Bolivia define en estas elecciones más que un cambio de rumbo ¿un patrón?

Bolivia y sus desafíos

Quien asuma deberá sacar a Bolivia de la crisis y afrontar decisiones complejas, como la eliminación del costoso subsidio a los combustibles (cercano al 4% del PIB). El dilema es si actuar de forma gradual o de choque. Mientras los bolivianos acuden a las urnas, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, inauguró la jornada pidiendo a los ciudadanos ir a votar y a los candidatos respetar los resultados. El TSE espera difundir los datos preliminares (Sirepre) entre las 20.00 y 20.30 horas.