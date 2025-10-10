Este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre, para disfrutar del fin de semana largo, habrá muchos paseos gratis como el Festival del Asado y la Empanada, cafeterías con descuento para tomar una merienda por menos de $8.000 y la apertura de un famoso outlet con zapatillas y ropa muy barata, de primeras marcas.
COMPRAS BARATAS
Finde XL en AMBA: Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500
Un finde largo para vivirlo al máximo en Buenos Aires: Festival del Asado y la Empanada gratis, cafeterías con descuento y vuelve a abrir un reconocido outlet.
Finde largo en Buenos Aires..
La feria francesa
- Sábado 11 y domingo 12, de 11 a 18:30 horas.
- Entrada libre y gratis.
- El Rosedal, Palermo.
Son más de 30 stands para hacerte viajar a través de su gastronomía. Desde boulangeries tradicionales hasta queserías, chocolaterías, restaurantes y cafés de especialidad. Además, masterclass con los mejores chefs y música en vivo.
Festival del Asado y la Empanada
- Sábado 11 y domingo 12, de 12 a 23 h
- Entrada libre y gratuita.
- Hipódromo de Palermo
No te pierdas una nueva edición de esta fiesta gastronómica, con los mejores asadores del país. Costillares, choripanes, ojo de bife, bondiolas, matambres, achuras y mucho más. Además, será un festival federal con empanadas de todas las regiones: múltiples recetas e ingredientes para la misma pasión de esta comida bien tradicional.
Cafecito BA
- Sábado 11, de 10:30 a 20:30 h. Domingo 12, de 10:30 a 19 horas.
- Plaza de las Naciones Unidas, Recoleta.
Llega una nueva edición de Cafecito BA. Disfrutá de las mejores cafeterías de la Ciudad, que ofrecerán una amplia variedad de cafés, pastelería y opciones saladas. Habrá diversos puestos que ofrecerán cafés y pastelería con precios promocionales, desde $3.500.
Habrá también cine al aire libre, juegos, música en vivo y lectura de la borra del café.
Qué cafecitos participan:
- Al Paso
- Azul Café
- Bilbo Café
- Cura Té Alma
- Bulgaro
- Ciro
- Costanzo
- Colonia Bar
- Crisol
- Creperie
- Pastelería Don Blanco
- Gontran Cherrier
- GRAMO (sin TACC)
- Hobby Café
- Juanito Patisserie
- Kraft Coffee Deli
- Laban
- La Giralda
- La Kitchen
- Las Flores (sin TACC)
- Le Blé
- Lobo Café
- Maru Botana
- Modo Barista
- Nómada (opciones veganas)
- NEGRO
- Palmyra
- Puerto Blest
- Sasha Pasteles
- Sinsa Café
- The NYC Cookies
No todo es comida... el outlet que reabre con precios baratos
Luxury Outlet
- Desde el viernes 10, de 12 a 20 horas.
- Entrada libre y gratis.
- Tribuna Plaza, Palermo.
Aprovechá esta feria en la que más de 30 primeras marcas presentan sus ofertas de outlet. Hay pagos en cuotas con tarjeta sin interés y prendas de todo tipo con grandes descuentos.
Dos datos no menores: el lugar es pet friendly y hay estacionamiento dentro del predio, aunque es pago.
Más paseos con mucha música, baile y arte
Spinettango (teatro)
- Viernes 10, 21.00 horas.
- Entrada gratuita para vecinos de Tigre.
- Teatro Municipal Pepe Soriano, Tigre.
Mona, Una opera serrana (teatro)
- Sábado 11, a las 20 horas.
- Centro Cultural Munro.
- Unipersonal ácido y moderno sobre la identidad y precarización laboral.
Adulto - con Juan Minujín (cine)
- Sábado 11, 18.30 horas.
- Espacio INCAA, entrada $2.800.
- Centro Municipal de las Artes, Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.
Open House BA
- Sábado 11 y domingo 12
- Entrada
- No te pierdas estos recorridos arquitectónicos guiados que este año tendrán especial énfasis en el sur de la Ciudad. Un evento que te invita a entrar y recorrer más de 130 edificios emblemáticos, privados o con valor arquitectónico que no suelenestán abiertos al acceso general. Consultá el catálogo de participantes y la grilla de actividades.
- Más info. en: https://www.openhousebsas.org
Gran Peña en la Usina
- Viernes 10, de 15 a 19 horas.
- Entrada libre y gratuita.
- Usina del Arte, La Boca.
La Usina te invita a celebrar la diversidad cultural con una gran peña folclórica en su Salón Mayor.
Más contenido en Urgente24:
National Geographic reveló los 5 mejores destinos para viajar en 2025
Los cambios que anunció reconocida sala vip en Aeroparque
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
La miniserie de 10 episodios que deja en vergüenza a todas las demás