“Demostramos que el bienestar subjetivo, o felicidad, parece funcionar como un activo para la salud de la población solo una vez superado un umbral mínimo de aproximadamente 2,7 en la escala de la Escalera de la Vida”, afirmó la primera autora, la profesora Iulia Iuga, investigadora de la Universidad de Alba Iulia 1 de diciembre de 1918.

Para tener una idea, 2,7 es como decir "'apenas sobrellevando'", explicó Iuga. “Por encima de este punto crítico, una mayor felicidad se asocia con una disminución de la mortalidad por enfermedades no transmisibles”.

Concretamente, los investigadores descubrieron que cada aumento del 1 % en el bienestar subjetivo se relaciona con una reducción estimada del 0,43 % en la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas en el período de 30 a 70 años, apunta Frontiers in Medicine.

felicidad alegría clama paz agradecimiento benzoix.jpg

¿Cómo ser felices?

Ahora que se sabe que la felicidad reduce el riesgo de muerte por enfermedades crónicas, la gran pregunta es "¿Qué hacer para ser más feliz?" Aquí hay algunos consejos:

Duerme bien

Dormir lo suficiente es una de las cosas que hacen las personas más felices del mundo. Está comprobado. En el sitio especializado Blue Zones indican que, "las personas que duermen 6 horas por noche son un 30 por ciento menos felices que las que duermen más". Así que procura dormir al menos 7 horas por noche.

Deja ir

Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que a medida que las personas envejecían, tendían a centrarse más en lo que les importaba y a no preocuparse por las cosas pequeñas, por eso, la recomendación para mejorar el bienestar emocional es prestar atención a las cosas que te hacen feliz ahora.

Haz cosas que disfrutes

Procura encontrar unos minutos al día para hacer cosas que disfrutes o en lo que eres bueno. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) dice que, por ejemplo, actividades simples como ver deportes con un amigo, darse un baño o reunirse con amigos para tomar un café pueden mejorar tu día.

Haz deporte

Incluso breves períodos de actividad física pueden aumentar tu felicidad. En un artículo de la Clínica Mayo sobre consejos para vivir una vida más feliz, recomiendan hacer ejercicio ya que "alivia el estrés y la tensión, fortalece los músculos y aumenta la resistencia, y ayuda al cuerpo a trabajar de manera más eficiente durante otras tareas o actividades físicas".

Mantente conectado

Otro consejo para ser más felices es socializar o mantenerse conectado. El NHS destaca que la comunicación es importante, ya sea con un amigo, un familiar o un consejero. "Hablar de las cosas te ayuda a liberar la tensión, en lugar de guardarla. Ayuda a fortalecer tus relaciones y a conectar con la gente", destaca.

-----------

Más noticias en Urgente24

Comer manzana puede ayudar a prevenir este cáncer común

Qué alimentos comer para no perder la memoria y mejorar el cerebro

Cuántos pasos caminar al día: Menos de lo que todos dicen, según último estudio

Evitar el azúcar en los primeros 1.000 días de vida de tu bebé protege contra el asma y EPOC

Caminar, nadar y andar en bicicleta reducen el dolor de un problema de rodilla muy común