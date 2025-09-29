Una nueva billetera virtual está causando furor entre los usuarios por su alta tasa de rendimientos y también por competir directamente con Mercado Pago. La misma llamó poderosamente la atención y muchos están probando su funcionamiento. Una alternativa más dentro del mercado.
La nueva billetera virtual que destronó a Mercado Pago y promete la mejor tasa
Una nueva billetera virtual está causando sorpresa y furor por competir de igual a igual con gigantes como Mercado Pago. La misma promete "la mejor tasa".
Carrefour sorprendió a todos al anunciar su salida de la Argentina, pero en las últimas horas también fue noticia por otro tema. El gigante de retail francés se sumó al mundo de las fintech y lanzó su propia billetera virtual. Dejó a todos descolocados y también con algo de intriga.
La nueva billetera virtual de Argentina que causa furor
Si bien hoy en día Carrefour Argentina está en venta y se espera que sea comprado dentro de muy poco, la empresa lanzó su propia billetera virtual llamada Cuenta Digital Mi Carrefour. La misma funciona como una fintech más del mercado y muchos están usándola.
Carrefour está promocionando su billetera virtual como la que tiene "la mejor tasa del mercado" y actualmente presenta un 43% de TNA. De esta manera pretenden sostener ese número durante todo octubre para atraer usuarios. Eso no es todo, porque también ofrece beneficios exclusivos.
Tal y como lo hizo Mercado Pago, la billetera virtual de Carrefour ofrece una tarjeta prepaga virtual de Mastercard sin costo alguno. Se pueden pagar servicios y transferir dinero como en una fintech regular estilo Naranja X, Ualá o Personal Pay.
Quienes decidan descargar y registrarse en esta billetera virtual van a acceder a un 30% de descuento en viajes de Subte, con un tope de reintegro de $400 por viaje y $12.000 mensuales. También habrá 10% de descuento acumulable todos los sábados y domingos en sucursales de Carrefour. “Con este lanzamiento queremos acercar una propuesta que combina lo mejor del mundo fintech —agilidad, simplicidad y beneficios concretos— con el respaldo de un banco que tiene 27 años de trayectoria y está regulado por el Banco Central", dijo Mariana Lope, presidenta y gerente General del Banco de Servicios Financieros de Carrefour.
