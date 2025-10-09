urgente24
Paul Krugman dijo para quién juega Scott Bessent

El economista Paul Krugman arremetió contra Scott Bessent. Lo acusó de realizar el salvataje "al Elon Musk del sur" para beneficiar a amigos. ¿A quién mencionó?

09 de octubre de 2025 - 21:52
Paul Krugman definió para quién juega Scott Bessent.

El economista y premio nóbel de economía Paul Krugman hizo una fuerte acusación contra Scott Bessent y el salvataje a Argentina. Aseguró que esta medida se tomó para rescatar las apuestas de sus amigos en Argentina. Además, aseguró que el programa de Javier Milei está destinado al fracaso.

Paul Krugman cuestionó que Donald Trump dejase de lado asistencia financiera para países empobrecidos y de interés estratégico para Estados Unidos, pero no así a Argentina:

¿Pero un salvavidas de 20 mil millones de dólares para el gobierno derechista de Argentina, que no tiene ningún valor estratégico para Estados Unidos y tiene décadas de historia de corrupción, inestabilidad política, mala gestión fiscal y crisis financieras? ¿Un país que ha incumplido nueve veces su deuda soberana, tres veces desde 2001? ¡No hay problema!

Krugman puso en duda que US$ 20.000 millones puedan salvar a la economía argentina:

Primero lo primero: no hay un escenario plausible en el que ni siquiera US$ 20.000 millones en préstamos estadounidenses puedan salvar la fallida estrategia económica de Javier Milei. El núcleo de esa estrategia, como señalé anteriormente, es lo que se denomina «estabilización cambiaria»: apuntalar el peso para intentar reducir la inflación. Pero como señala Maurice Obstfeld, execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional, en un nuevo análisis, «América Latina es un museo de intentos fallidos de estabilización cambiaria».

Y luego arremetió:

A principios de septiembre de 2025, los inversores comenzaron a deshacerse de los activos argentinos al hacerse evidente que Milei sufriría pérdidas significativas en las próximas elecciones legislativas, poniendo así en peligro todo su programa. A pesar de carecer de fundamento económico, estratégico o incluso político, Scott Bessent anunció entonces un rescate de US$ 20.000 millones para salvar la vida de Milei.

Luego explicó que se está usando el dinero de los contribuyentes estadounidenses para mantener el tipo de cambio argentino y así permitir que los inversores puedan convertir sus activos a un dólar bajo, antes de que se devalúe:

Una nueva publicación de Matthew Klein explica el alcance total de la estafa: cuando actores externos como el FMI o, ahora, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prestan dinero al gobierno argentino, el dinero vuelve a fluir rápidamente, ya que los inversores, tanto nacionales como extranjeros, aprovechan los intentos de apuntalar el peso argentino mediante la fuga de capitales y retirando su dinero del país. En otras palabras, el dinero de los contribuyentes estadounidenses apuntala el peso, lo que permite a los fondos de cobertura vender sus activos argentinos a precios inflados, tras lo cual el peso volverá a caer rápidamente.

Krugman también apuntó a los lazos de Bessent con el famoso Citrone

Una de las personas que instó a Bessent a intervenir en nombre de Milei fue su viejo amigo y excolega , Rob Citrone, un multimillonario de fondos de cobertura que apostó fuerte por el éxito de Milei y compró más activos argentinos justo antes del anuncio de Bessent. ¿Aprovechará Citrone el préstamo puente de Bessent, respaldado por los contribuyentes, de finales de septiembre —porque eso es todo— para tomar su dinero y huir? Si no lo hace, es un ingenuo, porque eso es lo que hacen todos los inversores inteligentes. Argentina está gastando miles de millones de dólares en reservas para defender el peso mientras todos se apresuran a salir.

Y cerró con una fuerte reflexión:

Así, mientras millones de niños deben morir para salvar unos cuantos miles de millones de dólares, los contribuyentes deben pagar miles de millones más para rescatar a los amigos de Bessent en los fondos de cobertura, en un intento previsiblemente inútil de salvar al Elon Musk del Sur.

