Horario de Superclásico confirmado: Boca-River ya saben cuándo se ven las caras
Boca y River ya tienen horario definido para el Superclásico del Torneo Clausura. Será el domingo 9/11.
Boca y River jugarán el domingo 09/11 a las 16.30 hs. en La Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda recibirá al equipo de Marcelo Gallardo en el barrio de la Ribera, para definir lo que será el Superclásico número 265 de la historia.
El historial lo domina Boca, que venció 92 veces, mientras que el Millonario ganó en 88 oportunidades. Terminaron en empate en 84 partidos.
Tiro libre de Franco Mastantuono en el Monumental: el último Boca-River
El último encuentro entre ambos fue el 27 de abril pasado, por el Torneo Apertura. El conjunto de Núñez, dirigido por Marcelo Gallardo, se impuso 2 a 1 a su rival, en aquel entonces dirigido por Fernando Gago.
En el Millonario marcaron Sebastián Driussi y Franco Mastantuono, quien dejó su sello en ese partido con un tiro libre exquisito que dejó sin chances al arquero Agustín Marchesín. Para Boca descontó Miguel Merentiel, tras un error de la defensa riverplatense que la Bestia aprovechó.
Fue un Superclásico que quedó marcado, además, por aquella línea de 5 defensores que plantó Gago, apostando por un sistema sorpresivo, sin rodaje previo y demasiado reactivo.
Unos meses, una vida: todo lo que cambió en el Xeneize y el Millonario desde aquel entonces
Desde aquel entonces, el panorama para ambos clubes ha cambiado de manera trascendental y dio giros de 180 grados.
En la Ribera, Fernando Gago se fue en medio de una controversial salida y a pocas semanas del Mundial de Clubes. Su lugar lo tomó Miguel Ángel Russo, que falleció a principios de octubre. Claudio Úbeda, su ayudante de campo, quedó a cargo del equipo y continuará así hasta fin de año. Es el octavo mandado de un entrenador en toda la gestión de Juan Román Riquelme como presidente (Russo en dos oportunidades, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Jorge Almirón, Diego Martínez, Fernando Gago y Claudio Úbeda).
En Núñez, uno de los máximos ídolos de la historia de la institución atraviesa su momento más crítico. Desde su llegada a mediados de 2024, Marcelo Gallardo no ha encontrado nunca el rumbo de lo que pretendía para su equipo, y hoy su espalda se ve corroída. A pesar del cariño, muchos hinchas ponen en duda su continuidad y consideran que es un ciclo terminado.
Además, cuando River enfrente a Boca tendrá nueva dirigencia al mando. El sábado 1 de noviembre el Millonario tendrá elecciones presidenciales. El principal candidato, que probablemente venza en las urnas salvo algún batacazo inesperado, es Stéfano Di Carlo. Actual secretario general del club, Di Carlo es el apadrinado para continuar la línea de Rodolfo D´Onofrio y Jorge Brito.
