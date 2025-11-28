$LIBRA: La justicia libera los activos de Hayden Davis y otros imputados

La resolución judicial, consigna lanación.com, generó malestar entre los querellantes, que afirman aglutinar reclamos por al menos US$5 millones, una cifra muy por encima a la que la Justicia considera probada en el expediente.

Martínez de Giorgi notificó su decisión apenas dos días después de que la jueza federal con asiento en Nueva York, Jennifer L. Rochon, rechazara el pedido de los impulsores de la demanda colectiva –“class action”- para imponerles a Davis y otros demandados restricciones a los movimientos de billeteras virtuales que garantizaran la trazabilidad de los fondos en disputa.

Rochon consideró que los querellantes no habían logrado demostrar que estaban ante el riesgo de un “daño irreparable”, a lo que se sumó el anuncio de los abogados de Davis sobre el lanzamiento de un fideicomiso –“The Libra Trust”-, que afirmaron que se abocaría a financiar pequeñas y medianas empresas argentinas.

