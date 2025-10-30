Especialistas ofrecen charla gratuita sobre salud ósea: Cómo participar

Las fracturas por fragilidad, especialmente de cadera, columna y muñeca, generan dolor, pérdida de movilidad y un fuerte impacto en la autonomía de quienes las sufren.

En los hombres, se estima que los casos podrían aumentar más de un 300% para 2050, lo que refuerza la necesidad de diagnosticar y tratar de manera temprana tanto en mujeres como en varones.

Encuentro virtual gratuito y abierto al público

El próximo jueves 30 de octubre a las 18 horas, la Dra. Laura Maffei, endocrinóloga clínica y directora de Maffei Centro Médico, junto con la Dra. Claudia Scalise, ginecóloga y especialista en salud ósea femenina, ofrecerán un encuentro virtual abierto al público por Zoom, donde abordarán pautas actualizadas de prevención y responderán preguntas frecuentes sobre diagnóstico, tratamiento y hábitos saludables.

El acceso es gratuito, con inscripción previa a través del siguiente enlace https://wa.link/nbxv3i

Prevención y control

Cuidar la salud ósea es un proceso continuo que debe comenzar desde edades tempranas y sostenerse a lo largo de la vida.

Mantener una dieta equilibrada con buen aporte de calcio y vitamina D, realizar actividad física regular y evitar el sedentarismo son pilares fundamentales. Además, la densitometría ósea permite conocer la densidad del hueso y anticiparse al riesgo de fractura.

“Prevenir la primera fractura es fundamental. Una vez que se produce, el riesgo de una segunda aumenta considerablemente si no se realiza el tratamiento adecuado”, explica la Dra. Laura Maffei.

Por su parte, la Dra. Claudia Scalise expresa que “muchas veces el primer signo de alerta se pasa por alto. Una fractura de muñeca o de vértebra puede ser una señal de alarma que debe motivar la consulta con un especialista”.

Avances en diagnóstico y tratamiento

En los últimos años se han logrado importantes avances en el abordaje de la osteoporosis. Nuevos fármacos y estrategias personalizadas permiten fortalecer el hueso de forma más eficaz y segura.

La combinación de diagnóstico temprano, seguimiento profesional, hábitos preventivos y terapias modernas constituye hoy la estrategia más efectiva para reducir el riesgo de fracturas y mejorar la calidad de vida.

