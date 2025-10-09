Barcelona se baja de la Superliga y se cae el supuesto acuerdo Florentino/UEFA

Con las informaciones del día de hoy ya es casi inminente la desaparición de la competencia que nunca tuvo una primera edición, la Superliga Europea, la que quiso independizarse de UEFA y esta le demostró con mano dura las consecuencias.

Lo cierto es que la Champions League seguirá como hasta ahora y era de esperar, ya que UEFA no le iba a cambiar la cara a toda la competición para luego aliarse con el enemigo, ya que pasar de 8 grupos a una sola fase de zona fue la idea para destruir a la temida Superliga, que en un principio ponía en peligro real la existencia de la Champions League.

Parece que esta vez el señor Florentino Pérez perdió, pero no se quedará quieto, ya que es un hombre que no solo le gusta imponer su idea, sino que comete el error de creerse el dueño del fútbol, ya que en España le dan ese poder, y eso lo tiene mal acostumbrado.

