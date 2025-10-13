¿Reculó Beto Casella? América TV sigue a la espera, pero El Nueve no zafa del palito

¿Y qué necesita para quedarse? La respuesta fue directa y sin anestesia. Cuando le consultaron de qué dependía su permanencia, Casella fue clarísimo: "Hoy depende de lo que me propongan en otros canales en cuanto a previsibilidad, horario. No es lo mismo las tres de la tarde que las nueve o las diez de la noche".

Sin embargo, la frutilla del postre llegó cuando metió una metáfora matrimonial que hizo temblar los cimientos de El Nueve. El conductor se despachó a gusto comparando su vínculo con el canal con una relación desgastada. "Ahora, si vos tenés un matrimonio apagado, donde del otro lado no tenés la mínima chispita. Y vos le tiras una caricia, le pones el cuerpo para una cucharita y no tenés una devolución, bueno, algo te está diciendo que te tenés que ir", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1977766284558291246?t=ncL2d8El05P7qad0wBzpOQ&s=03&partner=&hide_thread=false Beto Casella en vivo en #PuroShow: el conductor habló sobre su situación actualy sobre sus próximos pasos en la TV.@puroshowok pic.twitter.com/0WL75HUEPw — eltrece (@eltreceoficial) October 13, 2025 Publicación en X de @eltreceoficial.

Pero en simples palabras, Beto todavía no anunció su nuevo destino televisivo, pero tampoco se deshizo en elogios hacia su canal actual. Las próximas semanas serán definitivas para saber si El Nueve logra reavivar esa chispa perdida o si finalmente Casella emprenderá un nuevo camino. Lo único seguro es que esta novela recién empieza y promete capítulos explosivos.

