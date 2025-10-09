Lluvia de críticas por el swap con Estados Unidos desde Argentina y Washington

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1976397826772042061&partner=&hide_thread=false En el salvataje anunciado por Bessent no parecería que hay una línea para sostener el $, si el swap (ya se anunció 4 veces), pero no u$s para poner un muro como en el 2018 de u$s 5.000 millones por ejemplo.

Todo sigue dependiendo que el mercado vuelva a creer en las bandas. https://t.co/jJjsVA5kbr — Christian Buteler (@cbuteler) October 9, 2025

Sergio Chouza fue muy categórico con su comentario, no entiende qué festeja el gobierno:

Son el adicto disfrutando un shock de dopamina por haber conseguido una dosis más, que les permite tirar otra noche.



No entiendo qué festejan, te juro… — Sergio Chouza (@SergioChouza) October 9, 2025

El economista y exfuncionario de MECON, Gabriel Rubinstein, fue más moderado. Aunque criticó la medida, explicó que no hubiese estado mal la ayuda si se hacía con un tipo de cambio real más alto, que fuese acorde a la matriz socio-productiva local:

Es una muy buena noticia que USA apoye los esfuerzos de ordenar la macro Argentina.

Pero:

1. Seria más sano la ayuda se extienda a todo gobierno que adhiera a sostener Superavit Fiscal Primario y los acuerdos con el FMI.

2. El techo de la banda quedó mominalmente bajo para… https://t.co/9wiY8GKXqW — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) October 9, 2025

Críticas desde Estados Unidos

El ex secretario del Tesoro de Estados Unidos Mark Sobel cuestionó fuertemente la compra directa de pesos argentinos sin un compromiso del gobierno de Milei por recomprarlos y dijo que eso es un “enorme error y un error de juicio”:

PS



If Treasury took Argentine pesos directly onto its books, without a short term commitment for Argentina to take back the pesos and assume all of the FX risk, that too would be a whopping error and misjudgement.



PLEASE SHARE THE SWAP AGREEMENT WITH THE PUBLIC. https://t.co/WZRmA6UKyq — Mark Sobel (@sobel_mark) October 9, 2025

La senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, quien ya había criticado las intenciones de Estados Unidos por enviar fondos a Argentina, remarcó que Estados Unidos tiene otras prioridades por resolver antes que brindar ayuda financiera a otros países:

Instead of using our dollars to buy Argentine pesos, Donald Trump should help Americans afford health care. https://t.co/ATLq9HoI43 — Elizabeth Warren (@SenWarren) October 9, 2025

Voces a favor del swap

A favor de la decisión se expresaron perosnas afines al gobierno de Javier Milei, como el economista Agustín Etchebarne, quien tiene una proyección positiva con respecto a los resultados de esta medida:

Lo esencial que deben comprender tanto en EE.UU. como en Argentina es esto:



Si el Tesoro estadounidense compra bonos argentinos, contribuirá a reducir el riesgo país.

Si Milei mantiene el superávit fiscal —como hasta ahora—, el riesgo país seguirá cayendo, y Argentina podrá… — Agustín Etchebarne (@aetchebarne) October 9, 2025

Funcionarios del propio gobierno también festejaron la medida, empezando por el propio presidente Javier Milei, que repitió que Luis Caputo es el mejor ministro de la historia:

Con voces a favor y en contra, nadie se quiso perder la oportunidad de remarcar su posición en relación a esta medida única. Mientras que se esperaba un swap, la compra directa de pesos argentinos por parte del Tesoro de otro país fue una sorpresa para muchos.

