Este miércoles 8 de octubre, Miguel Ángel Russo pasó a la inmortalidad a sus 69 años de vida. Tal vez, la noticia que nadie quería pensar y mucho menos comunicar. Mientras transitaba sus últimas horas, Germán García Grova, al aire en TyC Sports, deslizó una pregunta fuera de lugar.
Arde Twitter contra Germán García Grova por la muerte de Russo
En Twitter, los usuarios le apuntaron al periodista de TyC Sports, Germán García Grova, en el marco de la muerte de Miguel Ángel Russo. Qué sucedió.
Un luchador incansable, un abuelo orgullo y un padre presente. Miguelo partió físicamente pero su legado quedará en la memoria de todos. No es casual que todo el fútbol argentino lo haya despedido de la manera en la que lo hizo. Incluso algunos de los clubes más grandes del mundo también saludaron al técnico, como Real Madrid y FC Barcelona.
Además, la Selección Argentina le rindió tributo al entrenador durante el entrenamiento:
Nacido en Valentín Alsina el 9 de abril de 1956, Russo fue un símbolo de Estudiantes de La Plata, donde jugó toda su carrera profesional como mediocampista central. Disputó más de 430 partidos y ganó dos títulos locales: el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983. Como entrenador, dirigió 16 clubes en 8 países y obtuvo 10 títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores 2007 con Boca, que fue la última que consiguió el Xeneize hasta la fecha.
Además del club de La Ribera, Miguel Ángel Russo dirigió Lanús, Estudiantes, Vélez, Rosario Central, San Lorenzo, Racing, Colón, Unión y Los Andes. En Chile, dirigió a la U. En España, dirigió Salamanca. En Perú, Alianza Lima. En Paraguay, Cerro Porteño. En Arabia Saudita, Al-Nassr. En México dirigió Morelia. En Colombia, Millonarios.
Germán García Grova, en el centro de la escena
En horas de la mañana del miércoles (9/10), jornada en la que Russo terminaría falleciendo sobre la tarde/noche, se dio un momento particular en el aire de TyC Sports.
Resulta que Germán García Grova insinuó una hipotética postergación -que luego se terminaría confirmando con el deceso del DT- del partido del próximo sábado 11 de octubre entre Barracas Central y Boca cuando el estratega se debatía entre la vida y la muerte.
"Estamos terminando de confirmar con Hernán Sisto y gente de la Liga la posibilidad que Boca no juegue en Barracas el fin de semana. Obviamente, si el desenlace que todos no queremos que ocurra, ocurre, tiene cierta lógica, pero incluso, en caso de que continúe este estadío de Miguel, si existe la posibilidad de que Boca postergue este partido. No sé si vos tenés información sobre eso", le consultó el panelista al cronista de Boca, Ezequiel Sosa.
El corresponsal respondió: "Mirá, Ger. No se habla nada porque todavía no pasó nada. Lógicamente si algo pasara eso puede llegar a evaluarse, pero en Boca lógicamente no reconocen absolutamente nada de esto. Por ahora Boca-Barracas sigue en pie".
La consulta de García Grova generó muchísimo revuelo en redes sociales, ya que hasta ese momento Russo seguía con vida, y, si bien estaba latente la posibilidad de que sucediera lo que finalmente sucedió, no era necesario especular en TV abierta con algo tan insignificante como un partido de fútbol al lado de la lucha de una persona.
Incluso, García Grova fue de los primeros en comunicar la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo. En su tweet, al periodista le llovieron todo tipo de insultos.
