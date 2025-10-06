En Argentina, las billeteras virtuales volvieron a estar en el centro de la escena luego de que el Banco Central (BCRA) aclarara quiénes pueden vender dólares oficiales y quiénes no. Aunque no hubo un cambio normativo formal, la autoridad monetaria determinó que solo los bancos y las casas de cambio están habilitados para realizar operaciones con la cotización oficial, dejando fuera del negocio a gran parte de las fintech que ofrecían este servicio.
INDIGNACIÓN EN EL SECTOR
El BCRA frena en seco a las billeteras virtuales y solo bancos podrán vender dólares
Las billeteras virtuales podrán seguir creciendo en el mundo de los pagos y las inversiones, pero no podrán competir en la venta de dólares oficiales.
La decisión generó un cimbronazo en el sector, especialmente después de que el Banco Industrial (Bind) —proveedor de divisas para varias de estas plataformas— interrumpiera de manera repentina el acceso al dólar oficial. Este movimiento forzó a muchas billeteras digitales a cambiar su operatoria y enfocarse en la compra de dólar MEP, el mecanismo bursátil que permite adquirir moneda extranjera de forma legal, pero sin la intermediación del sistema cambiario oficial.
¿Cuáles billeteras virtuales pueden operar con dólar oficial?
Según la aclaración del Banco Central, solo las entidades registradas como bancos o casas de cambio pueden ofrecer operaciones con dólar oficial.
Esto significa que la mayoría de las billeteras virtuales que operan como fintech o agentes de inversión (ALyC) quedaron automáticamente fuera del mercado cambiario tradicional.
Entre las plataformas que siguen ofreciendo la cotización oficial se encuentran:
- Brubank, que está registrada como banco ante el BCRA.
- Balanz, una ALyC (agente de liquidación y compensación) que cuenta con licencia como agencia de cambio.
En cambio, otras aplicaciones muy populares dejaron de ofrecer la posibilidad de comprar dólar oficial, entre ellas:
- Mercado Pago, que ahora solo permite acceder al dólar MEP.
- Cocos Capital, que también migró hacia esta operatoria.
En ambos casos, las plataformas no informan explícitamente a los usuarios que están adquiriendo dólar MEP y no oficial, lo que genera cierta confusión entre los clientes.
¿Por qué las billeteras virtuales dejaron de vender dólares oficiales?
El conflicto se originó cuando el Banco Industrial (Bind), principal proveedor de divisas de estas fintech, suspendió sin previo aviso la API (la conexión tecnológica) que permitía canalizar las operaciones con dólar oficial.
Según fuentes del mercado, “les cortaron la API de un momento a otro, sin avisar”, lo que dejó a las billeteras sin la infraestructura necesaria para continuar ofreciendo el servicio.
Desde Cocos Capital, su CEO Ariel Sbdar aclaró a través de la red X:
“A pedido de nuestro proveedor pausamos temporalmente dicha operatoria, pero seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre.”
De esta forma, la empresa buscó llevar tranquilidad a los usuarios, asegurando que el resto de las funciones de la aplicación —como la compra de activos financieros o el manejo de fondos— continúa sin cambios.
Qué dijo el Banco Central sobre las billeteras virtuales y los dólares
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó que no se trata de una nueva restricción, sino de una aclaración normativa.
Según el funcionario, algunas billeteras y sociedades de bolsa habían interpretado erróneamente la regulación y comenzaron a ofrecer la compra de dólar oficial sin estar habilitadas para operar en el mercado de cambios para personas humanas.
“Lo que estaba pasando es que había entidades no autorizadas realizando transacciones en el mercado de cambio. Eso está limitado a bancos y casas de cambio. Simplemente se aclaró una interpretación errónea de la norma”, sostuvo Bausili.
En otras palabras, el Banco Central no cambió las reglas, sino que puso un límite a las fintech que habían avanzado más allá de lo permitido, reforzando la frontera entre el sistema bancario tradicional y el universo digital.
¿Qué implica esto para los usuarios de billeteras virtuales?
Con esta aclaración, los usuarios que buscan comprar dólares a valor oficial solo podrán hacerlo a través de bancos o casas de cambio.
Las billeteras virtuales, por su parte, quedarán restringidas al mercado financiero, donde pueden ofrecer dólar MEP, bonos, plazos fijos o fondos comunes de inversión.
Para muchos argentinos, esta decisión representa una nueva barrera al momento de dolarizar sus ahorros desde el celular. La compra del MEP, aunque legal, implica un proceso más técnico y costos diferentes al dólar ahorro.
