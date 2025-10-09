Finde largo en Rosario: Un Poco de Ruido, Alejandro Lerner, Morat y más

image Gran propuesta para recibir el finde XL.

Un Poco de Ruido en Metropolitano

El formato de fiesta cumbiera apuesta por un 2025 superador y vuelve a Rosario. La zapada con invitados que arrancó en Twitch, se transformó en el streaming cumbiero más visto de Argentina.

* Viernes a las 21. Entradas desde $40.000.

Alejandro Lerner en el Teatro Brodway

El cantautor llega a Rosario para adelantar nuevas canciones, además de recorrer las que lo convirtieron en uno de los cantautores de habla hispana más renombrados y premiados del mundo.

* Sábado a las 21. Valor $35.000 en adelante.

image Además de recorrer las canciones que lo convirtieron en uno de los cantautores de habla hispana más renombrados y premiados del mundo, el reconocido músico adelantará nuevos temas.

Morat en Metropolitano

La banda colombiana de pop regresa al país y realizará un show en Rosario en el marco de su nueva gira “Asuntos Pendientes 2025”.

En este nuevo espectáculo musical, Morat promete repasar sus grandes éxitos como “Cómo Te Atreves”, “Besos en Guerra”, “No Se Va” y “506”, además de presentar lo nuevo de su próxima producción discográfica, con temas como “Faltas Tú”, “La Policía” y “Me Toca A Mí”, su reciente colaboración con Camilo.

* Sábado y domingo a las 21. A partir de $85.000.

Pre Cosquín 2026 en el Galpón 11

Rosario se prepara para vivir el certamen Pre Cosquín destinado a artistas folklóricos de todo el país.

Las jornadas, con entrada gratuita y abiertas a todo público, proponen dos rondas pre clasificatorias y una clasificación final donde se seleccionarán los artistas que participarán en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se realizará en la Plaza Próspero Molina de la ciudad Cosquín.

* Viernes y sábado de 14 a 22. Domingo de 16 a 22.

Noche de Colectividades 2025

En el marco de los festejos por los 300 años de la ciudad y en la previa de lo que será la 41° edición del Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades, llegan dos noches para salir a viajar por el mundo a través de los sabores y las expresiones artísticas de las colectividades de la ciudad.

* Viernes y sábado desde las 20.

Ensamble Municipal de Vientos junto a Raúl Lavié en Teatro La Comedia

Ensamble Municipal de Vientos se presentará en el Teatro La Comedia con un concierto de lujo, que tendrá como invitado especial a Raúl Lavié, una de las voces más emblemáticas de la música popular argentina.

Durante la velada, el público podrá disfrutar de un recorrido musical que viaja desde los clásicos del tango y el bolero hasta composiciones inmortales que forman parte de nuestra identidad cultural. Entre las obras que interpretará Lavié se encuentran joyas como “Balada para un loco” y “Por una cabeza”, junto a otros grandes títulos que conforman un repertorio pensado para emocionar.

También estará presente el cantante Javier Migled, quien sumará su impronta a través de canciones del recordado Alberto Cortéz y algunos tangos, aportando su voz cálida y expresiva a esta noche especial.

Una cita imperdible para disfrutar de la fuerza del tango, la pasión del bolero y la magia de la música popular argentina en la unión de tres grandes: el Ensamble Municipal de Vientos, Raúl Lavié y Javier Migled.

* Sábado a las 20. Entrada libre y gratuita.

image Se trata de un proyecto artístico que busca acercar la música a toda la comunidad, con propuestas variadas que van desde lo académico hasta lo popular.

Degustación de IAs en el Complejos Astronómico Municipal

Se trata de una experiencia innovadora y accesible que busca acercar la inteligencia artificial a todas las personas que deseen entender y probar las herramientas que, en su versión PRO, están transformando el mundo.

* Jueves desde las 18. Entrada libre y gratuita.

Entretenimiento para los más chicos

Reabre La Isla de los Inventos

La Isla de los Inventos reabre sus puertas totalmente renovada, con un nuevo ingreso por Presidente Roca y el río y suma la ampliación de toda el ala norte con diversas propuestas novedosas. Y para festejarlo, habrá entrada gratis hasta el domingo inclusive.

La reapertura se produce tras una profunda transformación que incluyó la ampliación del lugar e incorporó nuevos dispositivos lúdicos y mejoras en la accesibilidad y la circulación. De ahora en más, se sumará una amplia agenda de actividades con propuestas que incluyen talleres, espectáculos, muestras interactivas y recorridos de los diseños con nuevas experiencias.

Las actividades y los festejos continuarán el viernes, sábado y domingo, de 17 a 20, con la compañía de actores ambulantes y la presentación del Cuarteto Auréus. También se invita a disfrutar de la propuesta "La Isla de los Inventos, entre chicos y grandes", de este jueves hasta el domingo en el nuevo ingreso por Roca y el río y con entrada gratis.

Más contenidos en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note

Faltan 20 para el 26/10: Javier Milei, Diego Santilli y el tiempo perdido

Riestra 2 - Vélez 2: en un partido de pelotas paradas, el líder y el escolta no se sacaron diferencias

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco