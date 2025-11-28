Acciones terrestres de USA en Venezuela "comenzarán pronto", afirma Donald Trump

En este contexto de tensiones con Caracas, sumado a la situación en EE.UU. de los ciudadanos irregulares y el hecho de que el tirador de Washington es un inmigrante afgano, Trump anunció que "pausará permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo" y que su administración revaluará las “green cards” permanentes emitidas a personas de países considerados “de preocupación”, una lista que incluye a Afganistán, Haití, Cuba y Venezuela.

Donald Trump Trump se está hartando de intentar negociar con Nicolás Maduro para no atacar Venezuela

El actual inquilino de la Casa Blanca, quien según Axios estaría presionando a Maduro para mantener conversaciones de alto nivel antes de un ataque, insistió este miércoles que “podría” hablar con el mandatario venezolano para "salvar muchas vidas" y agregó que se pueden "hacer las cosas por las buenas", pero también "por las malas".

"Es el líder" y "podemos salvar vidas", sentenció Trump, que también responsabilizó a Maduro de "enviar" a millones de personas a Estados Unidos, muchos de los cuales son narcotraficantes del Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, los cuales han tomado el control de suburbios estadounidenses y que lideran el tráfico de fentanilo, un potente opiáceo que se cobra la vida de cien mil estadounidenses al año, muchos de ellos jóvenes con problemas de abuso de sustancias o en situación de calle.

image

El presidente estadounidense también advirtió en los últimos días que conversará con su par venezolano, Nicolás Maduro, para decirle algo "muy específico", lo que, según funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato que dialogaron con Axios, se relaciona con hacerle llegar un ultimátum para que se retire del poder o cooopere con Washington en desarticular los cárteles si pretende que Venezuela no sea bombardeada. Pero ante la negativa de Maduro a negociar, Trump ya se está perfilando para inciar con los ataques terrestres.

Por su parte, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tildó de "absoluta patraña" la designación por parte de EE.UU. al Cártel de los Soles como organización terrorista. Esta banda transnacional, al igual que el Tren de Aragua, estaría relacionada con Maduro, según el Departamento de Estado estadounidense. En esa sintonía, y después de la autorización de Trump a la CIA para realizar operaciones encubiertas en Venezuela, Maduro debe negociar para no ser desterrado a Alcatraz, asesinado extraoficialmente o bombardeado.

En medio de estas tensiones, y pese a la predisposición de Trump a dialogar antes de la estocada final, aún continúa la escalada entre Washington y Caracas en el Caribe, casi a un punto sin retorno, donde el despliegue naval y aéreo de EE.UU. acecha al límite de infringir la soberanía venezolana.

De hecho, al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y otra aeronave de control de operaciones de Estados Unidos sobrevolaron a 65 kilómetros de las costas venezolanas, según el portal de rastreo de vuelos, FlightRadar24, a pocas horas de que el gobierno de Trump vinculara oficialmente a Nicolás Maduro como líder del Cártel de los Soles, una banda transnacional a la que EE.UU. designó como “organización terrorista” y a la cual, al igual que el Tren de Aragua, culpa por el flujo de fentanilo hacia Washington.

