Caminar, nadar y andar en bicicleta reducen el dolor de un problema de rodilla muy común

Entre las modalidades de ejercicio evaluadas se encontraban el ejercicio aeróbico, el ejercicio de flexibilidad, el ejercicio mente-cuerpo, el ejercicio neuromotor, el ejercicio de fortalecimiento y el ejercicio mixto, además del grupo de control.

Los investigadores tomaron en cuenta el impacto de los ejercicios en el dolor, función, rendimiento de la marcha y calidad de vida de los participantes, a corto (cuatro semanas), medio (12 semanas) y largo plazo (24 semanas).

En general, hallaron que "el ejercicio aeróbico mostró consistentemente la mayor probabilidad de ser el mejor tratamiento" en todos los resultados entre las actividades físicas evaluadas.

En concreto, el ejercicio aeróbico fue beneficioso para mejorar el dolor a corto y medio plazo, la función y el rendimiento de la marcha a medio plazo, y la calidad de vida a corto plazo en personas con osteoartritis de rodilla.

Recomendaciones de los científicos para la osteoartritis de rodilla

Tomando en cuenta los resultados del estudio, los investigadores dejaron algunas recomendaciones que valen la pena destacar:

Recomendamos el ejercicio aeróbico como intervención de primera línea para el tratamiento de la osteoartritis de rodilla, especialmente cuando el objetivo es mejorar la capacidad funcional y reducir el dolor.

Si bien otros ejercicios pueden ofrecer beneficios complementarios a los pacientes, no deben sustituir al ejercicio aeróbico como estrategia principal.

Las prescripciones de ejercicio deben adaptarse a las preferencias del paciente, sus comorbilidades y su nivel de movilidad para maximizar la adherencia al programa y los beneficios a largo plazo.

Los pacientes deben realizar regularmente actividades aeróbicas estructuradas, como caminar, montar en bicicleta o nadar, para optimizar el control de los síntomas.

