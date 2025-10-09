urgente24
Ironía y sonrisas: Tamara Pettinato rompió el silencio tras ser indicada como reemplazante de Beto Casella

Luego de que crecieran los rumores sobre la posibilidad de que conduzca Bendita, Tamara Pettinato habló al respecto y con picardía evitó entrar en polémica.

09 de octubre de 2025 - 13:16
Ironía y sonrisas: Tamara Pettinato rompió el silencio luego de ser indicada como reemplazante de Beto Casella.

Foto: Captura de video YouTube 09/10/2025

Es por ese motivo que desde el ciclo televisivo Puro show fueron a buscar la palabra de la conductora de Decime algo lindo, programa que finalizaría luego de las elecciones legislativas nacionales.

Al respecto, sobre si se imagina como el reemplazo de su colega, si bien evitó entrar en polémica se mostró sonriente, contestó: "No lo sé". "No voy a contestar nada de eso. No voy a entrar en polémica", agregó posteriormente eludiando al cronista.

Asimismo, el movilero no dejó pasar el hecho de que lo dijera sonrientemente y por eso indicó: "Tu sonrisa me dice algo". Sin embargo, la entrevista volvió a poner paños fríos y apeló a la ironía: "Estoy muy alegre, es un día muy alegre".

Ángel de Brito descartó a Tamara Pettinato como reemplazo de Beto Casella

Hace algunos días Ángel de Brito habló con el ciclo Mediodía bien arriba por la TV Pública y celebró la posibilidad de que Beto Casella desembarque en América TV.

"Me parece que Bendita sería ideal para América. Beto con su equipo, porque no se puede llamar Bendita porque es título del canal", consideró.

Además, se mostró contento acerca de la posibilidad de que juntos hagan un pase diario entre ambos programas con el fin de aumentar el nivel de audiencia: "Me parece una re buena idea que lo traigan a América y más si viene de vecino nuestro, pegadito a LAM".

Asimismo, el conductor se volcó a las redes sociales para deslizar la posibilidad de que Edith Hermida sea quien continué conduciendo Bendita y no así Tamara Pettinato, al revelar que es "la única duda" que hay sobre la nueva composición del histórico programa televisivo que seguirá emitiéndose por El Nueve.

