sánchez Díaz, quien hacía poco había retornado a Perú, fue ejecutado con arma de fuego. La policía atribuyó el crimen a Manuel Valverde Rodríguez , alias 'Chuman', tío de 'Pequeño J.' e integrante de la banda 'La Jauría'.

La policía atribuyó el crimen a , alias 'Chuman', tío de 'Pequeño J.' e integrante de la banda 'La Jauría'. El 17/06/2013, Luis Valverde Rodríguez, alias 'Serranasho', otro tío de 'Pequeño J.', fue arrestado por la policía porque tenía orden de captura. Estuvo detenido en 2007 y 2009 por robo agravado y extorsión.

Embed El gobierno de Perú autorizó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, conocido como “Pequeño J”, el principal acusado por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela. Fue detenido en septiembre del año pasado en Lima, luego de haberse fugado. pic.twitter.com/7y1oxcOTOJ — Central De Noticias (@CtralDeNoticias) January 31, 2026

La venganza

”Te prometo que esto no va a quedar así, porque si nadie hace nada, yo mismo lo hago con pana y elegancia”, prometió 'Pequeño J' a su progenitor.

En la mañana del 16/12/2018, Janhzen Valverde Rodríguez fue ejecutado por un sicario de la banda 'El Gran Marqués'.

Janhzen Valverde pertenecía a la organización 'Los Injertos de Nuevo Jerusalén', según la policía.

'Pequeño J' y Miguel Villanueva residían en el asentamiento Nueva Indoamérica, en el distrito de La Esperanza, uno de los más violentos de Trujillo.

“Jhona Victoriano Gonzáles refiere que en circunstancias que se dirigía a su domicilio por la calle Las Acacias (asentamiento humano Nueva Indoamérica), se apersonó un sujeto de nombre Wilder (Lara Chávez), cuñado del sujeto conocido como ‘Suco’ (Santos López Guevara), de la banda El Gran Marqués, quien disparó con arma de fuego hasta dejarlo tendido en el piso, dándose a la fuga”, reportó la policía sobre el asesinato del padre de 'Pequeño J'.

Todo indica que fue una venganza, porque el 09/07/2018, Santos López Guevara, de El Gran Marqués, fue ejecutado por Los Injertos de Nuevo Jerusalén. Y 5 meses después, en represalia, mataron al padre de 'Pequeño J'.

Su tía, Margarita Victoriano Gonzáles, declaró a la policía que su cuñado, Janhzen Valverde Rodríguez, recibió 3 disparos de Wilder Lara Chávez, de 'La Jauría', en un cruce de calles del asentamiento humano Nueva Indoamérica, en La Esperanza, donde residía con su pareja y sus dos hijos, 'Pequeño J' y Sandy Valverde Victoriano. El homicida también vivía en la zona.

pequeno-j-fue-detenido-en-peru-foto-ministerio-de-seguridad-de-la-provincia-de-buenos-aires-b5cv757mrzar7cv3ryjiv3g6we-2

La delación

Celeste González Guerrero, pareja del peruano Miguel Villanueva Silva, delató a Víctor Sotacuro Lázaro, quien delató a sus compatriotas Álex Ydone Castillo y David Morales Huamaní como presuntos autores del triple homicidio del sábado 20/09/2025, en represalia por el robo de cocaína.

Sotacuro huyó ni bien se hicieron públicas las cámaras de seguridad que registraron que circulaba con su vehículo por la zona del triple feminicidio. A los pocos días fue detenido en un escondite en Bolivia.

A la fiscalía bonaerense le manifestó que se dedica al servicio de taxi y que fue contratado por David Morales Huamaní, conocido como 'El Tarta', por sus dificultades para hablar, o bien 'Loco David'.

Al llegar al lugar donde acordaron que lo esperaría Sotacuro, David Morales Huamaní apareció en compañía de Álex Ydone Castillo, ambos con trajes humedecidos y enfangados, como si hubieran participado en una pelea en la “fiesta de peruanos” a la que habían asistido, según Sotacuro a la fiscalía.

Él relató que transportó a ambos sujetos en la madrugada a poca distancia de la casa donde las 3 mujeres fueron torturadas, ejecutadas y enterradas clandestinamente.

Ejecutores

La fiscalía cree que David Morales Huamaní y Álex Ydone Castillo serían autores del asesinato.

La última información que proviene del DNI de David Morales Huamaní corresponde al año 2015, e indica que nació en Lima el 3 de noviembre de 1988 y registró como domicilio el asentamiento humano El Sauce, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Migraciones de Perú informó que Morales Huamaní salió del país con dirección a Chile el 29/04/2007 y regresó el 18/01/2008. Volvió a salir el 0/02/2016 nuevamente a Chile, pero no regresó.

La fiscalía bonaerense ha informado que él tendría antecedentes por narcotráfico.

En cuanto a Álex Ydone Castillo actualizó su DNI en 2023, indicando como domicilio Saraza 1546 Parque Chacabuco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

A solicitud de la Sala Mixta del Callao, el 01/10/2021 Perú autorizó solicitar a Argentina la extradición de Álex Ydone Castillo para que responda por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado (venta de cocaína en banda).

Álex Ydone Castillo abandonó el Perú para no responder a la Justicia peruana por la imputación de narcotráfico y en 2023 renovó su DNI con dirección en Buenos Aires, Argentina.

En 1998 él hizo 7 viajes a Bolivia y siempre regresó a Perú desde Argentina.

En 2007 y 2008 hizo otros 2 viajes por intermedio de Bolivia. Y en 2011 se dirigió a la Argentina 3 veces. Y a menudo salía con destino Bolivia pero pasaba a la Argentina, conforme a sus movimientos migratorios.

triple crimen

Condiciones para la entrega

El dispositivo legal establece requisitos estrictos para concretar el traslado.

Previo a la entrega, las autoridades peruanas deberán verificar que 'Pequeño J' no tenga procesos penales pendientes ni sentencias condenatorias en su país de origen.

De existir alguna causa abierta, la extradición se considerará aplazada.

El Estado argentino garantiza que se le computará al detenido el tiempo de privación de libertad que demandó el trámite de extradición.

La resolución lleva las firmas del ministro de Justicia, Walter Eleodoro Martínez Laura; y del canciller, Hugo Claudio De Zela Martínez.

------------------

Más noticias en Urgente24

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

Rafael Santos Borré confirmó su decisión tras la oferta para volver a River

Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto

Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial

Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar