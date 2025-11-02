Millie Bobby Brown habría denunciado acoso en el set de Stranger Things y Netflix investiga

El daño colateral de un boicot personal

Lo más grave es que Millie Bobby Brown quedó como daño colateral de lo que parece un intento de ensuciar a Harbour por sus problemas de pareja. Páginas, influencers y medios replicaron la noticia como hecho confirmado, sin chequear absolutamente nada.

image

El Daily Mail nunca fue un referente de credibilidad periodística, pero esta vez se pasó de la raya. Difundir acusaciones sin pruebas no solo perjudica al acusado: también banaliza denuncias reales y usa el nombre de una actriz joven como escudo mediático.

Hasta que no aparezcan pruebas verificables, declaraciones oficiales o fuentes directas, esta historia no merece más que escepticismo. Y mientras tanto, el estreno de Stranger Things se contamina con humo de tabloide.

