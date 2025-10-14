¿MasterChef Celebrity ya tiene su primera baja?: "Cobró una fortuna y no vuelve"

La lista de participantes que pisaron el estudio es amplia y variada. Del lado masculino aparecieron Agustín "Cachete" Sierra, Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli, Andrés "Andy Chango" Fejerman, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Esteban Mirol, Ian Lucas, Luis Ventura, Maximiliano López, Pablo Lescano, el "Chino" Leunis, Miguel Ángel Rodríguez y Roña Castro. Mientras tanto, las mujeres que compiten son Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Susana Roccasalvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía Martínez, Valentina Cervantes, Sofía "La Reini" Gonet y Julia Calvo.

Ahora resta ver si realmente Maxi López se va y Zaira Nara termina ocupando ese codiciado lugar. Lo que está claro es que esta edición promete más fuego afuera que en las hornallas.

