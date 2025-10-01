ARCA está vigilando transferencias entre billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X u otras. Los usuarios deberán tomar ciertos recaudos para que la entidad no bloquee estas transacciones aunque sean entre cuentas del mismo titular. Mucho cuidado con los montos que se transfieren.
A TENER EN CUENTA
Cuidado: ARCA vigila y bloquea transferencias entre billeteras virtuales
ARCA, la entidad que reemplazó a AFIP, está vigilando ciertos montos en transferencias entre billeteras virtuales. Qué recaudos hay que tomar.
La entidad ARCA todavía está poniendo a punto su vigilancia en las transferencias de billeteras virtuales. Sin embargo puede pedir a los usuarios ciertos comprobantes de ingresos o movimientos para asegurarse de que las transacciones son lícitas.
ARCA vigila transferencias de Mercado Pago y otras billeteras
Hoy en día el monto máximo de transferencias es de $50 millones de pesos para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas. Sin embargo, la entidad podría solicitar información adicional si nota algunas irregularidades en transacciones menores.
Si la persona no tiene monotributo ni tampoco está bajo relación de dependencia, resultará sospechoso para ARCA los movimientos grandes de dinero. Por esa razón podría pedir comprobantes de cualquier tipo. Sin embargo, el resto no debería tener problemas a la hora de transferir.
Lo mismo ocurre con las transferencias bancarias, las cuales son mucho más vigiladas por ARCA. De todas maneras, la entidad está en constante movimiento y cambios pero sigue con el objetivo de mantener a raya las transferencias.
