Aerolíneas Argentinas confirmó que extiende uno de sus vuelos más requeridos

image Aerolíneas Argentinas extiende vuelos a un lugar paradisíaco.

Aerolíneas Argentinas reafirma sus vuelos al paraíso

De esta manera la aerolínea nacional confirmó que extenderá sus vuelos a Aruba hasta el 30 de abril de 2026. Los mismos partirán desde Buenos Aires y Córdoba. Hoy en día este destino del Caribe está causando furor y ya se estableció como un lugar de moda para aquellos que quieren ir a playas turquesas sin caer en Cancún o Punta Cana.