Apenas se encendieron las hornallas de "MasterChef Celebrity" con sus 24 participantes listos para demostrar sus habilidades culinarias, y la realidad del programa ya explotó en mil pedazos. No pasaron ni 24 horas del estreno cuando el mundo del espectáculo se sacudió con información que nadie esperaba, o al menos no tan pronto. ¿El epicentro del temblor? "Sálvese Quien Pueda", el programa conducido por Yanina Latorre.
ESCÁNDALO
¿MasterChef Celebrity ya tiene su primera baja?: "Cobró una fortuna y no vuelve"
MasterChef Celebrity recién arrancó y en "Sálvese Quien Pueda" ya aseguran que hay un participante que podría bajarse del programa.
La panelista, conocida por no guardarse absolutamente nada, largó la bomba en pleno vivo sin medir consecuencias. Con esa franqueza que la caracteriza, Yanina soltó información que le llegó directamente de Ximena Capristo y no tuvo reparos en exponerla ante las cámaras: "A la negra le llegó data, parece que Maxi López cobró una fortuna y no vuelve". Así nomás, sin vueltas, sin rodeos y sin filtros de ningún tipo.
Sin embargo, lo más jugoso del asunto es que Capristo quedó completamente descolocada por la exposición. Se puso colorada y visiblemente nerviosa porque sabía que esa información era sensible y no estaba segura de si podía ventilarse públicamente. Pero Yanina, fiel a su estilo desenfadado y sin pelos en la lengua, le respondió con un argumento irrefutable: "Esto es 'Sálvese Quien Pueda', agradece que no digo quién te lo dijo".
Pero acá no termina la historia. Lo verdaderamente explosivo vino después, cuando Latorre decidió ir más allá y tirar otra carta sobre la mesa: el supuesto reemplazo. Con la misma naturalidad con la que alguien pide un café, la conductora disparó: "Escucha esto, Maxi López parece que no vuelve y la reemplazante sería Zaira Nara". ¿Se imaginan? La hermana de la conductora del programa entrando a último momento para ocupar el lugar del exfutbolista. La trama se pone cada vez más interesante.
MasterChef Celebrity promete más escándalos que recetas perfectas
No obstante, lo único concreto que hay por el momento es que Wanda Nara está al frente de esta edición, mientras que el trío de jurados conformado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular evalúa cada plato que sale de esas cocinas.
La lista de participantes que pisaron el estudio es amplia y variada. Del lado masculino aparecieron Agustín "Cachete" Sierra, Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli, Andrés "Andy Chango" Fejerman, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Esteban Mirol, Ian Lucas, Luis Ventura, Maximiliano López, Pablo Lescano, el "Chino" Leunis, Miguel Ángel Rodríguez y Roña Castro. Mientras tanto, las mujeres que compiten son Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Susana Roccasalvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía Martínez, Valentina Cervantes, Sofía "La Reini" Gonet y Julia Calvo.
Ahora resta ver si realmente Maxi López se va y Zaira Nara termina ocupando ese codiciado lugar. Lo que está claro es que esta edición promete más fuego afuera que en las hornallas.
