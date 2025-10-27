5 alimentos más ricos en proteínas para diabéticos

Frijoles

Los frijoles son una buena fuente de proteína vegetal y algunos lo consideran una alternativa para reducir el consumo de carne. Los expertos en diabetes indican que los alimentos proteicos de origen vegetal aportan proteínas de calidad, grasas saludables y fibra.

Entre los alimentos proteicos de origen vegetal, los especialistas recomiendan los frijoles como los negros, los rojos y los pintos.

Pescado

La Asociación Americana de la Diabetes también sugiere comer pescado, al menos, dos veces por semana, especialmente, pescado rico en ácidos grasos omega-3 como el atún blanco, el arenque, la caballa, la trucha arcoíris, las sardinas y el salmón.

Otros tipos de pescado que recomienda son: el bagre, el bacalao, la platija, el eglefino, el fletán, el reloj anaranjado, la tilapia, y mariscos.

pescado dieta mdjaff.jpg El pescado es una gran fuente de proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes.

Pollo

El pollo es una fuente de proteína bastante conocida. La ADA indica que, "el pollo entero es un alimento proteico económico que puede alimentar a muchas personas o usarse como fuente de proteínas para otras comidas durante la semana".

Sin embargo, los expertos dicen que es importante elegir aves sin piel para tener menos grasas saturadas y colesterol.

Frutos secos

Frutos secos y untables como mantequilla de almendras, mantequilla de anacardos o mantequilla de maní también están entre los alimentos ricos en proteínas que la ADA pide incluir en la dieta.

Además de ser una fuente de proteínas, los expertos dicen que los frutos secos aportan fibra, lo cual es excelente para controlar la diabetes.

"Los cacahuetes, las nueces y las almendras son una buena fuente de fibra y grasas saludables, pero controla el tamaño de las porciones, ya que también contienen muchas calorías en pequeñas cantidades", aconsejan.

Huevo

Unos de los alimentos con más proteínas y que además puede ayudar en el manejo de la diabetes son los huevos, que fácilmente se pueden incluir en muchas recetas.

Los huevos no sólo son una proteína completa porque contienen los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo requiere, sino que además un estudio divulgado por la ADA concluyó que, "un alto consumo diario de huevos se asocia con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 en hombres y mujeres".

