La nueva billetera virtual que destronó a Mercado Pago y promete la mejor tasa

Tal y como lo hizo Mercado Pago, la billetera virtual de Carrefour ofrece una tarjeta prepaga virtual de Mastercard sin costo alguno. Se pueden pagar servicios y transferir dinero como en una fintech regular estilo Naranja X, Ualá o Personal Pay.

Quienes decidan descargar y registrarse en esta billetera virtual van a acceder a un 30% de descuento en viajes de Subte, con un tope de reintegro de $400 por viaje y $12.000 mensuales. También habrá 10% de descuento acumulable todos los sábados y domingos en sucursales de Carrefour. “Con este lanzamiento queremos acercar una propuesta que combina lo mejor del mundo fintech —agilidad, simplicidad y beneficios concretos— con el respaldo de un banco que tiene 27 años de trayectoria y está regulado por el Banco Central", dijo Mariana Lope, presidenta y gerente General del Banco de Servicios Financieros de Carrefour.

