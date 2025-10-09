Mundial 2026: Cuatro selecciones africanas sacan boleto

El otro clasificado es Túnez que ganó la zona “H” sin jugar en el día de hoy, ya que se clasificó por la derrota de Namibia por 3 a 1 ante Liberia, y de esta forma sacó el boleto ganando su zona.

image Riyad Marhez y Argelia se meten en otro Mundial.

Hay más equipos que están al borde de clasificar, y la sorpresa es Cabo Verde que empató 3 a 3 con Libia el miércoles y no pudo sellar la clasificación, pero si le gana a Esuatini, el último de la zona, el día lunes habrá hecho historia, ya que una nación con menos habitantes que el partido de Chascomús conseguirá la clasificación a su primer Mundial.

El otro que está al borde de la clasificación es Ghana que si empata ante Comoras el domingo habrá conseguido la clasificación al Mundial 2026 adjudicándose el grupo I.

Las eliminatorias seguirán entregando clasificados al Mundial toda esta semana y los días de la fecha FIFA de noviembre, cuando se definan todos los clasificados con excepción de los que irán por repechaje, el cual será en marzo.

