La actividad metalúrgica cayó 5,2% y la capacidad instalada está al nivel de pandemia.

El nivel de actividad económica por rubro

A nivel seccional, los rubros metalúrgicos se comportaron de la siguiente manera. "Maquinaria Agrícola (-4,8%) que venía liderando el crecimiento desde comienzos de año, continuó con su desaceleración significativa. En el caso de la maquinaria agrícola, la caída se profundizó respecto a agosto, confirmando el cambio de tendencia iniciado el mes anterior. Carrocerías y Remolques, (5,4%) es el único sector con índices positivos. Autopartes (-10,8%), Fundición (-9,7%) y Bienes de Capital (-3,1%) mantuvieron un desempeño negativo, consolidando un escenario complejo y sin señales de recuperación. Estos rubros continúan siendo los principales focos de debilidad dentro del entramado metalúrgico".

Equipos y Aparatos Eléctricos (-9,3%), Equipamiento Médico (-2,0%) y Otros Productos de Metal (-1,5%) interrumpieron la estabilidad que habían mostrado en meses previos y volvieron a terreno negativo.

image Variación de actividad económica metalúrgica por rubro. Fuente: ADIMRA.

La industria metalúrgica por provincia

A nivel jurisdiccional, las provincias mostraron caídas significativas. El informe detalla:

Santa Fe (-3,5%) volvió a terreno negativo tras ocho meses consecutivos de crecimiento en términos interanuales, mostrando una marcada desaceleración en su desempeño. Córdoba (-6,2%), Mendoza (-5,1%) y Entre Ríos (-3,2%) también mostraron descensos, revirtiendo los avances parciales alcanzados en el primer semestre. Por su parte, Buenos Aires (-6,2%) continuó mostrando el desempeño más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, sin señales de estabilización en su nivel de producción. Santa Fe (-3,5%) volvió a terreno negativo tras ocho meses consecutivos de crecimiento en términos interanuales, mostrando una marcada desaceleración en su desempeño. Córdoba (-6,2%), Mendoza (-5,1%) y Entre Ríos (-3,2%) también mostraron descensos, revirtiendo los avances parciales alcanzados en el primer semestre. Por su parte, Buenos Aires (-6,2%) continuó mostrando el desempeño más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, sin señales de estabilización en su nivel de producción.

La capacidad instalada está en torno al 44,5%, similar a los valores de cuarentena del 2020.

Con este panorama, los metalúrgicos no tienen buenas perspectivas. El informe de ADIMRA plantea:

El 77,5% de las empresas prevé que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá en los próximos meses, mientras que el 90,2% no proyecta aumentos en su dotación de personal e incluso anticipa reducciones. El 77,5% de las empresas prevé que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá en los próximos meses, mientras que el 90,2% no proyecta aumentos en su dotación de personal e incluso anticipa reducciones.

Más contenido de Urgente24

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

Muy raro: Otra vez Fred Machado pero BCRA anuncia los US$20.000M (¿Suma votos Milei?)

Plazos fijos con tasas por las nubes: Ganan los ahorristas, pero se hunde el crédito

Selección Argentina 0 - Marruecos 2: tras un Mundial Sub 20 espectacular, solo faltó coronar

Vuelve el outlet que genera furor total con sus increíbles ofertas