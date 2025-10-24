¿Qué es la felicidad? Muchas personas se preguntan esto, y podría sorprenderles saber que, la felicidad, más allá de ser un estado emocional de bienestar y satisfacción, es medicina. Y es que, la ciencia ha confirmado que la felicidad puede mejorar la salud y proteger contra enfermedades crónicas.
La felicidad es un arma contra enfermedades crónicas: Conoce cómo ser más feliz
Estudio confirma que la felicidad reduce la mortalidad por enfermedades crónicas y mejora la salud, pero ¿Cómo ser más felices? Tenemos consejos.
Las enfermedades crónicas, también conocidas como enfermedades no transmisibles (ENT) son afecciones que duran un largo tiempo, como la diabetes, enfermedades cardíacas, asma y cáncer.
De acuerdo con un nuevo estudio, la felicidad puede ayudar a disminuir la mortalidad por estos problemas de salud.
Gran beneficio de la felicidad, según la ciencia
Para el estudio, publicado en Frontiers in Medicine, el equipo utilizó datos de diferentes organizaciones de salud, estadísticas de desarrollo global y encuestas de opinión pública, de 123 países.
Los participantes debían imaginarse en qué lugar de la 'Escalera de la vida' estaban ahora: 0 es la peor vida posible y 10, la mejor. Esto ayudó a los investigadores a medir los niveles de felicidad.
“Demostramos que el bienestar subjetivo, o felicidad, parece funcionar como un activo para la salud de la población solo una vez superado un umbral mínimo de aproximadamente 2,7 en la escala de la Escalera de la Vida”, afirmó la primera autora, la profesora Iulia Iuga, investigadora de la Universidad de Alba Iulia 1 de diciembre de 1918.
Para tener una idea, 2,7 es como decir "'apenas sobrellevando'", explicó Iuga. “Por encima de este punto crítico, una mayor felicidad se asocia con una disminución de la mortalidad por enfermedades no transmisibles”.
Concretamente, los investigadores descubrieron que cada aumento del 1 % en el bienestar subjetivo se relaciona con una reducción estimada del 0,43 % en la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas en el período de 30 a 70 años, apunta Frontiers in Medicine.
¿Cómo ser felices?
Ahora que se sabe que la felicidad reduce el riesgo de muerte por enfermedades crónicas, la gran pregunta es "¿Qué hacer para ser más feliz?" Aquí hay algunos consejos:
Duerme bien
Dormir lo suficiente es una de las cosas que hacen las personas más felices del mundo. Está comprobado. En el sitio especializado Blue Zones indican que, "las personas que duermen 6 horas por noche son un 30 por ciento menos felices que las que duermen más". Así que procura dormir al menos 7 horas por noche.
Deja ir
Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que a medida que las personas envejecían, tendían a centrarse más en lo que les importaba y a no preocuparse por las cosas pequeñas, por eso, la recomendación para mejorar el bienestar emocional es prestar atención a las cosas que te hacen feliz ahora.
Haz cosas que disfrutes
Procura encontrar unos minutos al día para hacer cosas que disfrutes o en lo que eres bueno. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) dice que, por ejemplo, actividades simples como ver deportes con un amigo, darse un baño o reunirse con amigos para tomar un café pueden mejorar tu día.
Haz deporte
Incluso breves períodos de actividad física pueden aumentar tu felicidad. En un artículo de la Clínica Mayo sobre consejos para vivir una vida más feliz, recomiendan hacer ejercicio ya que "alivia el estrés y la tensión, fortalece los músculos y aumenta la resistencia, y ayuda al cuerpo a trabajar de manera más eficiente durante otras tareas o actividades físicas".
Mantente conectado
Otro consejo para ser más felices es socializar o mantenerse conectado. El NHS destaca que la comunicación es importante, ya sea con un amigo, un familiar o un consejero. "Hablar de las cosas te ayuda a liberar la tensión, en lugar de guardarla. Ayuda a fortalecer tus relaciones y a conectar con la gente", destaca.
