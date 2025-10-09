Paul Krugman dijo para quién juega Scott Bessent

A principios de septiembre de 2025, los inversores comenzaron a deshacerse de los activos argentinos al hacerse evidente que Milei sufriría pérdidas significativas en las próximas elecciones legislativas, poniendo así en peligro todo su programa. A pesar de carecer de fundamento económico, estratégico o incluso político, Scott Bessent anunció entonces un rescate de US$ 20.000 millones para salvar la vida de Milei. A principios de septiembre de 2025, los inversores comenzaron a deshacerse de los activos argentinos al hacerse evidente que Milei sufriría pérdidas significativas en las próximas elecciones legislativas, poniendo así en peligro todo su programa. A pesar de carecer de fundamento económico, estratégico o incluso político, Scott Bessent anunció entonces un rescate de US$ 20.000 millones para salvar la vida de Milei.

Luego explicó que se está usando el dinero de los contribuyentes estadounidenses para mantener el tipo de cambio argentino y así permitir que los inversores puedan convertir sus activos a un dólar bajo, antes de que se devalúe:

Una nueva publicación de Matthew Klein explica el alcance total de la estafa: cuando actores externos como el FMI o, ahora, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prestan dinero al gobierno argentino, el dinero vuelve a fluir rápidamente, ya que los inversores, tanto nacionales como extranjeros, aprovechan los intentos de apuntalar el peso argentino mediante la fuga de capitales y retirando su dinero del país. En otras palabras, el dinero de los contribuyentes estadounidenses apuntala el peso, lo que permite a los fondos de cobertura vender sus activos argentinos a precios inflados, tras lo cual el peso volverá a caer rápidamente. Una nueva publicación de Matthew Klein explica el alcance total de la estafa: cuando actores externos como el FMI o, ahora, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prestan dinero al gobierno argentino, el dinero vuelve a fluir rápidamente, ya que los inversores, tanto nacionales como extranjeros, aprovechan los intentos de apuntalar el peso argentino mediante la fuga de capitales y retirando su dinero del país. En otras palabras, el dinero de los contribuyentes estadounidenses apuntala el peso, lo que permite a los fondos de cobertura vender sus activos argentinos a precios inflados, tras lo cual el peso volverá a caer rápidamente.

Krugman también apuntó a los lazos de Bessent con el famoso Citrone

Una de las personas que instó a Bessent a intervenir en nombre de Milei fue su viejo amigo y excolega , Rob Citrone, un multimillonario de fondos de cobertura que apostó fuerte por el éxito de Milei y compró más activos argentinos justo antes del anuncio de Bessent. ¿Aprovechará Citrone el préstamo puente de Bessent, respaldado por los contribuyentes, de finales de septiembre —porque eso es todo— para tomar su dinero y huir? Si no lo hace, es un ingenuo, porque eso es lo que hacen todos los inversores inteligentes. Argentina está gastando miles de millones de dólares en reservas para defender el peso mientras todos se apresuran a salir. Una de las personas que instó a Bessent a intervenir en nombre de Milei fue su viejo amigo y excolega , Rob Citrone, un multimillonario de fondos de cobertura que apostó fuerte por el éxito de Milei y compró más activos argentinos justo antes del anuncio de Bessent. ¿Aprovechará Citrone el préstamo puente de Bessent, respaldado por los contribuyentes, de finales de septiembre —porque eso es todo— para tomar su dinero y huir? Si no lo hace, es un ingenuo, porque eso es lo que hacen todos los inversores inteligentes. Argentina está gastando miles de millones de dólares en reservas para defender el peso mientras todos se apresuran a salir.

Y cerró con una fuerte reflexión:

Así, mientras millones de niños deben morir para salvar unos cuantos miles de millones de dólares, los contribuyentes deben pagar miles de millones más para rescatar a los amigos de Bessent en los fondos de cobertura, en un intento previsiblemente inútil de salvar al Elon Musk del Sur. Así, mientras millones de niños deben morir para salvar unos cuantos miles de millones de dólares, los contribuyentes deben pagar miles de millones más para rescatar a los amigos de Bessent en los fondos de cobertura, en un intento previsiblemente inútil de salvar al Elon Musk del Sur.

