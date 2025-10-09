Mundial 2026: Cuatro selecciones africanas sacan boleto

Las Eliminatorias alrededor del mundo están llegando a su fin y día a día aparecerán más clasificados, y hoy jueves no fue la excepción, ya que 4 selecciones de África consiguieron su pasaje al Mundial 2026. Bienvenidos Egipto, Argelia, Marruecos y Túnez. Repasamos como se clasificaron y quienes están en la puerta en el continente africano.
Mundial 2026: Egipto, Marruecos, Argelia y Túnez se clasifican
Cuatro selecciones que son habituales en los mundiales desde el continente africano hoy sellaron su pasaje al Mundial 2026, ellos son Egipto, Marruecos, Argelia y Túnez, pero hay un par más que tienen un pie y medio en la próxima Copa del Mundo.
Egipto se metió en el Mundial 2026 luego de ganarle de visitante 3 a 0 a Yibuti y adjudicarse el grupo “A” de las Eliminatorias Sudamericanas a falta de una fecha, ya que le sacó 5 puntos a su máximo perseguidor, Burkina Faso. Así que el faraón Mohamed Salah dirá presente en el Mundial de Norteamérica.
El otro que dirá presente es Marruecos, semifinalista del Mundial de Qatar 2022. Los marroquíes no jugaron, pero un par de resultados de los otros equipos lo dejaron clasificado adjudicándose la zona “E”.
Argelia, de la mano de Riyad Mahrez, consiguió nuevamente la clasificación al Mundial. Con la victoria por 3 a 0 a Somalia logró el boleto ya que le sacó 4 puntos a Uganda a falta de solo una fecha y se adjudicó el grupo “G”.
El otro clasificado es Túnez que ganó la zona “H” sin jugar en el día de hoy, ya que se clasificó por la derrota de Namibia por 3 a 1 ante Liberia, y de esta forma sacó el boleto ganando su zona.
Hay más equipos que están al borde de clasificar, y la sorpresa es Cabo Verde que empató 3 a 3 con Libia el miércoles y no pudo sellar la clasificación, pero si le gana a Esuatini, el último de la zona, el día lunes habrá hecho historia, ya que una nación con menos habitantes que el partido de Chascomús conseguirá la clasificación a su primer Mundial.
El otro que está al borde de la clasificación es Ghana que si empata ante Comoras el domingo habrá conseguido la clasificación al Mundial 2026 adjudicándose el grupo I.
Las eliminatorias seguirán entregando clasificados al Mundial toda esta semana y los días de la fecha FIFA de noviembre, cuando se definan todos los clasificados con excepción de los que irán por repechaje, el cual será en marzo.
