El brutal ninguneo de Pedro Rosemblat al Presidente tras su show: "Milei no gobierna"

Pedro Rosemblat opinó sobre el conflicto en la lista libertaria

Por otro lado el cronista del ciclo televisivo que se emite por la pantalla de América TV aprovechó para preguntarle a Pedro Rosemblat al respecto del armado oficialista en la provincia de Buenos Aires.

Luego de que se produzca la baja de la candidatura de José Luis Espert a raíz de su denuncia en Estados Unidos por el cobro de 200.000 dólares por parte del presunto narcotraficante Fred Machado, y la negativa por parte de la Justicia para que Diego Santilli ocupe su lugar, expresó: "Es algo con lo que el Gobierno no contaba".

Asimismo, se refirió a la selección de Karen Reichardt como segunda candidata quien finalmente será la reemplazante del economista de cara a las elecciones legislativas nacional.

"Entiendo que la elección de Karen como segunda de lista se debe pura y exclusivamente a Javier Milei y sospecho que no estaba en sus planes que quede encabezando", consideró.

