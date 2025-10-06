Otra vez la pistola Taser fue protagonista del fin de semana en Rosario

Tras la intervención, personal del servicio de emergencias 107 llegó rápidamente al lugar y brindó atención médica inmediata al hombre, quien fue trasladado en ambulancia tras un corte de calle realizado por la Policía para facilitar el operativo.

Las autoridades calificaron la actuación como correcta y ajustada a protocolo, destacando que el uso de las pistolas Taser permitió preservar la integridad del individuo sin uso de fuerza letal.

image Estas tecnologías ofrecen una opción intermedia entre las armas letales y la contención física, y forman parte de la estrategia provincial para reforzar la seguridad ciudadana.

Puso primera

El pasado domingo 28 de septiembre por la noche, personal del 911 acudió a un domicilio de calle Ovidio Lagos al 8500 tras recibir un llamado por un caso de violencia de género. En el lugar, los agentes constataron la situación y procedieron a la aprehensión de un hombre que había agredido físicamente a su pareja.

Durante el procedimiento, la víctima se descompensó y fue asistida por los efectivos. En ese momento, se hizo presente la hermana de la mujer, quien comenzó a increpar y agredir a los policías. Pese a las reiteradas advertencias, la mujer no se calmó y se lanzó encima de los uniformados, con el peligro de quitarle su arma a alguno de ellos.

Ante esta situación y para evitar un mal mayor, una suboficial extrajo su pistola Taser y efectuó una descarga que permitió reducirla rápidamente.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad se destacó el accionar profesional de la agente, remarcando que el uso del dispositivo de electrochoque evitó un posible desenlace trágico.

Vale tener en cuenta que la persona que recibió la descarga se encuentra en buen estado de salud y sin secuelas.

