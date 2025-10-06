Terror en LLA ante un 'Efecto Espert' que aborte otras candidaturas polémicas

En tanto que para después de su encuentro con Trump, el martes 14/10, el Presidente tendría previsto otra tanda de visitas. Se mencionó a las provincias de Río Negro y Neuquén. Sin embargo, estos distritos quedarían fuera del itinerario presidencial.

No sería casual. Se trata de 2 provincias en las que las principales candidatas de LLA están envueltas en polémicas que podría costarles, como a Espert, sus postulaciones.

Se trata de Lorena Villaverde y Nadia Márquez, actuales diputadas pero que ahora encabezan las listas de senadores de LLA en Río Negro y Neuquén, respectivamente.

Neuquén

Márquez carga en su historial con una probation para evitar un juicio oral por estafa. Estuvo acusada de extender títulos falsos entre 1999 y 2004, por cursos de periodismo en su provincia. Se presentaron como pruebas facturas con la firma de Márquez del año 2002.

Para evitar el juicio oral y una condena, Márquez acordó una suspensión a prueba -probation- que tuvo como condición la entrega de 5 litros de leche por mes a una institución. Concluida la probation, Márquez fue definitivamente sobreseída en 2016. No puede, sin embargo, postularse en su provincia porque allí rige la ley de 'Ficha limpia' que impide el ejercicio de cargos públicos a quienes cuenten con una condena judicial en 2da instancia o, como Márquez, hayan accedido a una suspensión de juicio.

marquez Nadia Márquez, diputada de LLA por Neuquén que ahora lidera la lista de senadores nacionales.

La renuncia de Espert a su candidatura sirvió de disparador para que la oposición neuquina traiga de nuevo el caso a la luz y le reclame a Márquez un gesto similar al del economista.

Fue el caso de Carlos Eguía, candidato a senador y expostulante a la gobernación de Neuquén de Javier Milei en 2023 y con quien terminó en muy malos términos.

"Ya renunció Espert. Es tu turno Nadia Márquez. Por si no lo saben, la candidata a Senadora de LLA Neuquén estafó decenas de pibes con títulos truchos de una universidad fantasma, no pasa Ficha Limpia provincial y por eso busca refugio en el Senado. ¿A qué hora te bajas, Nadia?", la desafío Eguía en un tuit.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarlosEguiaUno/status/1974979773446447583&partner=&hide_thread=false Ya renunció Espert. Es tu turno Nadia Márquez. Por si no lo saben, la candidata a Senadora de LLA Neuquén estafó decenas de pibes con títulos truchos de una universidad fantasma, no pasa Ficha Limpia provincial y por eso busca refugio en el Senado. ¿A qué hora te bajas, Nadia? pic.twitter.com/fKAg6xtp5V — Carlos Eguia (@CarlosEguiaUno) October 5, 2025

Río Negro

El caso de Lorena Villaverde en Río Negro tiene otro tenor. En 2001 fue detenida en el estado de Florida por llevar 400 gramos de cocaína. Lo recordó el diputado peronista Martín Soria durante una sesión de la Cámara.

Por ese episodio, Villaverde tiene prohibida la entrada a USA. La legisladora le dijo al diario La Nación que esos cargos fueron desestimados por la justicia estadounidense y que fue "víctima de una trampa".

villaverde Lorena Villaverde, diputada de LLA por Río Negro que ahora lidera la lista de senadores nacionales.

Además, Villaverde está vinculada al caso Espert por una coincidencia de personajes. La diputada de LLA está relacionada con Claudio Ciccarelli, un empresario minero oriundo de Viedma que es nada menos que el primo de Federico 'Fred' Machado, el empresario detenido por narcotráfico y que le facilitó aviones a Espert en 2019 y le pagó US$200 mil en 2020.

Ciccarelli fue señalado además como quien proveyó la camioneta blindada en la que se transportaba Espert en 2019 y que fue blanco de un ataque, presuntamente a balazos, lo que se asoció a una venganza narco.

El vínculo de Ciccarelli con la diputada Villaverde es más que cercano, al punto tal que se sacaron una foto juntos en uno de los balcones del recinto del Congreso, el día de la asunción de la legisladora.

Ciccarelli-Villaverde Villaverde y Claudio Ciccarelli, primo de Fred Machado.

Esta relación y el antecedente de la detención en USA también son aprovechados políticamente en Río Negro. El PRO no es aliado de LLA en la provincia patagónica y desde allí dispararon contra la candidata a senadora.

“José Luis Espert renunció a su candidatura. Tu turno, @LoreVillaverde1”, escribió en X, en la misma línea de Eguía, Juan Martín, candidato a senador nacional por la provincia de Río Negro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmrionegro/status/1974959248884056317&partner=&hide_thread=false José Luis Espert renunció a su candidatura. Tu turno, @LoreVillaverde1. — Juan Martin (@jmrionegro) October 5, 2025

El viernes pasado, Martín había indicado: “Me duele profundamente ver que Javier Milei respalda una lista liderada por una candidata con antecedentes narco y vinculada a Fred Machado”.

"Villaverde tiene vínculos con la misma asociación ilícita que hizo resignar su candidatura a Espert", agregó Martín.

“Espert se bajó ‘por Argentina’, que Villaverde se baje por Río Negro”, dijo por su parte Ariel Rivero, rival de Villaverde por el espacio Primero Río Negro. Rivero es un exaliado de Milei y señaló lo que definió como la “preocupante situación que se vive sobre las denuncias por el vínculo con el narcotráfico de los candidatos de La Libertad Avanza”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArielRiveroRN/status/1974990044755828746&partner=&hide_thread=false Espert, no te vayas sin Lore. Hacelo por todos los rionegrinos.

Merecemos candidatos con Ficha Limpia.#primerorionegro#PrimeroRíoNegro#FichaLimpia pic.twitter.com/oVtwEzsdl8 — Ariel Rivero (@ArielRiveroRN) October 6, 2025

Más contenido de Urgente24

Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note

Ya midieron a Santilli como cabeza de lista: "Es cosa juzgada"

LLA formalizó el pedido de reimprimir boletas y todos preguntan por Karen...

'Dogo', la muerte de la que Luis Petri elige no hablar / no escuchar / no recordar