Israel y la Cruz Roja coordinan las horas decisivas para la entrega de rehenes

Me reuní con la Cruz Roja; les entregué una caja de medicamentos para algunos de los rehenes... Le dije a una representante que la llevara a Rafah; ella respondió ‘no’ Me reuní con la Cruz Roja; les entregué una caja de medicamentos para algunos de los rehenes... Le dije a una representante que la llevara a Rafah; ella respondió ‘no’

Sin embargo, a pesar de la postura crítica de Netanyahu hacia la Cruz Roja, el plan de paz contempla una serie de pasos y fases, que incluyen la intermediación de la entidad para intercambiar prisioneros y liberar rehenes.

En esta jornada, casi en vísperas del 7 de octubre —el atentado terrorista que desató el conflicto en latente—, las delegaciones de Estados Unidos, Qatar, Israel y Hamás se reúnen este lunes en Egipto para poner en marcha la primera fase del plan de paz de Trump que pondrá fin a la guerra en Gaza, liberará a los rehenes israelíes y a prisioneros palestinos, así como amnistiará a los combatientes de Hamás que se arrepientan y entreguen sus armas. Este último punto resulta controversial para el ala ultraortodoxa judía nacionalista, que ya amenazó a Netanyahu con abandonar la coalición gobernante.

En el encuentro, que tiene lugar en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, estarán presentes el enviado especial estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner, el yerno judío de Donald Trump, quienes, al igual que Qatar y Egipto, han sido actores indispensables en las negociaciones para un alto al fuego y un resolución pacífica entre Hamás e Israel.

Trump amenaza a Hamás con "un derramamiento de sangre masivo" si no libera pronto a los rehenes, mientras Jared Krushner y Steve Witkoff negocian en Egipto la primera fase. "¡Este acuerdo también perdona la vida a todos los combatientes de Hamás que quedan!", afirma.

image

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, sostuvo este lunes (06/10/25) que las conversaciones con Hamás para que libere de inmediato a los rehenes están marchando viento en popa, tras el visto bueno a la iniciativa de paz de Washington para poner fin a la guerra por parte de la milicia palestina y de Israel. En la misma jornada, su yerno judío y el enviado especial para Medio Oriente se reúnen en Egipto con los mediadores y las delegaciones involucradas en los pasos a seguir para el alto el fuego y el intercambio de prisioneros.

Trump también le advirtió a Hamás que debe "moverse rápidamente", o de lo contrario habrá un “derramamiento masivo de sangre”, según palabras que lanzó el domingo a través de un posteo en Truth Social. Al mismo tiempo, anunció que los equipos técnicos, que incluyen mediadores de países árabes y de todo el mundo, avanzan con las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza, liberar a los rehenes y lograr una paz duradera en Medio Oriente.

EL TIEMPO ES ESENCIAL O SE PRODUCIRÁ UN DERRAMAMIENTO DE SANGRE MASIVO, ¡ALGO QUE NADIE QUIERE VER! EL TIEMPO ES ESENCIAL O SE PRODUCIRÁ UN DERRAMAMIENTO DE SANGRE MASIVO, ¡ALGO QUE NADIE QUIERE VER!

image El presidente Donald Trump instó a Hamás a avanzar con rapidez en una propuesta de paz negociada por Estados Unidos destinada a poner fin al conflicto de Gaza. | GENTILEZA AFP

Esto último está contemplado en la iniciativa de 21 puntos de Washington, que incluye amnistiar a los combatientes de Hamás que entreguen sus armas y colaboren con un gobierno de transición desradicalizado a cargo de un comité palestino con supervisión internacional que será el que gobierne Gaza hasta que se convoquen a elecciones.

Se les dará una última oportunidad...¡ESTE ACUERDO TAMBIÉN PERDONA LA VIDA A TODOS LOS COMBATIENTES DE HAMAS QUE QUEDAN! Se les dará una última oportunidad...¡ESTE ACUERDO TAMBIÉN PERDONA LA VIDA A TODOS LOS COMBATIENTES DE HAMAS QUE QUEDAN!

