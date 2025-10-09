Desde hace algunos días se hizo oficial que El Trece cambiará su programación a raíz de la baja audiencia y uno de las modificaciones, sin embargo Mirtha Legrand sigue siendo una prioridad para las autoridades y Adrián Suar lo dejó en claro aunque no pudo confirmar su continuidad en 2026.
INCERTIDUMBRE EN EL TRECE
"Cuesta negociar": Adrián Suar no pudo confirmar la renovación de Mirtha Legrand
Luego de confirmar algunos cambios en la programación del reconocido canal, Adrián Suar no logró asegurar que la diva continúe en 2026.
Luego de que se hiciera oficial el desembarco de Moria Casán por las mañanas para competir directamente con A la Barbarossa, que superó a diario a Mujeres Argentinas, el levantamiento de Los 8 escalones y un nuevo programa que conducirá María Belén Ludueña por las tardes, el empresario habló de la situación de la diva.
Si bien en primera instancia reveló que existe la posibilidad que haga su histórico programa en Mar del Plata durante el verano y señaló que es "eterna", lo cierto es no que no garantizó que continúe en la pantalla perteneciente al Grupo Clarín.
Al respecto sobre si cuesta negociar con la reconocida artista y Nacho Viale, su nieto y productor, dijo tajante: "Con todos cuesta negociar. Conmigo también, yo soy difícil para negociar". Asimismo, inmediatamente admitió: "Todavía no lo puedo confirmar, pero si se puede dar feliz de que vaya a Mar del Plata".
Adrián Suar mostró los dientes y desmintió a Pampita
Es preciso recordar que Adrián Suar confirmó el levantamiento de Los 8 escalones, luego de que Pampita negara las versiones del final.
En diálogo con LAM, no dejó dudas de que no seguirá al aire al asegurar: "Ahora se levanta, pero bueno, va a volver. En algún momento va a volver. Muchos programas se han levantado y después volvieron".
El cronista que le hizo la nota le aclaró que la modelo se había enojado por la versión que ya estaba circulando y señaló tajante: "No sé por qué inventan que no sigue". Sin embargo, a pesar de la aclaración, el entrevistado no dejó dudas de que no seguirá.
"Son momentos de la tele y en algún momento Pampita va a volver a la pantalla", añadió como así también confirmó que volverá el programa de preguntas y respuestas que por el momento quedará afuera para darle su lugar a un nuevo ciclo que será conducido por María Belén Ludueña.
