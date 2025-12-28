El jefe de la CSJN dice ser "el hombre más espiado" y el juez del Triple Crimen quiere renunciar

“Los asaltantes pusieron un arma en la cabeza de mi hijo, otra en mi nuca y un tercero apuntó a mi esposa. Tras robar los teléfonos y la camioneta, huyeron del lugar. El vehículo apareció más tarde ese mismo día en Fuerte Apache, donde la policía halló huellas que no pudieron ser vinculadas a sospechosos en la base de datos”.

"Yo ya estaba interviniendo en la causa del triple crimen de Florencio Varela. Fue un robo que fue un poco llamativo porque yo llegaba de una fiesta familiar a las 6 de la mañana con mi familia, mis 2 hijos, uno de 11 y otro de 15 años, con mi suegra, también una persona mayor".

“Mi esposa venía manejando el auto, yo me bajo a abrir el portón del garaje para poder ingresar la camioneta. En ese momento aparece un auto en contramano, nos cruza atrás para que no podamos dar marcha atrás”.

“El primero se dirige a mí, me pone la pistola en la sien. El otro se dirige a mi esposa, le apunta y el otro se dirige a donde estaban mis hijos atrás con mi suegra y los apunta a ellos. Lo llamativo de ese robo es que la prioridad del que me apuntaba a mí era sacarme la llave de la casa y mi teléfono, nada más. Lo único que le interesaba era sacarme el teléfono y la llave de la casa”.

image Rompieron las rejas en la casa de un juez que... ¿No debería tener custodia?

El segundo episodio ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre, mientras la familia celebraba la Navidad fuera de la casa.

Al regresar, encontraron la vivienda completamente revuelta, aunque solo faltaba una consola de videojuegos perteneciente a uno de los hijos.

Según el magistrado, este hecho refuerza su convicción de que se trata de un acto intimidatorio.

Si ustedes ven la casa, no es una casa en donde uno pueda presumir que existen bienes ni valores y justo toda la casualidad después de esa causa del triple crimen en donde traté de cuidarme muchísimo. Pero bueno, yo ni siquiera tengo custodia personal.

“Tengo la familia partida por completo. Todos tienen miedo por mí, yo tengo hermanos, y tengo miedo por ellos. Tendré que decidir qué hago con mi vida en el futuro, porque al vivir así también es injusto”.

image

Los 4 detenidos en nuestro país por los horrendos sucesos fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia. Los 2 señalados como posibles autores materiales, Pequeño J y Osorio, lograron escaparse de Argentina y fueron capturados gracias a la intervención de la Policía de Perú.

Se cree que los autores intelectuales, los dueños de la droga que supuestamente había sido robada por las víctimas, dejaron Argentina hace varios meses. Nunca se los pudo acusar formalmente.

image Paloma y Josué, otro crimen múltiple y terrorífico

Un antecedente en Florencio Varela que marcó un gran fracaso judicial

En 2025, en la misma localidad, se produjo el crimen de Paloma (16) y Josué (14), dos adolescentes.

Sobre ese tema nunca se pudo avanzar y, tal vez, esa idea de impunidad impulsó a los criminales que acabaron con las vidas de Lara, Brenda y Morena.

Los celulares de ambos nunca volvieron a encenderse.

El predio abandonado donde aparecieron los cuerpos, en el cruce de la ruta provincial 36 y las vías del tren Roca, era frecuentado desde hace años por ladrones de poca monta, adictos y personas en situación de calle. En el lugar no existen las cámaras de seguridad, no hubo testigos, pruebas o tareas de inteligencia que hayan podido identificar a algún presunto autor del robo y los asesinatos.

Según los forenses, a Paloma y Josué los golpearon en la cabeza con un objeto contundente (una piedra).

¿Paloma y Josué, tal vez por accidente, filmaron con sus celulares algo que no debían en el descampado? Si así fuera, se explicaría por qué sus teléfonos nunca se volvieron a activar.

Loan Peña Loan Peña, tenía 5 años cuando desapareció en la provincia de Corrientes.

Otro esperpento investigativo: la desaparición de Loan Peña

Ocurrió el 13 de junio de 2024 y dejó en ridículo a autoridades provinciales y nacionales de seguridad y justicia.

Un niño de apenas 5 años residente en la localidad de 9 de Julio, Corrientes, Loan Danilo Peña Noguera, podría haber sido víctima de un rapto o un asesinato.

La justicia correntina y la federal evaluaron como principal hipótesis sobre su desaparición, el tráfico de menores para la trata infantil.

El niño se "esfumó" en una zona rural, a metros de la casa de su abuela, cerca de un árbol de naranjas, al que había ido acompañado de tres adultos y otros cinco niños, luego de un almuerzo familiar. El caso generó primero una gran conmoción a nivel nacional y luego una total decepción por la falta de resultados en las investigaciones (que incluyeron el traslado hasta el lugar de la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich).

Un grupo de detenidos (varios de ellos familiares directos de Loan) espera desde hace un año y medio un juicio oral que se haría a principios de 2026.

image Liam Flores, de 3 años, lleva meses desaparecido

Liam Flores, otro menor "perdido", otra investigación fracasada

El niño de 3 años desapareció mientras jugaba con sus hermanos en el patio de su casa en Ballesteros Sud, provincia de Córdoba.

El pequeño fue visto por última mientras jugaba en el patio de su casa y desde entonces se desplegó un amplio operativo de rastrillaje, se activó el Alerta Sofía, se realizaron distintos allanamientos y se secuestraron tres vehículos, dentro de los que destaca una camioneta blanca apuntada por los vecinos de la zona como un rodado que merodeaba la casa del chico.

La familia de Liam forma parte de una comunidad de origen boliviano que reside en la localidad rural, situada a 6 km al sur de la Ruta Nacional N°9, a 182 km de la ciudad de Córdoba.

En esta ocasión, no hubo detenidos y tampoco una teoría firme. Se hizo una búsqueda con drones, un helicóptero, perros y más de cien agentes policiales.

Su familia, al igual que el resto de la comunidad, trabaja en un cortadero de ladrillos.

La organización no gubernamental que busca a niños perdidos, Missing Children, publicó en vano la foto de Lian Flores para ampliar su búsqueda a nivel nacional e internacional.

image Jubilados desaparecidos en Chubut

¿Qué pasó con los jubilados desaparecidos en Chubut?

Los investigadores manejan varias pistas sobre lo que podría haberles pasado a los jubilados a los que no se puede hallar desde el 11 de octubre de 2025.

Se trata de Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, la pareja que fue vista por última vez en Comodoro Rivadavia.

Una vez más, el Ministerio de Seguridad Nacional informó que puso sobre la mesa una importante recompensa ($ 5 millones por cada uno) pero el fracaso se volvió a materializar. Los desaparecidos comenzaron una relación un mes antes de haberse esfumado sin dejar rastros.

La camioneta Toyota Hilux con cúpula color champagne fue encontrada con un cierre electrónico activado. Estaba empantanada.

Horacio Rosatti

¿Qué podría salir mal?

Argentina tiene una ineficiencia conmovedora en torno a los crímenes y desapariciones más estruendosas.

Mientras tanto, los jueces dicen sentirse amenazados y quieren dejar el país o aseguran que son espiados día y noche.

Si los recursos del Estado (por ejemplo los de la SIDE) se destinan a ocuparse del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación...

¿Alguien se sorprende por la falta de efectividad de las pesquisas?