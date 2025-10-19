Caso N°9: Walter Graziano en C5N "a regalarle chocolates y un libro" a una periodista

Intentó bloquearlo pero Graziano habría creado nuevas cuentas para contactarla a través de Instagram o X.

“No quiero nada tuyo. No quiero flores, ni libros, ni chocolates. Solo quiero volver a vivir tranquila. Tengo miedo, y te pido por favor, déjame tranquila” le dijo a través de la pantalla de la mencionada señal informativa.

Distintos casos muy parecidos se dieron en los últimos años a pesar de las fuertes denuncias que radicaron en sede tribunalicia las mujeres afectadas

Porque Agustina Peñalva lo denunció por acoso pic.twitter.com/FDTZSDvude — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 16, 2025

1-Ariel Rodríguez Palacios

Geraldine Neumann, la hermana de Nicole, hizo una denuncia por acoso, malos tratos y abuso de poder contra el conocido cocinero que por entonces trabajaba en las mañanas de Canal 9.

La actriz, modelo y conductora de TV llevó adelante su acusación en la fiscalía especializada en casos de violencia de género.

Jorge Otamendi, esposo de Neumann, le dedicó un duro mensaje en Instagram.

"Se te viene la noche, la oscuridad que cosechaste todos estos años y tu desagrado frente a las mujeres está por salir. Te deseo mucha suerte con tu familia, ya que después de esto no creo que te respeten, y aprenderás a respetar a tus compañeros. Con suerte tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres".

Geraldine fue explícita:

A mí, lo que me pasó es que las primeras semanas ya había cosas que me ponían incómoda. Me hacía desfilar y señalaba mi cola. Daba a entender lo bien que la habíamos pasado la noche anterior. Le expliqué en reiteradas ocasiones que no me gustaban esos chistes, que yo estaba casada y no era un juego que me interesara. A mí, lo que me pasó es que las primeras semanas ya había cosas que me ponían incómoda. Me hacía desfilar y señalaba mi cola. Daba a entender lo bien que la habíamos pasado la noche anterior. Le expliqué en reiteradas ocasiones que no me gustaban esos chistes, que yo estaba casada y no era un juego que me interesara.

image Geraldine Neumann y una denuncia contra Ariel Rodríguez Palacios

La locutora de radio y TV Martina Soto Pose denunció que sufrió el acoso por parte del humorista y músico durante las grabaciones del programa “Un mundo perfecto”.

El ex saxofonista de Sumo, según la conductora, era avalado por los productores del ciclo.

“Bueno, Martina, mirá, yo no lo vi. No es que no te crea, pero no sé” le contestaban.

Antes de salir al aire, en el primer programa de mi vida, Pettinato me llevó tras bambalinas, me encajó un beso y me dijo: 'Bueno, esto es así'. Fue un horror. Antes de salir al aire, en el primer programa de mi vida, Pettinato me llevó tras bambalinas, me encajó un beso y me dijo: 'Bueno, esto es así'. Fue un horror.

Sobre el mismo protagonista pesaron testimonios de Josefina Pouso, Julieta Ortega, Karina Mazzocco, Mariela Anchipi y Emilia Claudeville, entre otras.

La periodista Fernanda Iglesias aportó su propia denuncia.

"Nunca lo conté esto. Una vez me pasó que él, adentro de un camarín, se masturbó adelante mío. Le parecía normal. Me quedé paralizada, me reí de manera nerviosa”.

Ante la repercusión que tuvieron en los medios los testimonios, Pettinato tuvo que partir rumbo a los Estados Unidos, Nueva York, donde se lo vio hacer música en pleno Central Park.

image

3-Fabián Gianola

La actriz Fernanda Meneses dijo públicamente que el actor la sometió a un acoso sexual.

Sostuvo que Gianola le “puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director” cuando ambos compartían cartel en la obra "El kiosquito de Fabián".

Detalló que la acosó en reiteradas ocasiones y hasta ocurrió enfrente de su pareja.

En el último caso relató que la llamó a su camarín, forcejeó con ella para besarla; lo consiguió y ella se fue, motivo por el cual la habrían despedido.

Hubo luego más denunciantes contra el hijo del recordado Beto Gianola: Viviana Aguirre y la ex Gran Hermano Griselda Sánchez y también una empleada doméstica que realizaba tareas en una casa vecina. Además, hubo acusaciones mediáticas de famosas como las bailarinas Andrea Ghidone, Dallys Ferreira y Celina Rucci. Hubo luego más denunciantes contra el hijo del recordado Beto Gianola: Viviana Aguirre y la ex Gran Hermano Griselda Sánchez y también una empleada doméstica que realizaba tareas en una casa vecina. Además, hubo acusaciones mediáticas de famosas como las bailarinas Andrea Ghidone, Dallys Ferreira y Celina Rucci.

Como si fuera poco, también se sumaron Luciana Salazar, la ex primera dama Fabiola Yáñez, la actriz Mercedes Funes y la mediática Stefanía Xipolitakis.

En todos esos relatos, Gianola fue acusado de acoso. Incluso, Nito Artaza reveló que su hija Sabrina también fue víctima del actor.

image Fabian Gianola y un supuesto acoso a la ex primera dama Fabiola Yáñez

4- Miguel Del Sel

Silvia Pérez Ruiz, quien se desempeñaba como periodista del canal cordobés El Doce, acusó al cómico del trío Midachi.

Según sus propias palabras, el ex embajador de Argentina en Panamá le “tocó la cola” previo a un show en la provincia de Santa Fe.

Me mira, me escanea con la mirada las tetas, me mira el culo y me dice: 'Ah, de atrás no estás nada mal tampoco. Es una persona que no respeta a las mujeres porque es de otra época, en la que la mujer era un objeto. Me mira, me escanea con la mirada las tetas, me mira el culo y me dice: 'Ah, de atrás no estás nada mal tampoco. Es una persona que no respeta a las mujeres porque es de otra época, en la que la mujer era un objeto.

image Miguel del Sel y la periodista Silvia Pérez Ruiz

5-Tristán

El desaparecido actor fue señalado por Rita Pauls, compañera de elenco en “Historia de un clan”, por tendencias acosadoras.

Con 80 años de edad, el humorista recibió la acusación por parte de la hija del guionista Alan Pauls y sobrina del actor Gastón Pauls.

Con anterioridad, Tristán había sido señalado por la vedette Cinthia Fernández quien en 2007 lo denunció por "lesiones y amenazas" aunque luego perdió el juicio.

image Tristán y Rita Pauls

6-Ari Paluch

Se conocieron contra el conductor radial 4 casos de mujeres que fueron acosadas.

Una sonidista del canal A24 y las locutoras Federica Guibelalde y Verónica Albanese. También, la maquilladora Sofía Rigler.

Debido a sus actitudes fuera de lugar, fue suspendido en radios y en programas de TV.

Su carrera estuvo marcada por denuncias de acoso sexual y comentarios sexistas como drogar mujeres para abusarlas.

Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió en 2017, cuando la microfonista Ariana Charrúa lo denunció por acoso sexual en los estudios de A24. Según su relato, Paluch tuvo un comportamiento indebido con ella, lo que llevó a que el caso se hiciera público y generara un fuerte impacto. Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió en 2017, cuando la microfonista Ariana Charrúa lo denunció por acoso sexual en los estudios de A24. Según su relato, Paluch tuvo un comportamiento indebido con ella, lo que llevó a que el caso se hiciera público y generara un fuerte impacto.

Finalmente, América decidió desvincularlo.

image

7-Víctor Hugo Morales

Fue denunciado en 2015 por la periodista Sandra Borghi por acoso sexual.

La comunicadora se expresó a través de su cuenta de Twitter. Se refirió a los acosos sexuales sufridos por parte del relator deportivo.

Empezó acosándome a través de su hermano, ¿se acuerda? ¿Recuerda cuando mandaba a su hermano a pedirme un encuentro íntimo con usted? Que una mujer le diga que no a Víctor Hugo se termina pagando. Me animé a contarlo porque me calenté. No hay persona que trabaje en Radio Continetal que no sepa de qué estoy hablando. Sobre todo las mujeres. Empezó acosándome a través de su hermano, ¿se acuerda? ¿Recuerda cuando mandaba a su hermano a pedirme un encuentro íntimo con usted? Que una mujer le diga que no a Víctor Hugo se termina pagando. Me animé a contarlo porque me calenté. No hay persona que trabaje en Radio Continetal que no sepa de qué estoy hablando. Sobre todo las mujeres.

“¿El acoso periodístico de ahora es el precio que hay que pagar mañana por decirle que no?” se preguntó Sandra al tiempo que arrobaba al conductor de radio y TV.

image

8-Antonio Laje

Eugenia Morea, periodista de Crónica TV apuntó contra Antonio Laje por maltrato laboral.

La profesional aseguró que en el tiempo en el que trabajaron juntos recibió propuestas indecentes y habló de "acoso sexual".

"Parece que todas las mujeres que trabajamos con Antonio Laje no la pasamos bien. Si no te acostás con él, te echa sin ninguna explicación".

"7 años pensando que el problema era yo, 7 años guardándome lo que viví en América TV con Antonio Laje. Gracias a las periodistas que hablaron, hoy me animo a hablar" explotó Morea.

El problema no éramos nosotras, el problema eras vos, Laje, que me maltratabas delante de la gente, pero por WhatsApp me decías que estabas enamorado de mí o 'ay, cómo te viniste hoy, lo hacés para provocarme' y tantas cosas más. El problema no éramos nosotras, el problema eras vos, Laje, que me maltratabas delante de la gente, pero por WhatsApp me decías que estabas enamorado de mí o 'ay, cómo te viniste hoy, lo hacés para provocarme' y tantas cosas más.