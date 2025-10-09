El lunes (06/10) el presidente Javier Milei presentó su libro "La construcción del milagro" en el Movistar Arena y aprovechó para cantar generando una ola de críticas de las cuales no estuvo exento Pedro Rosemblat, periodista y actual novio de Lali Espósito.
LE LLENO LA CARA DE DEDOS
El brutal ninguneo de Pedro Rosemblat al Presidente tras su show: "Milei no gobierna"
Pedro Rosemblat opinó de la presentación del mandatario nacional en el Movistar Arena y con suma ironía disparó picante en contra del líder libertario.
Desde el programa Desayuno Americano fueron a buscar su opinión al respecto y fue lapidario con su contestación a pura ironía: "Me pareció bueno. Buena selección de temas, quizás le faltó un poco de ensayo lo cual es entendible tratándose de un presidente. No sé cuántas horas de ensayo le habrá dedicado. Creo que la banda no estaba muy bien ensamblada pero no estuvo tan mal".
Al respecto del contexto nacional en el que decidió llevar a cabo su polémica presentación, arremetió: "Mile no gobierna. Gobierna el Fondo Monetario y Scott Bessent la economía argentina. Así que evidentemente el Presidente tiene tiempo para estas cosas y me parece bien porque es algo que a él lo hace muy feliz".
"Si él se siente artista yo no soy quién para negarle su autopercepción así que está muy bien, que cante. Si quiere cantar, que cante", sumó posteriormente y agregó: "Quiere cantar evidentemente y quieren que lo celebren. Y bueno, se reunió con los suyos, cantó y lo celebraron".
Pedro Rosemblat opinó sobre el conflicto en la lista libertaria
Por otro lado el cronista del ciclo televisivo que se emite por la pantalla de América TV aprovechó para preguntarle a Pedro Rosemblat al respecto del armado oficialista en la provincia de Buenos Aires.
Luego de que se produzca la baja de la candidatura de José Luis Espert a raíz de su denuncia en Estados Unidos por el cobro de 200.000 dólares por parte del presunto narcotraficante Fred Machado, y la negativa por parte de la Justicia para que Diego Santilli ocupe su lugar, expresó: "Es algo con lo que el Gobierno no contaba".
Asimismo, se refirió a la selección de Karen Reichardt como segunda candidata quien finalmente será la reemplazante del economista de cara a las elecciones legislativas nacional.
"Entiendo que la elección de Karen como segunda de lista se debe pura y exclusivamente a Javier Milei y sospecho que no estaba en sus planes que quede encabezando", consideró.
