La actividad económica no despega, la industria cayó 4,4% interanual

Por eso, el acumulado hasta agosto 2025, el IPI aumentó 4,4%.

Una buena noticia es que en la variación mensual, el IPI tuvo una leve mejora luego de dos caídas consecutivas. De julio a agosto, el IPI subió 0,6%, impulsado principalmente por la actividad en el rubro automotores y otros equipos de transporte, que subió 4,3% mensual y por el rubro alimentos, bebidas y tabaco, que repuntó en 2,1%.

Además de industrias manufactureras, la construcción

El Indicador de Coyuntura de la actividad de la construcción tuvo una leve mejora interanual, del 0,4%, lo cual muestra un crecimiento con respecto a agosto del año pasado, aunque es menor al crecimiento interanual de los últimos dos meses.

El acumulado del 2025 fue un 8% mayor a los primeros ocho meses del 2024, que mostraron caídas de alrededor del 30% con respecto a los acumulados del 2023.

Con respecto a julio, la construcción creció 0,5%, luego de una caída del 1,9% de junio a julio.

Desafortunadamente, las perspectivas no son buenas. El REM que publicó el Banco Central (BCRA) esta semana da cuenta de que las expectativas no son alentadoras para el promedio del año, aunque marcan un repunte en el ultimo trimestre de este 2025.

