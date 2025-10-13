Beto Casella volvió a poner sobre la mesa el tema que tiene en vilo a todo el ambiente televisivo: su continuidad en El Nueve. Y esta vez, el conductor de "Bendita" no se guardó nada. Entre declaraciones picantes y comparaciones que dejaron a más de uno con la boca abierta, el periodista dejó en claro que su paciencia tiene un límite y que la billetera del canal podría no ser suficiente para retenerlo.
"TODO ESTÁ ABIERTO"
¿Reculó Beto Casella? América TV sigue a la espera, pero El Nueve no zafa del palito
Beto Casella mantiene el misterio y genera expectativa sobre su futuro, mientras El Nueve lucha por retenerlo.
Como cada fin de año, las negociaciones entre Casella y la emisora se transforman en una telenovela aparte. Sin embargo, en esta oportunidad, el juego parece haber tomado otro rumbo. Después de mostrarse firme en su postura de explorar nuevos horizontes, ahora sus palabras generan dudas: ¿retrocedió en su decisión o simplemente está esperando la mejor jugada?
En diálogo con "Puro Show" (El Trece), Casella no anduvo con vueltas y expuso la realidad detrás de bambalinas. "Es una situación difícil porque es todo informal. Entonces no podés oficializar nada, que no sea una charla de café", arrancó explicando sobre los encuentros que mantuvo con distintas señales interesadas en ficharlo junto a su equipo.
Pero acá viene lo jugoso: el conductor reconoció que las puertas están abiertas de par en par. "Todo está abierto con tres canales, diría cuatro, con el Nueve también, porque tampoco es que se cerró el diálogo", soltó sin filtro.
Beto Casella compara su relación con El Nueve con un matrimonio
Ahora bien, cuando le tocó poner el corazón en la mesa, Beto mostró su lado más honesto. "A mí me gustaría seguir en el Nueve, porque es menos estrés, porque ya conocemos a los técnicos, a la gente de utilería, de limpieza. Pero si no sigo, créanme que es porque hubo un montón de cosas que me forzaron a irme", expresó con una sinceridad brutal.
¿Y qué necesita para quedarse? La respuesta fue directa y sin anestesia. Cuando le consultaron de qué dependía su permanencia, Casella fue clarísimo: "Hoy depende de lo que me propongan en otros canales en cuanto a previsibilidad, horario. No es lo mismo las tres de la tarde que las nueve o las diez de la noche".
Sin embargo, la frutilla del postre llegó cuando metió una metáfora matrimonial que hizo temblar los cimientos de El Nueve. El conductor se despachó a gusto comparando su vínculo con el canal con una relación desgastada. "Ahora, si vos tenés un matrimonio apagado, donde del otro lado no tenés la mínima chispita. Y vos le tiras una caricia, le pones el cuerpo para una cucharita y no tenés una devolución, bueno, algo te está diciendo que te tenés que ir", añadió.
Pero en simples palabras, Beto todavía no anunció su nuevo destino televisivo, pero tampoco se deshizo en elogios hacia su canal actual. Las próximas semanas serán definitivas para saber si El Nueve logra reavivar esa chispa perdida o si finalmente Casella emprenderá un nuevo camino. Lo único seguro es que esta novela recién empieza y promete capítulos explosivos.
