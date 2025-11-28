'Stranger Things' volvió con un regreso polémico y Netflix no lo pudo soportar

image Las reacciones en redes y el humor de Netflix no lograron ocultar el problema estructural. La crítica también mostró desgaste, con una baja sostenida en Rotten Tomatoes que marca una tendencia incómoda.

El otro dato que duele, aunque Netflix trate de pasarlo rápido, es la baja constante en la crítica: en Rotten Tomatoes se ve clarito cómo la curva cae desde ese 97% casi perfecto de la primera temporada hasta un 87% en la quinta, que sigue siendo un numerazo pero que marca un desgaste evidente.

Y ese desgaste se nota en este Volumen 1: enorme, ambicioso, impecable, pero con una historia que, por momentos, se va por las ramas y obliga al espectador a acomodar piezas sin respiro. La escala creció tanto que el corazón emocional de la serie a veces queda en segundo plano, y es un riesgo cuando estás encarando el final de algo que funcionó justamente por su mezcla de épica y sensibilidad.

Kali vuelve a escena y la serie apuesta fuerte en su recta final

El golpe más fuerte del Volumen 1 fue, sin dudas, el regreso de Kali/Ocho, un personaje que apareció en "La hermana perdida", el episodio más discutido de toda la serie según IMDb (6.0), y que durante años quedó archivado como un experimento fallido. La escena final del episodio 4 la muestra viva, rapada, atada a máquinas en una base militar del Otro Lado, y los fanáticos explotaron de sorpresa, entusiasmo y el clásico "¿era necesario?".

En diálogo con Variety, Ross Duffer fue directo al hueso: "No queríamos dejar un hilo suelto. Todo tiene que conectar". Y su hermano mellizo Matt completó con cierta autocrítica: sentía que aquella historia de la temporada 2 nunca les cerró del todo, que no lograron darle a Linnea Berthelsen el espacio que merecía y que su regreso era una pieza funcional para cerrar la historia de Once como corresponde.

image El regreso de Kali cerró un hilo suelto y sorprendió incluso a los seguidores más escépticos. Los hermanos Duffer explicaron que querían integrar su historia para fortalecer el arco final de Once.

Iiene sentido si se mira en general: el poder de Kali, que manipula percepciones, puede ser la llave para enfrentar a Vecna, sobre todo cuando la batalla final necesita algo más que fuerza bruta. Pero también es cierto que la serie está repleta de personajes importantes, historias abiertas y climas que necesitan aire, por lo que meter de nuevo a Kali en el tablero es delicado.

Si le dan demasiado espacio, molesta; si la usan poco, parece un truco tardío; si la fuerzan, se gana enemigos; si la ignoran, queda otra vez como un apéndice.

Da la impresión de que los Duffer la trajeron para darle cierre y, probablemente, para que termine sacrificándose por Once, una salida que encajaría con su vínculo, equilibraría el reclamo histórico de los fans y permitiría darle un cierre sincero sin bloquear a los personajes que vienen desarrollándose hace ocho años.

Mientras esperamos el Volumen 2 y el final del 31 de diciembre, lo único seguro es que Stranger Things todavía tiene algo que ninguna plataforma puede fabricar por algoritmo: la capacidad de movilizar a todo el mundo al mismo tiempo, ya sea para celebrar, criticar, discutir o colapsar servidores. Y en tiempos donde todo dura cinco minutos, eso sigue siendo un superpoder bastante raro.

