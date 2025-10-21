Caminar, nadar y andar en bicicleta reducen el dolor de un problema de rodilla muy común

¿Dolor de rodilla? La artrosis, también conocida como osteoartritis, podría ser la causa. Si es así, entonces le conviene saber que es importante que la actividad física forme parte de su vida. Pero, ¿Cuál es el mejor ejercicio para la osteoartritis? ¿Cómo aliviar el dolor de rodilla de manera natural?
Ejercicio para la artrosis de rodilla
La osteoartritis o artrosis de rodilla es una enfermedad que supone el desgaste y pérdida progresiva del cartílago articular. Esta afección es más común en personas mayores y puede provocar síntomas como dolor, inflamación, rigidez y pérdida de movilidad.
Ahora bien, el tratamiento de la artrosis de rodilla incluye medicamentos, sin embargo, se ha confirmado que el ejercicio físico puede ser clave para disminuir los síntomas de la osteoartritis.
En un estudio reciente, publicado en la British Medical Journal, investigadores evaluaron varios tipos de ejercicio para tratar la osteoartritis de rodilla y revelaron el número 1: ejercicio aeróbico. Son actividades aeróbicas caminar, nadar y andar en bicicleta.
¿Qué ayuda a reducir el dolor de rodilla?
En el estudio se compararon diversas modalidades de ejercicio a través de 217 ensayos aleatorios que involucraron a 15.684 participantes.
Entre las modalidades de ejercicio evaluadas se encontraban el ejercicio aeróbico, el ejercicio de flexibilidad, el ejercicio mente-cuerpo, el ejercicio neuromotor, el ejercicio de fortalecimiento y el ejercicio mixto, además del grupo de control.
Los investigadores tomaron en cuenta el impacto de los ejercicios en el dolor, función, rendimiento de la marcha y calidad de vida de los participantes, a corto (cuatro semanas), medio (12 semanas) y largo plazo (24 semanas).
En general, hallaron que "el ejercicio aeróbico mostró consistentemente la mayor probabilidad de ser el mejor tratamiento" en todos los resultados entre las actividades físicas evaluadas.
En concreto, el ejercicio aeróbico fue beneficioso para mejorar el dolor a corto y medio plazo, la función y el rendimiento de la marcha a medio plazo, y la calidad de vida a corto plazo en personas con osteoartritis de rodilla.
Recomendaciones de los científicos para la osteoartritis de rodilla
Tomando en cuenta los resultados del estudio, los investigadores dejaron algunas recomendaciones que valen la pena destacar:
- Recomendamos el ejercicio aeróbico como intervención de primera línea para el tratamiento de la osteoartritis de rodilla, especialmente cuando el objetivo es mejorar la capacidad funcional y reducir el dolor.
- Si bien otros ejercicios pueden ofrecer beneficios complementarios a los pacientes, no deben sustituir al ejercicio aeróbico como estrategia principal.
- Las prescripciones de ejercicio deben adaptarse a las preferencias del paciente, sus comorbilidades y su nivel de movilidad para maximizar la adherencia al programa y los beneficios a largo plazo.
- Los pacientes deben realizar regularmente actividades aeróbicas estructuradas, como caminar, montar en bicicleta o nadar, para optimizar el control de los síntomas.
