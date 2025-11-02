En una tarde cargada de emociones en La Plata, Boca venció 2-1 a Estudiantes por la fecha 14 del Torneo Clausura y se subió a lo más alto de la Zona A. En el importante triunfo del Xeneize, uno de los grandes protagonistas fue Exequiel Zeballos, quien empieza a consolidarse como una pieza clave en el equipo de Claudio Úbeda.
EL CHANGUITO FUE FIGURA VS. ESTUDIANTES
Un Zeballos en ascenso reconoció el rol de Paredes para potenciarlo: "Es un montón"
Exequiel Zeballos fue figura en el triunfo agónico de Boca 2-1 ante Estudiantes. Tras el partido, le dio un sentido agradecimiento a Leandro Paredes.
Tras errar un penal en el primer tiempo, el Changuito Zeballos tuvo revancha al minuto 49´. En el complemento, se redimió con un gol de zurda que abrió el marcador y que fue una prueba cabal de que su nivel va en ascenso. El otro gol de Boca lo haría Miguel Merentiel, de manera agónica, al minuto 97´. Para el Pincha había descontado el colombiano Edwuin Cetré al minuto 59´.
Zeballos y la clave de Leandro Paredes: "Me da mucho cariño, que era algo que yo necesitaba"
Zeballos se mostró contento por el triunfo de Boca y lo celebró con una dedicatoria especial. "Tengo que agradecer a los referentes, al cinco, que me dio mucha confianza", expresó el delantero en referencia a Leandro Paredes, ausente esta tarde por suspensión a raíz de acumulación de amarillas.
"Siempre me hace ir para adelante y eso para mí es un montón. Me da mucho cariño, que era algo que yo necesitaba, así que muy contento y darle las gracias a él", añadió Zeballos.
Quien no escatimó en elogios en el Changuito fue el entrenador, Claudio Úbeda. "Me genera felicidad, Exequiel es un chico noble que tiene un potencial físico y técnico increíble. Lo venimos llevando de a poco, generándole confianza, que es lo que él más lo necesita. Tiene muestras de desequilibrio que lo hacen un jugador importante. Él tiene que creérsela, que es un jugador que si usa su 100 por ciento es desequilibrante".
Con la victoria ante Estudiantes, Boca llega con el ánimo en alza para el Superclásico, que ya tiene horario definido. Alcanzó la cima de la tabla de posiciones, está puntero y con buen semblante.
El partido ante River, para Zeballos, será una prueba fundamental. La invitación del Superclásico es, para el delantero, a dar el paso.
