Aerolíneas Argentinas ya confirmó una noticia que a muchos les va a encantar. Ideal para planear las vacaciones de verano de una manera distinta y a un destino excepcional. La aerolínea de bandera sigue ofreciendo vuelos a un lugar paradisíaco.
Aerolíneas Argentinas confirmó que extiende uno de sus vuelos más requeridos
Aerolíneas Argentinas hizo el anuncio que muchos esperaban para las vacaciones de verano 2026. Ideal para aquellos que quieren hacer turismo internacional.
Con vistas al verano 2026 y con la intención de seguir atrayendo a los pasajeros que quieren viajar de manera internacional, Aerolíneas Argentinas confirmó que va a mantener una ruta muy aclamada durante todo el verano saliendo desde los aeropuertos muy concurridos.
Aerolíneas Argentinas reafirma sus vuelos al paraíso
De esta manera la aerolínea nacional confirmó que extenderá sus vuelos a Aruba hasta el 30 de abril de 2026. Los mismos partirán desde Buenos Aires y Córdoba. Hoy en día este destino del Caribe está causando furor y ya se estableció como un lugar de moda para aquellos que quieren ir a playas turquesas sin caer en Cancún o Punta Cana.
Lo que en un principio eran vuelos solo para el verano terminaron extendiéndose hasta después del otoño. Los mismos comenzarán el 1 de enero de 2026 y ya se nota una demanda muy grande para Aruba, que sin duda en el último tiempo supo crecer muchísimo en cuanto a turismo.
Las frecuencias serán tres por semana partiendo lunes, sábados y domingos desde Buenos Aires. En el caso de Córdoba habrá un vuelo semanal los jueves. Eso no es todo, porque hasta el 28 de febrero vas a poder viajar a Aruba también desde Mendoza.
El valor de los pasajes, según pudo comentar el sitio oficial de Aerolíneas Argentinas, es de 499 dólares sin impuestos. El precio final es de 670 dólares. Para aquellos que abonan en pesos el monto total será de $1.242.427 incluyendo las percepciones.
