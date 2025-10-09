Hoy, jueves 09/10, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció el resultado de las negociaciones con el equipo económico argentino, comandado por Luis Caputo. El país de Trump compró de manera directa pesos argentinos y comenzará el envío de fondos al Banco Central (BCRA) en el marco de un swap de US$ 20.000 millones.
ARDEN LAS REDES
Lluvia de críticas por el swap con Estados Unidos desde Argentina y Washington
Tras el anuncio del swap con Estados Unidos, las críticas de referentes y economistas no cesaron, ni en Argentina ni en Estados Unidos.
Este rescate es una medida histórica de Estados Unidos. Mientras que algunos lo vieron con buenos ojos, porque ayuda al gobierno de Milei a mantener su política cambiaria, otros lo criticaron porque consideran que el tipo de cambio de equilibrio debería ser mayor. Y argumentaron que no había necesidad de entrar en un salvataje con un costo para los argentinos para salir de esta situación, sino que bastaba con flexibilizar el tipo de cambio y nivelar la cuenta externa argentina.
Las reacciones de políticos y economistas no se hizo esperar. Las redes se llenaron de mensajes a favor y en contra de esta medida. Estos son algunos de los comentarios más relevantes:
El economista Christian Buteler primero remarcó que el Tesoro nacional se quedó sin los agrodólares en tan solo una semana:
Y se refirió a lo qué podría ocurrir en las próximas semanas:
Sergio Chouza fue muy categórico con su comentario, no entiende qué festeja el gobierno:
El economista y exfuncionario de MECON, Gabriel Rubinstein, fue más moderado. Aunque criticó la medida, explicó que no hubiese estado mal la ayuda si se hacía con un tipo de cambio real más alto, que fuese acorde a la matriz socio-productiva local:
Críticas desde Estados Unidos
El ex secretario del Tesoro de Estados Unidos Mark Sobel cuestionó fuertemente la compra directa de pesos argentinos sin un compromiso del gobierno de Milei por recomprarlos y dijo que eso es un “enorme error y un error de juicio”:
La senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, quien ya había criticado las intenciones de Estados Unidos por enviar fondos a Argentina, remarcó que Estados Unidos tiene otras prioridades por resolver antes que brindar ayuda financiera a otros países:
Voces a favor del swap
A favor de la decisión se expresaron perosnas afines al gobierno de Javier Milei, como el economista Agustín Etchebarne, quien tiene una proyección positiva con respecto a los resultados de esta medida:
Funcionarios del propio gobierno también festejaron la medida, empezando por el propio presidente Javier Milei, que repitió que Luis Caputo es el mejor ministro de la historia:
Con voces a favor y en contra, nadie se quiso perder la oportunidad de remarcar su posición en relación a esta medida única. Mientras que se esperaba un swap, la compra directa de pesos argentinos por parte del Tesoro de otro país fue una sorpresa para muchos.
