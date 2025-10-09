Rosario Central y un 8/10 imposible de olvidar: El adiós a dos leyendas

Embed - Rosario Central on Instagram: "#RecuerdoCanalla | A un año de tu partida, siempre presente en nuestros corazones Negro querido " View this post on Instagram A post shared by Rosario Central (@rosariocentral)

Un año más tarde... Miguel Ángel Russo

365 días después, "Miguelo" se marchó a descansar en paz. A sus 69 años, y luego de una larga lucha contra el cáncer, el DT súper querido y respetado en todos lados, falleció. "Un Guerrero de la vida", así lo describió su amado Rosario Central.

Russo se encontraba en internación domiciliaria con pronóstico reservado en su hogar de Buenos Aires. No obstante, el fútbol era lo que le daba vida, y así lo demostró hasta el último minuto. Pese a su delicado estado de salud, se mantenía en contacto con su cuerpo técnico. Siempre dejó claro un mensaje que repercutirá:

Miguel se ganó el corazón de la canallada, porque jamás lo defraudó y estuvo siempre que lo necesitó. El que apareció en las malas y generó las buenas.

Inició su extenso recorrido en la temporada 1997-1998, en el primero de sus cinco ciclos como director técnico del equipo. Luego regresó entre 2002 y 2004, volvió en 2009, comandó el recordado ascenso de 2013, y cerró su historia en el banco en 2022, etapa que se extendió hasta su retiro en 2024, con una estrella debajo del brazo que logró en 2023. En total, dirigió más de 300 partidos con Rosario Central, quedando a las puertas de los máximos registros históricos del club.

Su nombre quedará marcado por siempre. Y ni que hablar de su sonrisa, que perdurará hasta la eternidad.

image Miguel Ángel Russo, el prócer de las 300 batallas en Rosario Central. En su homenaje, casualmente uno de los que acompañó fue Omar Palma.

Sin ir más lejos, hace menos de un mes estuvo en el Gigante para dirigir Boca frente a Central (cuando la recomendación médica era que se quede haciendo reposo), siendo éste el último estadio que pisó. Nada pasa por casualidad. Se despidió con su gente y en su casa. Por la puerta grande.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1967326973518373162&partner=&hide_thread=false El saludo de todos los jugadores de Rosario Central para Miguel Ángel Russo en la previa del partido ante Boca. #TorneoClausurapic.twitter.com/YkqwWAGJUj — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 14, 2025

Miguel se fue dejando su imagen de luchador en lo más alto. La batalló hasta el final demostrando ser un guerrero y campeón de ley. "La gloria no tiene precio", será una de sus frases más resonantes y su lealtad, eterna.

Lo dijo él, el después es para siempre.

Legado inalcanzable

Miguel Ángel Russo y Omar Palma compartieron más que su vínculo con Rosario Central; ambos representaron la esencia del fútbol argentino: pasión, sacrificio y amor por la camiseta. Su partida deja un vacío en el corazón de los hinchas, pero su legado perdurará en la memoria colectiva del fútbol nacional.

Este 8 de octubre de 2025 será recordado como el día en que el fútbol argentino y rosarino perdió a dos de sus grandes referentes, pero también como el día en que se unieron en la memoria de todos los aficionados.

Los colores a un costado

El exentrenador de Rosario Central fue recordado en todo el país por su trayectoria, su calidez humana y su capacidad para inspirar a distintas generaciones de jugadores. Su partida traspasó cualquier camiseta.

Uno de los posteos más destacables fue el del actual entrenador de Newell’s, Cristian Fabbiani. El "Ogro" lamentó su partida en sus redes sociales recordando la profunda relación personal y profesional que los unía desde sus inicios como jugador.

image

A su vez, la cuenta oficial de La Lepra publicó un mensaje breve pero cargado de respeto: "El Club Atlético Newell’s Old Boys expresa sus condolencias ante el fallecimiento de Miguel Russo. Acompañamos respetuosamente a sus familiares y seres queridos en este difícil momento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1976060513797968102&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Newell’s Old Boys expresa sus condolencias ante el fallecimiento de Miguel Russo.



Acompañamos respetuosamente a sus familiares y seres queridos en este difícil momento. — Newell’s Old Boys (@Newells) October 8, 2025

