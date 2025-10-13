Luego de que se conociera que El Trece cambiará su programación con el fin de acercarse en audiencia a Telefe, Laura Ubfal aprovechó su rol de panelista en Infama durante la tarde del domingo (12/10) para apuntar todos los cañones contra María Belén Ludueña.
¡LO DIJO!
Laura Ubfal aseguró que María Belén Ludueña es quien manda en El Trece
La periodista Laura Ubfal apuntó duramente contra la conductora al recordar cuando a Carmen Barbieri la soltaron la mano las autoridades del reconocido canal.
Si bien el ciclo televisivo Mujeres Argentinas dejará de salir al aire y de esta forma comenzará a conducir un nuevo programa por la tarde, la periodista de espectáculos recordó cuando desde la reconocida señal le soltaron la mano a Carmen Barbieri.
"¿Por qué la sacaron a Carmen en su momomento que le iba bárbaro, viste? Nunca se entendió", comenzó preguntando con picardía y añadió ante la atención de sus compañeros: "Nunca se entendió el maltrato".
Y fue en ese entonces que expresó tajante sobre la esposa de Jorge Macri: "Lo único que yo entendiendo de todo este cuento, que el poder lo tiene la Ludueña". Su comentario no pasó desapercibido y Marcela Tauro le contestó que Adrián Suar es quien toma las decisiones aunque rápidamente se lo negó. Asimismo, sobre el nuevo proyecto expresó: "Ella se va a un programa mejor. Porque se va con los panelista que quiere, eligió un panel. Quiere hacer actualidad".
Laura Ubfal adelantó la salida de Beto Casella de El Nueve
Si bien en la actualidad es de público conocimiento que hay grandes chances de que Beto Casella se vaya de El Nueve, lo cierto es que Laura Ubfal fue una de las primeras periodistas que lo hizo oficial.
En su portal, la comunicadora adelantó que hay señales que se disputan por su programa entre las que se destacan América TV y El Trece. El objetivo apuntado es recalar con un ciclo humorístico y de archivos, similar a Bendita, y quienes lo acompañarían serían Any Ventura, Edith Hermida, Alejandra Maglietti y Horacio Pagani.
El pase se llevaría a cabo para el 2026 luego de que el destacado programa televisivo haya alcanzado los 20 años ininterrupidos al aire, logrando entre los televidentes un sello disntintivo alcanzado a base de informes, humor y complicidad entre sus integrantes, con el que ganó múltiples premios.
Es por eso que la competencia está álgida teniendo en cuenta que quien logre conseguir que el conductor continúe su carrera profesional es posible que puedan aumentar el número de la audiencia y así posicionar de mejor manera la respectiva programación.
