El fútbol es muy cambiante, hace unos días la empresa A22 Sports Management, promotor de la Superliga de Europa (junto a Florentino Pérez), confirmaba reuniones secretas entre Real Madrid, Barcelona y UEFA para fusionar la idea de la Superliga con la Champions League, y por el nuevo formato parecía que Florentino se salía con la suya. Hoy parece que todo se desmoronó.
BOMBAZO
Barcelona se baja de la Superliga y se cae el supuesto acuerdo Florentino/UEFA
Luego de la versión de que los tres (Madrid/Barcelona/UEFA) tenían un acuerdo por la Superliga, surge otra donde confirman que Florentino Pérez se quedó solo.
El mismo día en que Barcelona confirmó que se bajaba de la Superliga, la UEFA negó las reuniones secretas entre las 3 partes, y dijo que solo fueron charlas informales. De esta forma la nueva competición que se iba a realizar como quería el presidente de Real Madrid se cae y ahora Florentino Pérez se quedó solo y toda su idea se desmorona.
Confirmación y caída de la Superliga/Champions League de Florentino Pérez
En el comienzo de la semana la empresa A22 Sports Management confirmaba reuniones entre los dos clubes que quedaban en la Superliga de Europa y UEFA. Las mismas habían logrado casi una fusión entre la idea de Florentino Pérez y la Champions League, manteniendo el nombre del torneo de UEFA pero con el formato que quería el presidente del Real Madrid.
La nueva Champions League tendría 36 equipos pero divididos en dos categorías, los 18 de mejor coeficiente UEFA jugarían en la “A” y los restantes en la “B”, jugando formato de liga pero cada uno en su categoría, no se habían dado detalles de ascensos y descensos.
Hoy la versión es otra, UEFA negó todo contacto y lo redujo a solo charlas informales y Barcelona comunicó que se bajaba de la Superliga, resultado, Florentino Pérez se quedó totalmente solo y en menos de una semana paso de vencedor a vencido.
Con las informaciones del día de hoy ya es casi inminente la desaparición de la competencia que nunca tuvo una primera edición, la Superliga Europea, la que quiso independizarse de UEFA y esta le demostró con mano dura las consecuencias.
Lo cierto es que la Champions League seguirá como hasta ahora y era de esperar, ya que UEFA no le iba a cambiar la cara a toda la competición para luego aliarse con el enemigo, ya que pasar de 8 grupos a una sola fase de zona fue la idea para destruir a la temida Superliga, que en un principio ponía en peligro real la existencia de la Champions League.
Parece que esta vez el señor Florentino Pérez perdió, pero no se quedará quieto, ya que es un hombre que no solo le gusta imponer su idea, sino que comete el error de creerse el dueño del fútbol, ya que en España le dan ese poder, y eso lo tiene mal acostumbrado.
+ de Golazo24
Mundial 2034 Arabia Saudita: La insólita razón por la que podría jugarse en 2035
Enojo con Leandro Paredes: no volverá a Argentina y piden que le saquen la capitanía
Sospechas en Racing: Qué pasa con Barracas Central (¿Chiqui Tapia?)