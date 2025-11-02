Un Zeballos en ascenso reconoció el rol de Paredes para potenciarlo: "Es un montón"

Quien no escatimó en elogios en el Changuito fue el entrenador, Claudio Úbeda. "Me genera felicidad, Exequiel es un chico noble que tiene un potencial físico y técnico increíble. Lo venimos llevando de a poco, generándole confianza, que es lo que él más lo necesita. Tiene muestras de desequilibrio que lo hacen un jugador importante. Él tiene que creérsela, que es un jugador que si usa su 100 por ciento es desequilibrante".

Con la victoria ante Estudiantes, Boca llega con el ánimo en alza para el Superclásico, que ya tiene horario definido. Alcanzó la cima de la tabla de posiciones, está puntero y con buen semblante.

El Xeneize superó al Pincha y es puntero de la Zona A

El partido ante River, para Zeballos, será una prueba fundamental. La invitación del Superclásico es, para el delantero, a dar el paso.

