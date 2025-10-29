Horario de Superclásico confirmado: Boca-River ya saben cuándo se ven las caras

image Mastantuono festeja su gol de tiro libre en el Monumental FOTO: CLAUDIO FANCHI/ NA.

Fue un Superclásico que quedó marcado, además, por aquella línea de 5 defensores que plantó Gago, apostando por un sistema sorpresivo, sin rodaje previo y demasiado reactivo.

Unos meses, una vida: todo lo que cambió en el Xeneize y el Millonario desde aquel entonces

Desde aquel entonces, el panorama para ambos clubes ha cambiado de manera trascendental y dio giros de 180 grados.

image Claudio Úbeda, un inesperado DT Xeneize FOTO NA

En la Ribera, Fernando Gago se fue en medio de una controversial salida y a pocas semanas del Mundial de Clubes. Su lugar lo tomó Miguel Ángel Russo, que falleció a principios de octubre. Claudio Úbeda, su ayudante de campo, quedó a cargo del equipo y continuará así hasta fin de año. Es el octavo mandado de un entrenador en toda la gestión de Juan Román Riquelme como presidente (Russo en dos oportunidades, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Jorge Almirón, Diego Martínez, Fernando Gago y Claudio Úbeda).

En Núñez, uno de los máximos ídolos de la historia de la institución atraviesa su momento más crítico. Desde su llegada a mediados de 2024, Marcelo Gallardo no ha encontrado nunca el rumbo de lo que pretendía para su equipo, y hoy su espalda se ve corroída. A pesar del cariño, muchos hinchas ponen en duda su continuidad y consideran que es un ciclo terminado.

Marcelo Gallardo El Muñeco, en tela de juicio

Además, cuando River enfrente a Boca tendrá nueva dirigencia al mando. El sábado 1 de noviembre el Millonario tendrá elecciones presidenciales. El principal candidato, que probablemente venza en las urnas salvo algún batacazo inesperado, es Stéfano Di Carlo. Actual secretario general del club, Di Carlo es el apadrinado para continuar la línea de Rodolfo D´Onofrio y Jorge Brito.

+ de Golazo24