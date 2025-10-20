3 maneras sorpresivas de reducir la presión arterial alta, según la ciencia

Los investigadores hallaron que, el ejercicio de estiramiento, en comparación con caminar, redujo la presión arterial sistólica y diastólica en el segundo trimestre del embarazo y la controló en el tercer trimestre. Fue publicado en el Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research.

Hay más evidencia. Y es que, otro estudio encontró que un simple estiramiento reduce la presión arterial: girar los hombros y estirar la espalda.

Participaron 24 voluntarios y la conclusión fue que "el estiramiento de los músculos del hombro y la parte superior de la espalda induce una reducción transitoria de la presión arterial con una taquicardia compensatoria limitada". Aparece en Physiological Reports.

Tener un purificador de aire en casa

Otra manera de ayudar a que la presión arterial esté en niveles normales es teniendo un electrodoméstico sencillo en casa. Se trata de un purificador de aire. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology lo sugiere.

Los investigadores analizaron a 154 participantes que vivían cerca de una autopista y estaban más expuestos a la contaminación atmosférica.

Los científicos encontraron que, los participantes que tenían una presión arterial sistólica elevada (≥120 mm Hg) tuvieron una "reducción media significativa de 2,8 mm Hg en la presión arterial sistólica después de la filtración HEPA (...) El resultado neto fue una diferencia media significativa de 3,0 mmHg a favor de la filtración HEPA".

HEPA se refiere a un sistema de "filtro de Aire de Partículas de Alta Eficiencia" y se utiliza en purificadores de aire.

En ese sentido, los investigadores concluyeron: "El uso de purificadores de aire HEPA en el hogar resultó en reducciones clínicamente importantes de la presión arterial sistólica en personas con presión arterial sistólica elevada".

Hacer sentadillas contra la pared

Sí, ya sabemos que hacer ejercicio físico puede ayudar a reducir la presión arterial, pero lo que muchos no saben es que las sentadillas pueden ser particularmente buenas contra la hipertensión. Un metaanálisis publicado en el British Journal of Sports Medicine lo confirma.

En el análisis se incluyeron 270 ensayos controlados aleatorizados con 15 827 participantes haciendo ejercicio durante dos semanas o más. Los resultados revelaron que los ejercicios isométricos, como las sentadillas contra la pared, eran los más efectivos para reducir la presión arterial.

Cuando se comparó la disminución de la presión arterial que se logró según el ejercicio, el entrenamiento con ejercicio isométrico fue el número 1: −8,24/–4,00 mmHg.

"Los resultados de este análisis deberían fundamentar las futuras recomendaciones de las guías de ejercicio para la prevención y el tratamiento de la hipertensión arterial", concluyen los investigadores.

Para las sentadillas contra la pared, la BBC indica que, debe apoyar la espalda contra una pared con los pies a 60 centímetros de esta y deslizar el cuerpo hasta que los muslos estén paralelos con el suelo.

