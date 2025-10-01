Cuidado: ARCA vigila y bloquea transferencias entre billeteras virtuales

Lo mismo ocurre con las transferencias bancarias, las cuales son mucho más vigiladas por ARCA. De todas maneras, la entidad está en constante movimiento y cambios pero sigue con el objetivo de mantener a raya las transferencias.

