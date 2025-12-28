El titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) aseguró que existen organizaciones que lo persiguen y, ahora, el juez de garantías de La Matanza Fernando Pinos Guevara dice que quiere abandonar su juzgado y también Argentina debido a las amenazas recibidas tras investigar el Triple Crimen de Florencio Varela.
JUSTICIA EN PROBLEMAS
El jefe de la CSJN dice ser "el hombre más espiado" y el juez del Triple Crimen quiere renunciar
La confesión televisiva del presidente de la CSJN, Horacio Rosatti, no sorprendió a nadie. Otros jueces quieren dejar el país tras recibir amenazas.
El primer asalto ocurrió el 2 de noviembre de 2025. El otro fue durante la reciente Navidad cuando no estaba en su casa.
Dijo que sufrió mensajes de amedrentamiento vinculados a su intervención en la investigación del horroroso suceso.
Los hechos denunciados por el juez
“Bajaron 5 personas, 3 de ellas estaban armadas con pistolas 9 milímetros en perfecto estado y con un estado de una violencia inusitada”.
“Los asaltantes pusieron un arma en la cabeza de mi hijo, otra en mi nuca y un tercero apuntó a mi esposa. Tras robar los teléfonos y la camioneta, huyeron del lugar. El vehículo apareció más tarde ese mismo día en Fuerte Apache, donde la policía halló huellas que no pudieron ser vinculadas a sospechosos en la base de datos”.
“Mi esposa venía manejando el auto, yo me bajo a abrir el portón del garaje para poder ingresar la camioneta. En ese momento aparece un auto en contramano, nos cruza atrás para que no podamos dar marcha atrás”.
“El primero se dirige a mí, me pone la pistola en la sien. El otro se dirige a mi esposa, le apunta y el otro se dirige a donde estaban mis hijos atrás con mi suegra y los apunta a ellos. Lo llamativo de ese robo es que la prioridad del que me apuntaba a mí era sacarme la llave de la casa y mi teléfono, nada más. Lo único que le interesaba era sacarme el teléfono y la llave de la casa”.
El segundo episodio ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre, mientras la familia celebraba la Navidad fuera de la casa.
Al regresar, encontraron la vivienda completamente revuelta, aunque solo faltaba una consola de videojuegos perteneciente a uno de los hijos.
Según el magistrado, este hecho refuerza su convicción de que se trata de un acto intimidatorio.
“Tengo la familia partida por completo. Todos tienen miedo por mí, yo tengo hermanos, y tengo miedo por ellos. Tendré que decidir qué hago con mi vida en el futuro, porque al vivir así también es injusto”.
Se cree que los autores intelectuales, los dueños de la droga que supuestamente había sido robada por las víctimas, dejaron Argentina hace varios meses. Nunca se los pudo acusar formalmente.
Un antecedente en Florencio Varela que marcó un gran fracaso judicial
En 2025, en la misma localidad, se produjo el crimen de Paloma (16) y Josué (14), dos adolescentes.
Sobre ese tema nunca se pudo avanzar y, tal vez, esa idea de impunidad impulsó a los criminales que acabaron con las vidas de Lara, Brenda y Morena.
Los celulares de ambos nunca volvieron a encenderse.
Según los forenses, a Paloma y Josué los golpearon en la cabeza con un objeto contundente (una piedra).
¿Paloma y Josué, tal vez por accidente, filmaron con sus celulares algo que no debían en el descampado? Si así fuera, se explicaría por qué sus teléfonos nunca se volvieron a activar.
Otro esperpento investigativo: la desaparición de Loan Peña
Ocurrió el 13 de junio de 2024 y dejó en ridículo a autoridades provinciales y nacionales de seguridad y justicia.
Un niño de apenas 5 años residente en la localidad de 9 de Julio, Corrientes, Loan Danilo Peña Noguera, podría haber sido víctima de un rapto o un asesinato.
La justicia correntina y la federal evaluaron como principal hipótesis sobre su desaparición, el tráfico de menores para la trata infantil.
Un grupo de detenidos (varios de ellos familiares directos de Loan) espera desde hace un año y medio un juicio oral que se haría a principios de 2026.
Liam Flores, otro menor "perdido", otra investigación fracasada
El niño de 3 años desapareció mientras jugaba con sus hermanos en el patio de su casa en Ballesteros Sud, provincia de Córdoba.
La familia de Liam forma parte de una comunidad de origen boliviano que reside en la localidad rural, situada a 6 km al sur de la Ruta Nacional N°9, a 182 km de la ciudad de Córdoba.
En esta ocasión, no hubo detenidos y tampoco una teoría firme. Se hizo una búsqueda con drones, un helicóptero, perros y más de cien agentes policiales.
Su familia, al igual que el resto de la comunidad, trabaja en un cortadero de ladrillos.
La organización no gubernamental que busca a niños perdidos, Missing Children, publicó en vano la foto de Lian Flores para ampliar su búsqueda a nivel nacional e internacional.
¿Qué pasó con los jubilados desaparecidos en Chubut?
Los investigadores manejan varias pistas sobre lo que podría haberles pasado a los jubilados a los que no se puede hallar desde el 11 de octubre de 2025.
Se trata de Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, la pareja que fue vista por última vez en Comodoro Rivadavia.
La camioneta Toyota Hilux con cúpula color champagne fue encontrada con un cierre electrónico activado. Estaba empantanada.
¿Qué podría salir mal?
Argentina tiene una ineficiencia conmovedora en torno a los crímenes y desapariciones más estruendosas.
Mientras tanto, los jueces dicen sentirse amenazados y quieren dejar el país o aseguran que son espiados día y noche.
Si los recursos del Estado (por ejemplo los de la SIDE) se destinan a ocuparse del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación...