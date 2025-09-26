urgente24
Supermercado remata electrodomésticos con 50% de descuento y cuotas

Este supermercado está ofreciendo descuentos en electrodomésticos y también cuotas sin interés. Imposible no tentarse.

26 de septiembre de 2025 - 11:16
Supermercado liquida electrodomésticos a precios increíbles.

Este supermercado está causando furor entre los clientes por sus amplios descuentos en electrodomésticos. Hay para todos los bolsillos y además ofrecen cuotas sin interés, con lo cual es todavía más tentador. No dudes en darte una vuelta y aprovechar estas promociones.

Si tenés pensado renovar algún artefacto de la casa entonces estas ofertas son para vos. Se trata de descuentos en electro en un supermercado muy conocido. El mismo ofrece hasta un 50% menos en ciertos productos que todos quieren tener.

image
Supermercado liquida electrodom&eacute;sticos con grandes promos.

Supermercado liquida electrodomésticos

En los supermercados Carrefour, Jumbo y ChangoMás vas a poder acceder a promociones espectaculares en electrodomésticos. Algunos de ellos tienen descuentos de hasta un 49% en pequeños artefactos y quedan a precios ganga.

ChangoMás, por ejemplo, tiene una amplia selección de pavas eléctricas a menos de $40.000 y cuotas sin interés. Carrefour también ofrece esos productos, además de jarras eléctricas. Jumbo tiene hervidores eléctricos, pavas y jarras a precios insólitos.

En algunos casos vas a poder financiar en hasta 3 o 6 pagos sin interés, lo cual es todavía mejor. Estos tres supermercados siempre tienen ofertas ideales para aprovechar y equipar la casa.

