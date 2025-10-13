Laura Ubfal aseguró que María Belén Ludueña es quien manda en El Trece

Laura Ubfal adelantó la salida de Beto Casella de El Nueve

Si bien en la actualidad es de público conocimiento que hay grandes chances de que Beto Casella se vaya de El Nueve, lo cierto es que Laura Ubfal fue una de las primeras periodistas que lo hizo oficial.

En su portal, la comunicadora adelantó que hay señales que se disputan por su programa entre las que se destacan América TV y El Trece. El objetivo apuntado es recalar con un ciclo humorístico y de archivos, similar a Bendita, y quienes lo acompañarían serían Any Ventura, Edith Hermida, Alejandra Maglietti y Horacio Pagani.

El pase se llevaría a cabo para el 2026 luego de que el destacado programa televisivo haya alcanzado los 20 años ininterrupidos al aire, logrando entre los televidentes un sello disntintivo alcanzado a base de informes, humor y complicidad entre sus integrantes, con el que ganó múltiples premios.

Es por eso que la competencia está álgida teniendo en cuenta que quien logre conseguir que el conductor continúe su carrera profesional es posible que puedan aumentar el número de la audiencia y así posicionar de mejor manera la respectiva programación.

