Parece ser una sana costumbre de River, contratar jugadores declarados hinchas de Boca, no es la primera vez que lo intenta, es más en sus 4 Libertadores ganadas tuvo 3 centrodelanteros hinchas de Boca. En el 86 al fallecido “Búfalo” Funes, en el 2015 a Lucas Alario, y en 2018 a Lucas Pratto, los 3 declarados hinchas de Boca. Ahora está detrás de Paulo Dybala.
UNA SANA COSTUMBRE DEL "MILLO"
River está detrás de un jugador declarado hincha de Boca
Aunque no se pueda creer, un dirigente de River inició negociaciones con un jugador que es hincha de Boca. ¿Cómo lo tomarán los del Millo?
¿Paulo Dybala a River?
Paulo Dybala es un jugador surgido en Instituto, pero declarado hincha de Boca. Esto salió a la luz no hace mucho, en su tiempo en la Roma junto a Leandro Paredes, que fue quien lo sacó a la luz y trató, además, de convencerlo de que vaya a Boca. Hubo una historia de seducción entre el delantero de la Roma y el club de la Ribera pero todo quedó ahí.
Con los intentos fallidos de Paredes de llevarlo a Boca, un dirigente de River no tuvo mejor idea que contactar al entorno del jugador (hace más o menos 1 mes) para comenzar negociaciones y llevárselo a River en 2026. Algo que no se sabe cómo será tomado por los hinchas del “Millonario” ya que la historia con Boca es muy reciente, diferente a los otros 3 jugadores que ya nombramos.
Lo que sorprendió es que lo que se sabe es que el entorno comunicó a este dirigente que el jugador tomó muy bien la propuesta, y esto es lo que más llama la atención, ya que ¿Cómo hará un futbolista para vivir en River cuando todos saben que es de Boca? Lo cierto es que comienza una nueva novela, y ahora hay que ver las reacciones de ambos clubes, ya que se podría tratar de una jugada del futbolista de Laguna Larga para que Boca lo llame.
Paulo Dybala volvería a la Selección Argentina
Lionel Scaloni tendría en consideración a Paulo Dybala para que regrese al seleccionado argentino, con quien fue campeón del mundo (convirtió el segundo penal de la serie en la final) para la próxima fecha FIFA de noviembre, donde el combinado nacional cerraría el año con un amistoso y concentración en Europa.
Según trascendió el cordobés sería citado para la fecha FIFA de noviembre, donde Argentina jugará un amistoso con Angola pero hará una concentración en Europa para cerrar el año previo al Mundial.
La situación que vive Dybala es similar a la del año previo al Mundial 2022, no había ido a la Copa América 2021, al igual que la 2024, y era duda para llegar a Qatar 2022, es más, algunos lo daban afuera y finalmente fue. Veremos si sucede lo mismo, y hasta podría ser la cábala para traer nuevamente la copa. Elijamos creer.
+ de Golazo24
Milton Giménez ya picantea el Superclásico y le pega a River donde más le duele
Boca hizo un asado y hubo 3 faltazos: quiénes fueron los ausentes de la noche
Arbitraje: Expulsó al hijo de Chiqui Tapia y fue parado por Federico Beligoy