Falta menos de un mes para que Stranger Things cierre su historia, pero el entusiasmo se vio eclipsado por una polémica. El tabloide británico Daily Mail publicó que Millie Bobby Brown habría denunciado a David Harbour por acoso y bullying en el set de la serie de Netflix.
HUELE A PODRIDO
Millie Bobby Brown habría denunciado acoso en el set de Stranger Things y Netflix investiga
A 24 días del estreno final de Stranger Things, se publicó una denuncia que carece de fuentes. ¿Operación mediática para anti Netflix con Millie Bobbie Brown?
Una relación pública impecable con Millie Bobby Brown
La supuesta fuente del escándalo es "una amiga de la señora Allen", sin nombre ni apellido. Lily Allen, ex pareja de Harbour, atravesó una separación conflictiva con el actor tras acusaciones de infidelidad. ¿Casualidad que justo ahora aparezca esta denuncia anónima? La coincidencia es sospechosa.
Durante años, Harbour y Brown mostraron un vínculo cercano y protector, tanto dentro como fuera de cámaras. El actor declaró múltiples veces sentir "una conexión paternal" con la joven estrella, a quien conoció cuando ella tenía apenas 12 años. No existe ningún registro previo de conflictos entre ambos.
Si realmente existiera una investigación interna de tal magnitud en Netflix, algo se habría filtrado antes. Pero no hay declaraciones oficiales, no hay testigos con nombre y apellido, no hay documentación. Solo un tabloide con historial dudoso y una fuente anónima vinculada sentimentalmente al acusado.
El daño colateral de un boicot personal
Lo más grave es que Millie Bobby Brown quedó como daño colateral de lo que parece un intento de ensuciar a Harbour por sus problemas de pareja. Páginas, influencers y medios replicaron la noticia como hecho confirmado, sin chequear absolutamente nada.
El Daily Mail nunca fue un referente de credibilidad periodística, pero esta vez se pasó de la raya. Difundir acusaciones sin pruebas no solo perjudica al acusado: también banaliza denuncias reales y usa el nombre de una actriz joven como escudo mediático.
Hasta que no aparezcan pruebas verificables, declaraciones oficiales o fuentes directas, esta historia no merece más que escepticismo. Y mientras tanto, el estreno de Stranger Things se contamina con humo de tabloide.
