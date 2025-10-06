urgente24
SEGUNDA VEZ EN UNA SEMANA

Otra vez la pistola Taser fue protagonista del fin de semana en Rosario

La Policía de Santa Fe intervino nuevamente en Rosario con el uso de una pistola Taser. Esta vez fue para contener a una persona autolesionada con arma blanca.

06 de octubre de 2025 - 14:46
Foto: Gobierno de Santa Fe

ROSARIO. La Policía de Santa Fe intervino nuevamente en la ciudad con el uso de una pistola Taser, las cuales inmovilizan a un agresor mediante una descarga eléctrica sin provocar lesiones graves. Se trata de la segunda actuación de este tipo en menos de una semana.

El procedimiento se llevó adelante por agentes de la Brigada Motorizada en calle Necochea al 1600, ante un llamado que alertaba sobre un hombre de 27 años en estado de crisis y con heridas autoinfligidas.

image
El hombre se encontraba en estado de conmoción y se habría lesionado varias partes del cuerpo con un arma blanca.

Otro uso de la pistola Taser

El personal policial recibió un aviso por una persona que se provocaba lesiones y solicitaba auxilio policial. Al arribar al lugar, los agentes observaron al individuo a los gritos y exaltado, detrás de la reja de una cochera, con abundante sangrado en el cuerpo. Al respecto, Claudio Romano, interventor de la Unidad Regional II, brindó detalles.

"Logran acceder al lugar, tratan de calmarlo, pero esta persona lejos de acceder corre. El personal ve que emanaba gran cantidad de sangre y a los efectos de preservar la vida de él y resguardarlo, efectúa un disparo con la pistola Taser, y de esa manera logran reducirlo". "Logran acceder al lugar, tratan de calmarlo, pero esta persona lejos de acceder corre. El personal ve que emanaba gran cantidad de sangre y a los efectos de preservar la vida de él y resguardarlo, efectúa un disparo con la pistola Taser, y de esa manera logran reducirlo".

El funcionario confirmó que debieron realizar dos disparos con el dispositivo. "Por protocolo, el primero no fue efectivo. Se utilizó un segundo disparo, con el cual se pudo reducir a esta persona", explicó.

Tras la intervención, personal del servicio de emergencias 107 llegó rápidamente al lugar y brindó atención médica inmediata al hombre, quien fue trasladado en ambulancia tras un corte de calle realizado por la Policía para facilitar el operativo.

Las autoridades calificaron la actuación como correcta y ajustada a protocolo, destacando que el uso de las pistolas Taser permitió preservar la integridad del individuo sin uso de fuerza letal.

Estas tecnologías ofrecen una opción intermedia entre las armas letales y la contención física, y forman parte de la estrategia provincial para reforzar la seguridad ciudadana.

Puso primera

El pasado domingo 28 de septiembre por la noche, personal del 911 acudió a un domicilio de calle Ovidio Lagos al 8500 tras recibir un llamado por un caso de violencia de género. En el lugar, los agentes constataron la situación y procedieron a la aprehensión de un hombre que había agredido físicamente a su pareja.

Durante el procedimiento, la víctima se descompensó y fue asistida por los efectivos. En ese momento, se hizo presente la hermana de la mujer, quien comenzó a increpar y agredir a los policías. Pese a las reiteradas advertencias, la mujer no se calmó y se lanzó encima de los uniformados, con el peligro de quitarle su arma a alguno de ellos.

Ante esta situación y para evitar un mal mayor, una suboficial extrajo su pistola Taser y efectuó una descarga que permitió reducirla rápidamente.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad se destacó el accionar profesional de la agente, remarcando que el uso del dispositivo de electrochoque evitó un posible desenlace trágico.

Vale tener en cuenta que la persona que recibió la descarga se encuentra en buen estado de salud y sin secuelas.

