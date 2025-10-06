El BCRA frena en seco a las billeteras virtuales y solo bancos podrán vender dólares

Brubank , que está registrada como banco ante el BCRA.

, que está registrada como banco ante el BCRA. Balanz, una ALyC (agente de liquidación y compensación) que cuenta con licencia como agencia de cambio.

En cambio, otras aplicaciones muy populares dejaron de ofrecer la posibilidad de comprar dólar oficial, entre ellas:

Mercado Pago , que ahora solo permite acceder al dólar MEP .

, que ahora solo permite acceder al . Cocos Capital, que también migró hacia esta operatoria.

En ambos casos, las plataformas no informan explícitamente a los usuarios que están adquiriendo dólar MEP y no oficial, lo que genera cierta confusión entre los clientes.

¿Por qué las billeteras virtuales dejaron de vender dólares oficiales?

El conflicto se originó cuando el Banco Industrial (Bind), principal proveedor de divisas de estas fintech, suspendió sin previo aviso la API (la conexión tecnológica) que permitía canalizar las operaciones con dólar oficial.

Según fuentes del mercado, “les cortaron la API de un momento a otro, sin avisar”, lo que dejó a las billeteras sin la infraestructura necesaria para continuar ofreciendo el servicio.

Desde Cocos Capital, su CEO Ariel Sbdar aclaró a través de la red X:

“A pedido de nuestro proveedor pausamos temporalmente dicha operatoria, pero seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre.”

De esta forma, la empresa buscó llevar tranquilidad a los usuarios, asegurando que el resto de las funciones de la aplicación —como la compra de activos financieros o el manejo de fondos— continúa sin cambios.

dólares, billeteras virtuales

Qué dijo el Banco Central sobre las billeteras virtuales y los dólares

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó que no se trata de una nueva restricción, sino de una aclaración normativa.

Según el funcionario, algunas billeteras y sociedades de bolsa habían interpretado erróneamente la regulación y comenzaron a ofrecer la compra de dólar oficial sin estar habilitadas para operar en el mercado de cambios para personas humanas.

“Lo que estaba pasando es que había entidades no autorizadas realizando transacciones en el mercado de cambio. Eso está limitado a bancos y casas de cambio. Simplemente se aclaró una interpretación errónea de la norma”, sostuvo Bausili.

En otras palabras, el Banco Central no cambió las reglas, sino que puso un límite a las fintech que habían avanzado más allá de lo permitido, reforzando la frontera entre el sistema bancario tradicional y el universo digital.

¿Qué implica esto para los usuarios de billeteras virtuales?

Con esta aclaración, los usuarios que buscan comprar dólares a valor oficial solo podrán hacerlo a través de bancos o casas de cambio.

Las billeteras virtuales, por su parte, quedarán restringidas al mercado financiero, donde pueden ofrecer dólar MEP, bonos, plazos fijos o fondos comunes de inversión.

Para muchos argentinos, esta decisión representa una nueva barrera al momento de dolarizar sus ahorros desde el celular. La compra del MEP, aunque legal, implica un proceso más técnico y costos diferentes al dólar ahorro.

