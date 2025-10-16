A 10 días de las elecciones, el narcotráfico advierte a Maxi Pullaro (¿y la seguridad?)

Los peritos recogieron rastros balísticos y revisan cámaras de seguridad cercanas para intentar identificar el vehículo utilizado en el ataque.

Hasta el momento no hay detenidos, y la principal hipótesis apunta a que el hecho podría estar relacionado con disputas internas dentro del clan Cantero o con conflictos recientes por el control territorial en la zona sur de la ciudad.

Antecedentes de Dylan Cantero

El hijo del "Viejo" Cantero y de Celestina Contreras fue condenado a tres años de prisión en un juicio abreviado por integrar una asociación ilícita relacionada con la histórica organización de Los Monos. Hace pocos meses había finalizado el cumplimiento de esa sentencia.

Durante su adolescencia, fue detenido en distintas oportunidades por causas vinculadas al uso de armas de fuego y la tenencia de importantes sumas de dinero.

Más adelante, tras cumplir la mayoría de edad, volvió a ser aprehendido en el marco de una investigación a cargo de la fiscal Marisol Fabbro sobre un desprendimiento del clan liderado por Luciano "Lucho" Cantero y Lorena Verdún.

image El menor de los hermanos Cantero, identificado como figura emergente de la banda Los Monos.

Heridas abiertas en la antesala a las elecciones

Dylan es el hermano menor de Claudio "Pájaro" Cantero —asesinado en 2013— y de Ariel "Guille" Cantero, actual cabecilla de la organización que cumple condena en una cárcel federal.

Con solo 21 años, Dylan es señalado como el aspirante a heredar el liderazgo de la estructura criminal que durante más de una década ha marcado a fuego el mapa delictivo de Rosario.

Su nombre, hace no mucho tiempo atrás, apareció en dos banderas que le dejaban un mensaje particular. A principios de agosto, el primer trapo fue hallado en la reja de un hipermercado mientras que el segundo apareció en una escuela primaria. Pero, en mayo pasado, fueron dejadas cinco pancartas con menciones al miembro de la tercera generación de Los Monos. En esas ocasiones, también estaba nombrado Andrés "Andi" Bracamonte, hijo del asesinado jefe de la barra brava de Rosario Central.

image Una de las banderas acusaba a Dylan de "matar gente trabajadora en barrio Las Flores (aquel que históricamente dominaron 'Los Monos')".

Con ese marco, el episodio ocurrido este miércoles se suma a una seguidilla de hechos violentos que recrudecen cada vez que se aproxima un período electoral, con heridos de bala y motines como señales de desestabilización o presión encubierta.

Aunque Dylan sobrevivió al ataque, el hecho vuelve a exponer las heridas abiertas de una ciudad que no logra despegar del entramado narco y donde los nombres de siempre siguen resonando con fuerza en los partes policiales.

Algo no cierra

El gobernador santafesino se presentó como el hombre duro de la política que viene a recuperar las cárceles provinciales y las calles de Rosario tomadas por las bandas criminales. Sin embargo, la ciudad lo sigue exponiendo a pocos días del 26 de octubre.

La construcción del político que representa el hombre que viene de Hughes está en progreso y dependerá de lo que logre en seguridad. Hasta el momento, los homicidios han bajado, pero no desaparecido, y en los últimos meses, después de cierta 'calma' en la city rosarina, la violencia volvió a tomar valor. Algo no cierra.

