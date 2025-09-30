Los electrodomésticos son cada vez más costosos y cuesta muchísimo cambiarlos aunque tengamos ganas de renovarlos. Por esa razón desde Samsung proponen un plan canje para ahorrar muchísimo más y ofrecen descuentos que te van a servir de gran manera.
Plan canje de electrodomésticos: cómo acceder y de qué manera funciona
Una reconocida marca de tecnología lanzó el plan canje de electrodomésticos. Una manera de acceder a descuentos y precios más bajos.
Este plan canje de Samsung está hasta fines de septiembre y se puede acceder de una manera muy sencilla. Lo mejor es que vas a entregar tus electrodomésticos como parte de pago, poniendo una diferencia y llevando otros nuevos en perfecto estado.
Plan canje de electrodomésticos Samsung: cómo funciona
Samsung permite canjear televisores, heladeras, lavarropas y otros electrodomésticos. El plan se encuentra vigente en todo el país y podés acceder a descuentos de hasta el 51% en estos productos. Lo mejor es que podés entregar artefactos de cualquier marca.
Lo que tenés que hacer es entregar el producto como parte de pago y Samsung hace una cotización del mismo. Ese dinero se va a acreditar en el medio de pago que se va a utilizar para la compra como una bonificación. Así vas a poder comprar tu nuevo electrodoméstico Samsung.
El equipo de Samsung se va a contactar vía WhatsApp para constatar todo el proceso. Esto se debe hacer en un principio en el sitio web de la marca y en ese momento vas a pasar por diferentes etapas hasta recibir la bonificación. Una forma muy útil de cambiar tus electrodomésticos.
