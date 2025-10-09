"Cuesta negociar": Adrián Suar no pudo confirmar la renovación de Mirtha Legrand

Adrián Suar mostró los dientes y desmintió a Pampita

Es preciso recordar que Adrián Suar confirmó el levantamiento de Los 8 escalones, luego de que Pampita negara las versiones del final.

En diálogo con LAM, no dejó dudas de que no seguirá al aire al asegurar: "Ahora se levanta, pero bueno, va a volver. En algún momento va a volver. Muchos programas se han levantado y después volvieron".

El cronista que le hizo la nota le aclaró que la modelo se había enojado por la versión que ya estaba circulando y señaló tajante: "No sé por qué inventan que no sigue". Sin embargo, a pesar de la aclaración, el entrevistado no dejó dudas de que no seguirá.

"Son momentos de la tele y en algún momento Pampita va a volver a la pantalla", añadió como así también confirmó que volverá el programa de preguntas y respuestas que por el momento quedará afuera para darle su lugar a un nuevo ciclo que será conducido por María Belén Ludueña.

