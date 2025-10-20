Con la creciente crisis económica, muchos sectores sufren un importante freno. La industria metalúrgica sufrió una fuerte caída en la actividad de septiembre del (-5,2%) interanual y una reducción en el uso de la capacidad instalada, que ronda el 44,5%, según el último informe de actividad de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina ( ADIMRA).
PARÁLISIS POR OMISIÓN
La actividad metalúrgica cayó 5,2% y la capacidad instalada está al nivel de pandemia
La actividad económica muestra cada vez más signos de estancamiento. La industria metalúrgica sigue cayendo y desde el gobierno no accionan.
La variación mensual no fue mejor, la producción cayó (-1,1%) de agosto a septiembre. El crecimiento acumulado del año es de solo 0,7%. El nivel de empleo cayó 3,2% interanual.
Mientras el presidente Javier Milei recorre las provincias en plan campaña electoral (en la que no es candidato), y desde el gobierno intentan resignificar las palabras de su colega Donald Trump, hasta el momento no generó ninguna política para apaliar el malestar que se vive en el sector industrial y comercial del país. El rubro muestra desafíos productivos y de competitividad desde hace tiempo, pero desde el gobierno reina la omisión de soluciones.
El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió:
El nivel de actividad económica por rubro
A nivel seccional, los rubros metalúrgicos se comportaron de la siguiente manera. "Maquinaria Agrícola (-4,8%) que venía liderando el crecimiento desde comienzos de año, continuó con su desaceleración significativa. En el caso de la maquinaria agrícola, la caída se profundizó respecto a agosto, confirmando el cambio de tendencia iniciado el mes anterior. Carrocerías y Remolques, (5,4%) es el único sector con índices positivos. Autopartes (-10,8%), Fundición (-9,7%) y Bienes de Capital (-3,1%) mantuvieron un desempeño negativo, consolidando un escenario complejo y sin señales de recuperación. Estos rubros continúan siendo los principales focos de debilidad dentro del entramado metalúrgico".
Equipos y Aparatos Eléctricos (-9,3%), Equipamiento Médico (-2,0%) y Otros Productos de Metal (-1,5%) interrumpieron la estabilidad que habían mostrado en meses previos y volvieron a terreno negativo.
La industria metalúrgica por provincia
A nivel jurisdiccional, las provincias mostraron caídas significativas. El informe detalla:
La capacidad instalada está en torno al 44,5%, similar a los valores de cuarentena del 2020.
Con este panorama, los metalúrgicos no tienen buenas perspectivas. El informe de ADIMRA plantea:
