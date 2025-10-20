urgente24
PARÁLISIS POR OMISIÓN

La actividad metalúrgica cayó 5,2% y la capacidad instalada está al nivel de pandemia

La actividad económica muestra cada vez más signos de estancamiento. La industria metalúrgica sigue cayendo y desde el gobierno no accionan.

20 de octubre de 2025 - 20:45
Con la creciente crisis económica, muchos sectores sufren un importante freno. La industria metalúrgica sufrió una fuerte caída en la actividad de septiembre del (-5,2%) interanual y una reducción en el uso de la capacidad instalada, que ronda el 44,5%, según el último informe de actividad de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina ( ADIMRA).

La variación mensual no fue mejor, la producción cayó (-1,1%) de agosto a septiembre. El crecimiento acumulado del año es de solo 0,7%. El nivel de empleo cayó 3,2% interanual.

Mientras el presidente Javier Milei recorre las provincias en plan campaña electoral (en la que no es candidato), y desde el gobierno intentan resignificar las palabras de su colega Donald Trump, hasta el momento no generó ninguna política para apaliar el malestar que se vive en el sector industrial y comercial del país. El rubro muestra desafíos productivos y de competitividad desde hace tiempo, pero desde el gobierno reina la omisión de soluciones.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió:

La industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos, en niveles casi idénticos a un año muy malo como fue 2024, lo que refleja la parálisis de la actividad y la imposibilidad de recuperar la base en donde estábamos parados lo que nos pone en una situación compleja. La industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos, en niveles casi idénticos a un año muy malo como fue 2024, lo que refleja la parálisis de la actividad y la imposibilidad de recuperar la base en donde estábamos parados lo que nos pone en una situación compleja.

El nivel de actividad económica por rubro

A nivel seccional, los rubros metalúrgicos se comportaron de la siguiente manera. "Maquinaria Agrícola (-4,8%) que venía liderando el crecimiento desde comienzos de año, continuó con su desaceleración significativa. En el caso de la maquinaria agrícola, la caída se profundizó respecto a agosto, confirmando el cambio de tendencia iniciado el mes anterior. Carrocerías y Remolques, (5,4%) es el único sector con índices positivos. Autopartes (-10,8%), Fundición (-9,7%) y Bienes de Capital (-3,1%) mantuvieron un desempeño negativo, consolidando un escenario complejo y sin señales de recuperación. Estos rubros continúan siendo los principales focos de debilidad dentro del entramado metalúrgico".

Equipos y Aparatos Eléctricos (-9,3%), Equipamiento Médico (-2,0%) y Otros Productos de Metal (-1,5%) interrumpieron la estabilidad que habían mostrado en meses previos y volvieron a terreno negativo.

image
Variaci&oacute;n de actividad econ&oacute;mica metal&uacute;rgica por rubro. Fuente: ADIMRA.

La industria metalúrgica por provincia

A nivel jurisdiccional, las provincias mostraron caídas significativas. El informe detalla:

Santa Fe (-3,5%) volvió a terreno negativo tras ocho meses consecutivos de crecimiento en términos interanuales, mostrando una marcada desaceleración en su desempeño. Córdoba (-6,2%), Mendoza (-5,1%) y Entre Ríos (-3,2%) también mostraron descensos, revirtiendo los avances parciales alcanzados en el primer semestre. Por su parte, Buenos Aires (-6,2%) continuó mostrando el desempeño más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, sin señales de estabilización en su nivel de producción. Santa Fe (-3,5%) volvió a terreno negativo tras ocho meses consecutivos de crecimiento en términos interanuales, mostrando una marcada desaceleración en su desempeño. Córdoba (-6,2%), Mendoza (-5,1%) y Entre Ríos (-3,2%) también mostraron descensos, revirtiendo los avances parciales alcanzados en el primer semestre. Por su parte, Buenos Aires (-6,2%) continuó mostrando el desempeño más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, sin señales de estabilización en su nivel de producción.

La capacidad instalada está en torno al 44,5%, similar a los valores de cuarentena del 2020.

Con este panorama, los metalúrgicos no tienen buenas perspectivas. El informe de ADIMRA plantea:

El 77,5% de las empresas prevé que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá en los próximos meses, mientras que el 90,2% no proyecta aumentos en su dotación de personal e incluso anticipa reducciones. El 77,5% de las empresas prevé que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá en los próximos meses, mientras que el 90,2% no proyecta aumentos en su dotación de personal e incluso anticipa reducciones.

