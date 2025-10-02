Finde de películas: Cines de los shoppings con entradas a $4.000

El Conjuro 4.

Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo Di Caprio.

Avatar, el camino del agua (reestreno).

El Padrino.

F1, la película.

Animales Peligrosos.

Misión Imposible.

Lilo y Stitch, Como entrenar a tu dragón y Jurassic World Renace, entre otras.

En qué shoppings y cines se puede acceder al descuento

Las sedes de Cinemark son en los shoppings como Alto Avellaneda, Caballito, Palermo, Tortugas. Además en los Cinemark en Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Fe.

También en Hoyts Abasto, Hoyts Dot, Hoyts Rosario, Quilmes y Morón. Otros de los cines que se adhieren son: Showcase, Atlas Cines, Multiplex, Cinépolis, Cinema La Plata, Cinema Devoto, Cines Paseo Aldrey.

Cómo acceder a los precios ganga en entradas de cines

El listado completo se puede encontrar en la web oficial de la Fiesta del Cine (https://fiestadelcine.com.ar). Desde allí aparecerán todos los cines con descuentos y uno puede hacer clic y acceder a la web de cada espacio con las películas disponibles y los descuentos para adquirir las entradas.

image

Más contenido en Urgente24:

La miniserie de apenas 6 capítulos que se convirtió en furor en Netflix

JetSmart: Pasajes ganga, aviones nuevos y copa Aeroparque

Nueva estafa genera preocupación máxima en los hogares de todo el país

El imponente outlet que llama la atención de todos por sus increíbles gangas

¿Santiago del Moro pecó de egoísta?: La frase que sorprendió a las redes