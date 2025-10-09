Síntomas del cáncer que tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

De acuerdo con la Clínica Cleveland, el cáncer de próstata puede provocar los siguientes síntomas:

Necesidad frecuente, a veces urgente, de orinar, sobre todo por la noche

Flujo de orina débil o flujo que comienza y se detiene

Dolor o ardor al orinar

Pérdida del control de la vejiga o incontinencia urinaria

Pérdida del control intestinal o incontinencia fecal

Eyaculación dolorosa y disfunción eréctil

Presencia de sangre en el semen o la orina

Dolor en la espalda baja, la cadera o el pecho

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de vejiga?

El cáncer de vejiga supone un crecimiento anormal de células cancerosas en la vejiga, un órgano cuya función principal es almacenar la orina.

Estos son los signos y síntomas del cáncer de vejiga, según la Sociedad Americana contra el Cáncer:

Sangre en la orina

Cambios en la micción como tener que ir más a menudo de lo habitual

Dolor o ardor al orinar

Sensación de necesidad de ir al baño inmediatamente, incluso cuando la vejiga no está llena

Tener dificultad para orinar o tener un chorro de orina débil

Tener que levantarse para ir al baño muchas veces durante la noche

En el caso de cáncer de vejiga avanzado, la enfermedad puede provocar

No poder orinar

Dolor lumbar en un lado

Pérdida de apetito y pérdida de peso

Sentirse cansado o débil

Hinchazón en los pies

Dolor de huesos

Hacer ejercicio, alimentarse equilibradamente y no fumar puede ayudar a disminuir el riesgo de cáncer. También es importante que los hombres se hagan exámenes preventivos para detectar el cáncer de próstata en etapa temprana.

