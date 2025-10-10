Finde XL en AMBA: Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500

Qué cafecitos participan:

Al Paso

Azul Café

Bilbo Café

Cura Té Alma

Bulgaro

Ciro

Costanzo

Colonia Bar

Crisol

Creperie

Pastelería Don Blanco

Gontran Cherrier

GRAMO (sin TACC)

Hobby Café

Juanito Patisserie

Kraft Coffee Deli

Laban

La Giralda

La Kitchen

Las Flores (sin TACC)

Le Blé

Lobo Café

Maru Botana

Modo Barista

Nómada (opciones veganas)

NEGRO

Palmyra

Puerto Blest

Sasha Pasteles

Sinsa Café

The NYC Cookies

No todo es comida... el outlet que reabre con precios baratos

Luxury Outlet

Desde el viernes 10, de 12 a 20 horas.

Entrada libre y gratis.

Tribuna Plaza, Palermo.

Aprovechá esta feria en la que más de 30 primeras marcas presentan sus ofertas de outlet. Hay pagos en cuotas con tarjeta sin interés y prendas de todo tipo con grandes descuentos.

Dos datos no menores: el lugar es pet friendly y hay estacionamiento dentro del predio, aunque es pago.

image

Más paseos con mucha música, baile y arte

Spinettango (teatro)

Viernes 10, 21.00 horas.

Entrada gratuita para vecinos de Tigre.

Teatro Municipal Pepe Soriano, Tigre.

Mona, Una opera serrana (teatro)

Sábado 11, a las 20 horas.

Centro Cultural Munro.

Unipersonal ácido y moderno sobre la identidad y precarización laboral.

Adulto - con Juan Minujín (cine)

Sábado 11, 18.30 horas.

Espacio INCAA, entrada $2.800.

Centro Municipal de las Artes, Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

Open House BA

Sábado 11 y domingo 12

Entrada

No te pierdas estos recorridos arquitectónicos guiados que este año tendrán especial énfasis en el sur de la Ciudad. Un evento que te invita a entrar y recorrer más de 130 edificios emblemáticos, privados o con valor arquitectónico que no suelenestán abiertos al acceso general. Consultá el catálogo de participantes y la grilla de actividades.

Más info. en: https://www.openhousebsas.org

Gran Peña en la Usina

Viernes 10, de 15 a 19 horas.

Entrada libre y gratuita.

Usina del Arte, La Boca.

La Usina te invita a celebrar la diversidad cultural con una gran peña folclórica en su Salón Mayor.

