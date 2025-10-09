Tras el escándalo de Espert, piden que las boletas tengan el logo del partido y no las caras de los candidatos

Que se prioricen los partidos políticos

En los fundamentos del proyecto, Milman argumenta que la política argentina “ha derivado en una creciente personalización de las listas”, lo que —según advierte— debilitó la institucionalidad democrática y generó “liderazgos personalistas que desaparecen al perder el poder”.

El diputado propone “volver a fortalecer a los partidos políticos como representantes legítimos de la voluntad popular”, y cita ejemplos internacionales como España, Uruguay y Alemania, donde el voto se centra en los partidos y no en las personas.

La iniciativa también garantiza el cumplimiento de la paridad de género establecida por ley, asegurando la alternancia entre mujeres y varones tanto en las listas titulares como en las suplentes.

El escándalo de Espert

El proyecto se presenta en un momento especialmente sensible del escenario electoral, marcado por la controversia en torno a José Luis Espert, quien debió bajarse de su candidatura tras las tensiones internas en la alianza oficialista.

Aunque Milman no hace referencia directa al caso, su propuesta llega en medio de un clima de revisión sobre los mecanismos de representación política y la centralidad que hoy ocupan las figuras individuales en las campañas.

“Se trata de una medida de salud democrática”, concluye el texto, “que devuelve al ciudadano la certeza de que su voto sostiene un proyecto político colectivo, más allá de las circunstancias personales de los candidatos”.

El proyecto completo a continuación:

5720-D-2025

