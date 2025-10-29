River está detrás de un jugador declarado hincha de Boca

Lo que sorprendió es que lo que se sabe es que el entorno comunicó a este dirigente que el jugador tomó muy bien la propuesta, y esto es lo que más llama la atención, ya que ¿Cómo hará un futbolista para vivir en River cuando todos saben que es de Boca? Lo cierto es que comienza una nueva novela, y ahora hay que ver las reacciones de ambos clubes, ya que se podría tratar de una jugada del futbolista de Laguna Larga para que Boca lo llame.