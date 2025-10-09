Arde Twitter contra Germán García Grova por la muerte de Russo

Te puede interesar: Día y hora del velatorio de Russo en La Bombonera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1976118973034062202&partner=&hide_thread=false Dónde más disfrutaste, donde más nos hiciste disfrutar.

¡Gracias por tanta gloria, Miguel! pic.twitter.com/cKQKMqwP27 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025

Germán García Grova, en el centro de la escena

En horas de la mañana del miércoles (9/10), jornada en la que Russo terminaría falleciendo sobre la tarde/noche, se dio un momento particular en el aire de TyC Sports.

Resulta que Germán García Grova insinuó una hipotética postergación -que luego se terminaría confirmando con el deceso del DT- del partido del próximo sábado 11 de octubre entre Barracas Central y Boca cuando el estratega se debatía entre la vida y la muerte.

"Estamos terminando de confirmar con Hernán Sisto y gente de la Liga la posibilidad que Boca no juegue en Barracas el fin de semana. Obviamente, si el desenlace que todos no queremos que ocurra, ocurre, tiene cierta lógica, pero incluso, en caso de que continúe este estadío de Miguel, si existe la posibilidad de que Boca postergue este partido. No sé si vos tenés información sobre eso", le consultó el panelista al cronista de Boca, Ezequiel Sosa.

El corresponsal respondió: "Mirá, Ger. No se habla nada porque todavía no pasó nada. Lógicamente si algo pasara eso puede llegar a evaluarse, pero en Boca lógicamente no reconocen absolutamente nada de esto. Por ahora Boca-Barracas sigue en pie".

Embed La pregunta de un periodista de TyC Sports sobre Miguel Ángel Russo que causó indignación entre los hinchas de Boca pic.twitter.com/OGmAtG40Ue — PaseClave (@paseclave__) October 8, 2025

La consulta de García Grova generó muchísimo revuelo en redes sociales, ya que hasta ese momento Russo seguía con vida, y, si bien estaba latente la posibilidad de que sucediera lo que finalmente sucedió, no era necesario especular en TV abierta con algo tan insignificante como un partido de fútbol al lado de la lucha de una persona.

Incluso, García Grova fue de los primeros en comunicar la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo. En su tweet, al periodista le llovieron todo tipo de insultos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/1976048848888816039&partner=&hide_thread=false Falleció Miguel Ángel Russo pic.twitter.com/52jrV2Flx1 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) October 8, 2025

