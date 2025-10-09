Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, murió el miércoles, 08 de octubre, a sus 69 años. Su fallecimiento sacudió al mundo del fútbol. Su vida dejó un ejemplo de persistencia y alegría. Su lucha contra el cáncer, la enfermedad que padecía, dejó una frase emblemática y que muchos creen que quedará para la historia: “Esto se cura con amor”.
Síntomas del cáncer que tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors
Conocer las señales de advertencia del cáncer puede ayudar a la detección temprana. Estos son los síntomas de la enfermedad que tenía Miguel Ángel Russo.
Russo recibió el diagnóstico de cáncer en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia. Aunque el director técnico avisó que había superado el cáncer, la enfermedad habría debilitado demasiado su salud. Durante las últimas semanas su estado se complicó hasta su muerte.
Pero, ¿Qué cáncer tenía Miguel Ángel Russo? De acuerdo con informes de los medios, Miguel Ángel Russo luchó contra dos tipos de cáncer: cáncer de próstata y de vejiga.
El cáncer de próstata y el cáncer de vejiga pueden compartir algunos síntomas. Detectarlos a tiempo es sumamente importante, por lo que, ante la presencia de los siguientes síntomas, es importante consultar a un médico.
¿Cuáles son los síntomas del cáncer de próstata?
El cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes en los hombres. La próstata es una glándula que pertenece al sistema reproductor masculino.
De acuerdo con la Clínica Cleveland, el cáncer de próstata puede provocar los siguientes síntomas:
- Necesidad frecuente, a veces urgente, de orinar, sobre todo por la noche
- Flujo de orina débil o flujo que comienza y se detiene
- Dolor o ardor al orinar
- Pérdida del control de la vejiga o incontinencia urinaria
- Pérdida del control intestinal o incontinencia fecal
- Eyaculación dolorosa y disfunción eréctil
- Presencia de sangre en el semen o la orina
- Dolor en la espalda baja, la cadera o el pecho
¿Cuáles son los síntomas del cáncer de vejiga?
El cáncer de vejiga supone un crecimiento anormal de células cancerosas en la vejiga, un órgano cuya función principal es almacenar la orina.
Estos son los signos y síntomas del cáncer de vejiga, según la Sociedad Americana contra el Cáncer:
- Sangre en la orina
- Cambios en la micción como tener que ir más a menudo de lo habitual
- Dolor o ardor al orinar
- Sensación de necesidad de ir al baño inmediatamente, incluso cuando la vejiga no está llena
- Tener dificultad para orinar o tener un chorro de orina débil
- Tener que levantarse para ir al baño muchas veces durante la noche
En el caso de cáncer de vejiga avanzado, la enfermedad puede provocar
- No poder orinar
- Dolor lumbar en un lado
- Pérdida de apetito y pérdida de peso
- Sentirse cansado o débil
- Hinchazón en los pies
- Dolor de huesos
Hacer ejercicio, alimentarse equilibradamente y no fumar puede ayudar a disminuir el riesgo de cáncer. También es importante que los hombres se hagan exámenes preventivos para detectar el cáncer de próstata en etapa temprana.
--------
